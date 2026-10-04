Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Kazanın ilk gününden itibaren kayıplara ulaşılması için tüm imkânların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, kayıpların tamamına ulaşılıncaya kadar çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği kaydedilerek, kazada 239 kişinin kurtarıldığı, 19 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.