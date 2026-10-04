Yargıda rüşvet soruşturmasında gelişme! Milyonluk rüşvet iddiası: Eski hakim tutuklandı | İYİ Partili Lütfü Türkkan detayı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanırken, 2 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dosyada isimleri geçen 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı da görevden uzaklaştırıldı. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. da rüşvet suçundan tutuklanırken, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu davaya ilişkin dosya ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. B.K.’ye milyonlarca liralık rüşvet verildiği iddiası soruşturulurken, paranın bir bölümünün “kapora” adı altında banka hesabına gönderildiği, kalan kısmının ise B.K. ve kardeşine ödendiği öne sürüldü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek" ile "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği yönündeki iddialar araştırılıyor.
YARGI SÜREÇLERİNE "PARA KARŞILIĞI MÜDAHALE" İDDİASI
Soruşturma kapsamında, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu kişilerin, irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli üzerinden bazı yargısal süreçleri maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı biçimde etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıkları değerlendiriliyor.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 FİRARİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında firari olduğu belirtilen 2 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Dosyada isimleri geçen yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı.
Bunun yanı sıra emekli bir Cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
ESKİ HAKİM B.K. RÜŞVETTEN TUTUKLANDI
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Soruşturmanın kritik isimlerinden biri, eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. oldu.
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Görevden uzaklaştırılan B.K., soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 3 Ekim 2026'da sevk edildiği nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince rüşvet suçundan tutuklandı.
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İki yargı mensubu hakkında ise "örgüte yardım" ve "rüşvete aracılık" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.
İYİ PARTİLİ VEKİLİN TARAF OLDUĞU DAVA DA DOSYADA
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu dava oldu.
İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Lütfü Türkkan lehine sonuçlandırıldığı ve davaya bakan hakim B.K.'ye bu süreçte maddi menfaat sağlandığı yönündeki iddialar soruşturuluyor.
L.T. yönünden yürütülecek işlemler kapsamında dosyanın tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.
MİLYONLARCA LİRALIK RÜŞVET İDDİASI
Soruşturmada B.K.'ye milyonlarca lira tutarında rüşvet verildiği yönündeki iddialar da mercek altına alındı. Dosyada yer alan bulgular kapsamında, söz konusu menfaatin bir bölümünün "kapora" niteliğinde B.K.'nin banka hesabına gönderildiği, kalan kısmının ise B.K. ve kardeşine ödendiği yönündeki iddialar inceleniyor.
Savcılık, banka hareketleri başta olmak üzere para trafiğine ilişkin deliller üzerindeki incelemesini sürdürüyor.
AVUKAT B.T. DE TUTUKLANDI
Soruşturmanın bir diğer ayağında ise avukat B.T. yer alıyor. B.T.'nin, bir Cumhuriyet savcısının odasından çekilmiş fotoğrafları paylaşarak bazı şüphelilere ait dosyaları "hallederiz" şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürüldü.
Örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri soruşturulan B.T., elde edilen deliller doğrultusunda tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yargısal kararların maddi menfaat karşılığında etkilenip etkilenmediği, dava ve soruşturmalara kimlerin aracılık ettiği, yargı mensupları ve adliye personeliyle kurulan bağlantılar ile para trafiğinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller doğrultusunda çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.