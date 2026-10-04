Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek" ile "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği yönündeki iddialar araştırılıyor.

Dosyada isimleri geçen yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında firari olduğu belirtilen 2 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu kişilerin, irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli üzerinden bazı yargısal süreçleri maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı biçimde etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıkları değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra emekli bir Cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ESKİ HAKİM B.K. RÜŞVETTEN TUTUKLANDI Soruşturmanın kritik isimlerinden biri, eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. oldu.

Görevden uzaklaştırılan B.K., soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 3 Ekim 2026'da sevk edildiği nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince rüşvet suçundan tutuklandı.

İki yargı mensubu hakkında ise "örgüte yardım" ve "rüşvete aracılık" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

İYİ PARTİLİ VEKİLİN TARAF OLDUĞU DAVA DA DOSYADA

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu dava oldu.

İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Lütfü Türkkan lehine sonuçlandırıldığı ve davaya bakan hakim B.K.'ye bu süreçte maddi menfaat sağlandığı yönündeki iddialar soruşturuluyor.