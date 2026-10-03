Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün etkinlikleri başladı. Bugün festivalde teknoloji yarışmalarında dereceye giren gençlerle buluşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Bir TEKNOFEST'te yine birlikteyiz. Üretilen nitelikli ürünlerle sizlerle yine birlikteyiz. Tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP Havalimanı'nda bu muazzam atmosfer bizlere şunu çok net gösteriyor; Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir" dedi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu dördüncü gününde zirveye ulaştı. Teknoloji yarışmalarında ter döken gençlerle ve yüz binlerce vatandaşla buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alanda sergilenen yerli ve milli teknolojilerden savunma sanayiindeki tarihi ihracat rakamlarına, Manisa Soma'da yaşanan maden kazasından, gençliğin taşıdığı küresel misyona kadar son derece kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yarınlarının teminatı olan TEKNOFEST kuşağına seslenen Başkan Erdoğan, "Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır" mesajını verdi. BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ EMİN ELLERDE Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Maşallah ne muhteşem bir katılım, ne muhteşem bir merasim. Sizlerin şahsında büyük Türkiye'nin müjdecisi olan gençleri yürekten selamlıyorum. SOMA'DAKİ ACI VE SORUŞTURMA SÜRECİ Perşembe günü Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden iki madencimize acil şifalar diliyorum. Dokuz kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Sorumlular kimse hesabını mutlaka verecektir. TEKNOFEST KUŞAĞI VE GELECEĞİN GÜVENCESİ Bir TEKNOFEST'te yine birlikteyiz. Üretilen nitelikli ürünlerle sizlerle yine birlikteyiz. Tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP Havalimanı'nda bu muazzam atmosfer bizlere şunu çok net gösteriyor; Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemizin bahtı sonuna kadar açıktır. Gelecek, TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Burada gençler bu ülkenin yüz akıdır. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı ve cesur bir gençlikle yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, T3 Vakfımızı ve bu sürece destek veren bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ ŞANLIURFA'DA BULUŞMA TEKNOFEST'i bugün Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Selçuk Bey sorduğunda buraya Şanlıurfa yakışır dedim. Ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm, iftihar ettim. Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. Mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadının mirasından güç alsın. YOĞUN İLGİ VE REKOR KATILIM Başvuru sayısı her geçen yıl yükseldi. Bugün TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilgi çok yoğundu. 730 bin takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı. 81 ilin yanında 97 ülkeden katılımcılar da aramızda. Yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim başarılarınızı daim etsin. YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ Burada sergilenen yerli ve millî savunma ürünlerini gördünüz. KIZILELMA'yı, KAAN'ı, GÖKBEY'i ve diğer hava platformlarını gördünüz değil mi? Sizden tam not aldı değil mi? Bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Buradaki teknolojilerden tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Bakın bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin arkasında durmuş bir siyasetçi olarak burada izlediğiniz, hayran kaldığınız, gururlandığınız bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Buradaki abi ve ablalarınızla birlikte çalışacaksınız.