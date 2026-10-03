Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de: "Nice bilim insanı buradan çıkacak"
TEKNOFEST heyecanı Şanlıurfa'da devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber canlı yayınına katıldı. Festival alanındaki yoğun ilgiyi değerlendiren Göktaş, Şanlıurfa'nın genç nüfusuna dikkat çekerek çocukların teknolojiye ve bilime yöneldiğini söyledi. Bakan Göktaş, “Buradan nice doktor, mühendis, bilim insanı çıkacak” ifadelerini kullandı. Bakanlık olarak devlet korumasındaki çocuklar, engelliler, kadınlar ve ailelere yönelik çalışmalarını da anlattı.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) heyecanı Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş festival alanında A Haber canlı yayınına katıldı. Şanlıurfa'nın genç ve dinamik yapısına dikkat çeken Bakan Göktaş, festivalin gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürme noktasındaki rolünü ve bakanlık olarak alanda yürüttükleri çalışmaları aktardı.
"BURADAN NİCE MÜHENDİSLER VE BİLİM İNSANLARI ÇIKACAK"
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, alandaki yoğun ilgiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen teveccühe işaret ederek, "Şanlıurfa biliyorsunuz Türkiye'nin en genç ili, en kalabalık illerimizden de, ailelerin kalabalık olduğu illerinden. Aile değerlerinin çok yaygın olduğu, değerlerine çok önem verdiği bir ilimiz. Aynı zamanda da vatansever, milli duyguları yüksek bir ilimiz" değerlendirmesinde bulundu.
Festival alanında 7'den 70'e büyük bir coşku olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bugün burada 7'den 70'e pek çok ailemiz var. Çocuklarımız inanılmaz heyecanlı. 'Ben de yapabilirim' heyecanı yaşıyorlar ve buraya gelen her çocuk hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bir hedef koydu kendine. Ben inanıyorum ki burada nice doktor, mühendis, bilim insanı buradan çıkacak, Şanlıurfa'dan çıkacak ve TEKNOFEST heyecanıyla bu heyecanını daha da büyütecek" ifadelerini kullandı.
DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLARDAN BÜYÜK BAŞARI VE GAZZE VURGUSU
Bakanlık olarak festivalde yer aldıkları projelerden bahseden Bakan Göktaş, "Biz de devlet korumasındaki çocuklarımızla beraber buradayız. Onlardan da takımlar kurduk, onlar da yarıştılar. Üç takımımız var. Onlar kadar bizler de gururlu ve heyecanlıyız. Diğer yandan engelliler, çocuklar, kadınlar ve ailelere yönelik yürüttüğümüz çalışmalarla burada standımızda yerimizi aldık" dedi.
Alanda kurulan özel bir sergiyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çektiklerini belirten Göktaş, "Aynı zamanda 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' sergimizle beraber, canlı sergimizle beraber özellikle Gazzeli ailelere de dikkat çekmek istedik. Çünkü onlar da aslında mutlu aileydi, savaş olana kadar. Ve 40 yıldır abluka altında olan bu aileler her şartta yine hayata tutunmaya gayret ediyorlar" sözleriyle aktardı.
"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İLE GURURUMUZ KATLANIYOR"
Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin geleceğine sunduğu katkılara değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Teknolojiyi doğru kullandığımızda insanın lehine ne kadar güzel hamleler yürütebildiğimizi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülkemizin yarınlarına ne güzel faydalar sağladığını; İHA'larımız, SİHA'larımız, Hürkuş'umuz, ANKA'mız ve Kızılelma'mızla beraber gerçekten milli gururumuzun ne kadar daha yoğunlaştığını görüyoruz. TEKNOFEST Şanlıurfa hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.