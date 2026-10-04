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Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! İşte AFAD'dan ilk açıklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! İşte AFAD'dan ilk açıklama

AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4,8 ve 4,9 ile Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüklerinde 3 deprem meydana geldi. İşte anbean bölgeden gelişmeler...

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 14.36'da ise yine merkez üssü Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...

CANLI ANLATIM

15:09

"SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLATILDI"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

15:06

DEPREM ANLARI KAMERADA!

OSMANİYE SUMBAS'TA 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! O ANLAR KAMERADA

14:51

BEŞİK GİBİ! BU KEZ OSMANİYE 5,2 SALLANDI

AFAD, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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14:45

ADANA'DA PEŞ PEŞE 2 DEPREM!

AFAD verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklükte deprem meydana geldi.

ADANA SAİMBEYLİ'DE 17 DAKİKA ARAYLA 4,8 VE 4,9'LUK DEPREM!

Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yüzeyde hafif şekilde hissedildi. Bu depremden 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem daha oldu.

Ahaber
14:25

ADANA'DA 4,8'LİK DEPREM!

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7.99 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.

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#Adana #Deprem #AFAD
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