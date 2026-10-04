Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! İşte AFAD'dan ilk açıklama
AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4,8 ve 4,9 ile Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüklerinde 3 deprem meydana geldi. İşte anbean bölgeden gelişmeler...
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 14.36'da ise yine merkez üssü Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...
CANLI ANLATIM
"SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLATILDI"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
DEPREM ANLARI KAMERADA!
BEŞİK GİBİ! BU KEZ OSMANİYE 5,2 SALLANDI
AFAD, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.