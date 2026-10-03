Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de: "Nice bilim insanı buradan çıkacak"

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) heyecanı Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş festival alanında A Haber canlı yayınına katıldı. Şanlıurfa'nın genç ve dinamik yapısına dikkat çeken Bakan Göktaş, festivalin gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürme noktasındaki rolünü ve bakanlık olarak alanda yürüttükleri çalışmaları aktardı.

"BURADAN NİCE MÜHENDİSLER VE BİLİM İNSANLARI ÇIKACAK"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, alandaki yoğun ilgiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen teveccühe işaret ederek, "Şanlıurfa biliyorsunuz Türkiye'nin en genç ili, en kalabalık illerimizden de, ailelerin kalabalık olduğu illerinden. Aile değerlerinin çok yaygın olduğu, değerlerine çok önem verdiği bir ilimiz. Aynı zamanda da vatansever, milli duyguları yüksek bir ilimiz" değerlendirmesinde bulundu.

Festival alanında 7'den 70'e büyük bir coşku olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bugün burada 7'den 70'e pek çok ailemiz var. Çocuklarımız inanılmaz heyecanlı. 'Ben de yapabilirim' heyecanı yaşıyorlar ve buraya gelen her çocuk hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bir hedef koydu kendine. Ben inanıyorum ki burada nice doktor, mühendis, bilim insanı buradan çıkacak, Şanlıurfa'dan çıkacak ve TEKNOFEST heyecanıyla bu heyecanını daha da büyütecek" ifadelerini kullandı.