Adana ve Osmaniye'de peş peşe korkutan depremler! Ömer Çelik: Okullar devam edecek, can kaybı yok
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4,8, 4,4 ve 4,9 ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 5,2 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Depremler bölgede endişe yaratırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmedi. A Haber ekipleri bölgeden son gelişmeleri canlı yayında aktarırken, uzmanların açıklamaları ise dikkat çekti. İşte anbean bölgeden gelişmeler...
Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. Depremlerin ardından ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgede hissedilen sarsıntıların ardından gelişmeler yakından takip ediliyor.
Adana'daki depremlerin ardından saat 14.43'te bu kez komşu il Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 büyüklüğündeki üçüncü bir depremle sallandı. AFAD, Sumbas merkezli depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...
CANLI ANLATIM
ADANA BİR KEZ DAHA SALLANDI
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 19.00.24'te yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: OKULLAR DEVAM EDECEK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremlerin yaşandığı memleketi Adana'da Vali Mustafa Yavuz'la birlikte Deprem Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, depremin ardından tüm kurumların anında sahaya indiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine ulaşan bilgilere göre can kaybı olmadığını açıkladı. Okulların sağlam olduğunu belirten Çelik eğitim-öğretimin devam edeceğini açıkladı.
ADANA VALİLİĞİ: "GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"
Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Saimbeyli ilçesindeki sarsıntıların ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek saha çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meydana gelen depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan olumsuz bir ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."