-°C
CANLI YAYIN

Adana ve Osmaniye'de peş peşe korkutan depremler! Ömer Çelik: Okullar devam edecek, can kaybı yok

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Adana ve Osmaniye'de peş peşe korkutan depremler! Ömer Çelik: Okullar devam edecek, can kaybı yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4,8, 4,4 ve 4,9 ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 5,2 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Depremler bölgede endişe yaratırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmedi. A Haber ekipleri bölgeden son gelişmeleri canlı yayında aktarırken, uzmanların açıklamaları ise dikkat çekti. İşte anbean bölgeden gelişmeler...

Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. Depremlerin ardından ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgede hissedilen sarsıntıların ardından gelişmeler yakından takip ediliyor.

AHaber CANLI YAYIN

Adana'daki depremlerin ardından saat 14.43'te bu kez komşu il Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 büyüklüğündeki üçüncü bir depremle sallandı. AFAD, Sumbas merkezli depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...

CANLI ANLATIM

19:10

ADANA BİR KEZ DAHA SALLANDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 19.00.24'te yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
 

 

18:41

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: OKULLAR DEVAM EDECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremlerin yaşandığı memleketi Adana'da Vali Mustafa Yavuz'la birlikte Deprem Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, depremin ardından tüm kurumların anında sahaya indiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine ulaşan bilgilere göre can kaybı olmadığını açıkladı. Okulların sağlam olduğunu belirten Çelik eğitim-öğretimin devam edeceğini açıkladı.

16:07

ADANA VALİLİĞİ: "GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Saimbeyli ilçesindeki sarsıntıların ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek saha çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan olumsuz bir ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

15:56

ÖMER ÇELİK: "ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, "Adana’mızda ve Osmaniye’mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm kurumlar saha taramalarına devam ediyor. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

15:51

"İVEDİLİKLE KOORDİNASYON SAĞLANDI"

Saha çalışmalarına ilişkin bilgi veren Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "İlimizde hissedilen deprem sonrası ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yüce Mevla milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı. 

TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara da sarsıntının hemen ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi. İlçede olumsuzluk yaşanmadığını belirten Kara, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

15:49

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

15:40

BÜYÜK DEPREM GETİRECEK Mİ? PROF. DR. ÖZDEN AÇIKLADI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, Adana ve Osmaniye’de art arda meydana gelen depremleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Prof. Dr. Özden, 2023 yılında yaşanan iki büyük depremin ardından oluşan yüzey kırıklarının uç noktalarında hareketliliğin sürdüğünü belirterek, “2023 yılında meydana gelen iki önemli büyük depremde oluşan yüzey kırıklarının iki uç noktasında, hemen hemen bu büyüklüğe yakın depremleri süreç içerisinde gördük ve görmeye devam edeceğiz. Jeolojik zaman kavramı açısından baktığınızda, böylesine iki tane önemli büyük depremden sonraki zaman dilimi içerisindeki artçı depremlerin oldukça uzun süre devam ettiğini biliyoruz. Büyük bir enerji açığa çıktı ama yer yer bu enerjinin arta kalan kısımları yırtılmaların olduğu iki uçları zorluyor” ifadelerini kullandı.

ADANA VE OSMANİYE'DE 3 DEPREM NE ANLAMA GELİYOR? SÜHA ÖZDEN YANITLADI

“ARTÇILARA HAZIRLIKLI OLUNMALI”

Prof. Dr. Süha Özden, “Şimdi siz diyorsunuz ki mesela 4.8, 4.9, 5.2 bir artış mı var? Aslında değil, bu kendi içerisinde kabaca 5'in etrafında dolaşan, belli büyüklükteki depremler. Bunlar bize büyük bir depremi getirmiyor, getirmeyecek de. Çünkü bu yırtılmayı zorlayan, kalan enerjinin artık noktalarını oluşturuyor” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Özden, bu artçıların belli bir süre daha devam edeceğini ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, “Belki bu 3 yıl, 5 yıl bilemiyoruz süresini, belli bir standardı yok bunun” dedi.

Bölgenin jeolojik yapısına da dikkat çeken Prof. Dr. Özden, sarsıntıların yaşandığı alanların Doğu Torosların en sert kayalarının bulunduğu bölgeler olduğunu ve Adana havzasına kadar uzanmadığını belirtti. Prof. Dr. Özden, “Maraş'tan Osmaniye'ye kadar giden hat sonlanıyor, bitiyor. Göksun'dan başlayıp güneye doğru inen fay hatları da çok sınırlı ve az sayıda. Öyle büyük deprem üretme potansiyeli olan fay segmentleri değil. Aslında ne yapıyor, o yırtılmayı zorlayarak kalan enerjisini de telafi etmeye çalışıyor” diye konuştu.

15:34

A HABER EKİBİ BÖLGEDE

A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, art arda meydana gelen depremlerin ardından sahadaki son durumu Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinden aktardı. Saimbeyli'nin 6 Şubat depremlerinden bu yana sık sık sallandığına vurgu yapan Halil İbrahim Uğur, şunları kaydetti:

ADANA VE OSMANİYE'DE PEŞ PEŞE 3 DEPREM!


"Saimbeyli ilçesinin zemini kayalıklardan oluşuyor, sert zeminli bir ilçeden bahsediyoruz. 21 Eylül'de 5 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti sabah saat 04.02 sıralarında. O depremin travmasını, asrın felaketini unutmayan insanların daha büyük korku ve panik yaşamasına neden olduğunu söyleyebiliriz.”

KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntıların geniş bir coğrafyada yankı bulduğunu belirten Uğur, "Deprem aynı zamanda Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Özellikle Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan bölgelerinde de hissedildi” dedi. Merkez ve ilçelerdeki durum farklılığına dikkat çeken Uğur, "Sokakta olan insan yok. Apartmanlarda yaşayan insanlar henüz sokağa inmedi ama aynı şeyi tabii ki Saimbeyli ilçesi için söyleyemeyiz. İnsanların sokaklara, parklara, bahçelere çıktığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

15:26

"TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz.  Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını paylaştı.

15:26

SUMBAS BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ

Osmaniye'nin Sumbas İlçesi Belediye Başkanı Zeki Demir, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

ADANA VE OSMANİYE'DE 3 DEPREM: SUMBAS BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ DEMİROK A HABER'DE

Demir, "Şu an itibarıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını söyleyebiliriz. Arkadaşlarımız sahada. Vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Hasar durumu da yok. Tekrardan geçmiş olsun diyorum. Bölgemizdeki evler yatay mimari. Arkadaşlar sahada. Köylerimize de gidiyorlar. Kontrol ediyorlar. Herhangi bir ihbar da şu ana kadar düşmedi” açıklamasını yaptı.

15:24

"ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA OLUMSUZ DURUM YOK"

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" mesajını paylaştı.

15:20

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY UYARDI: 6'NIN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Adana ve Osmaniye’de peş peşe meydana gelen depremleri değerlendirdi. Bölgedeki hareketliliği harita üzerinden yorumlayan Prof. Dr. Ersoy, "Depremlerin hepsi aynı yerde, aynı bölgede meydana geldi. Büyük ihtimalle aynı fay üzerindeki hareketleri izliyoruz şu anda. Yaklaşık birbirine yakın büyüklükteki depremler bunlar. Büyük bir fayın üzerine denk gelmiyor ama bu merkez üsleri yine de orada birbirine paralel, kuzey-güney boyunca uzanan birkaç fay var, o fayların yakınında" ifadelerini kullandı.

ADANA VE OSMANİYE'DE ART ARDA 3 DEPREM NE ANLAMA GELİYOR? ŞÜKRÜ ERSOY CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Bu sarsıntıların daha da izlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ersoy, "Bundan sonra daha da iyi izlemek gerekiyor. Çünkü artçılar hep bir fay üzerine denk geliyor. Bazen şöyle bir karakter de oluyor faylarda. Bu büyüklükteki depremler yüzlerce, çok sayıda meydana geliyor ama büyük bir deprem meydana gelmeyebiliyor. Bir seri bu deprem fırtınasıyla birlikte bölge halkı tabii çok tedirgin olabiliyor" dedi.

Sarsıntıların Batı Anadolu'daki gibi olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ersoy, "Buradakiler tektonik depremler olduğunu düşünüyoruz. Hepsi geniş bir alanda hissedilebilir depremler. bunlar normal şartlar altında yıkıcı depremler değildir" şeklinde konuştu.

ADANA VE OSMANİYE’DEKİ DEPREMLER ÖNCÜ MÜ?

Yaşanan sarsıntıların “öncü deprem” olup olmadığı yönündeki endişelere de yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Kullanmayalım çünkü bir sonraki depremi tahmin edebilirsek ancak bunlar öncü ve ondan küçük depremler diyebiliriz. Bunları söyleyemiyoruz biliyorsunuz. Ama bu bölge biraz daha büyük depremler üretebilecek kapasiteye de sahip. Bu bölgede 6'nın üzerine çıkacak depremler üretebilecek faylar var Adana'nın kuzeyinde. Dolayısıyla bu tür depremler meydana gelebilir mi, teorik olarak gelebilir. Ama bundan sonra gelecektir gibi kesin bir şey söylemek elbette mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Meydana gelen üç depremin birbiriyle ilişkisine de değinen Prof. Dr. Ersoy, "Aynı fay üzerinde olduğunu düşünüyorum, aynı fay üzerinde gelişen depremler. Enerji uzun dönem içerisinde bu tür depremlerle sönümlenecek olabilir. Bunlar hep teorik yaklaşımlar, gerçeğini elbette bilemeyiz ama izlemek gerekiyor" dedi.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI? "EVİNİZİN GÜVENLİ OLMASI GEREKİYOR"

Bölgede hakim olan panik havası ve vatandaşların ne yapması gerektiği konusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Ersoy, "Vatandaşlara bu tür depremlerde eğer çok korkuyorlarsa, kaygı duyuyorlarsa biraz sokakta olmalarında fayda görürüm, hep bunu öneririm ben, biraz rahatlayabilirler. Ama bu, işte büyük deprem geliyor, o yüzden sokağa çıkın mesajı değil. Sadece tedirginlikleri atmak üzere" şeklinde konuştu.

Yetkililerin veya uzmanların "evinizi boşaltın" garantisi veremeyeceğini belirten Prof. Dr. Ersoy, "Şunu bilmemiz gerekiyor, evimizin güvenli olması gerekiyor. Yani hadi bu depremi sokakta geçirdik ama bir sonraki deprem daha büyük olabilir. Dolayısıyla evlerimizin güvenli olması gerekir. Bunu da önceden bilmek gerekiyor. Evimizin güvenli olduğunu önceden biliyorsak evden de çıkmayabiliriz bu tür büyüklükteki depremlerde. Ama güvensizse tabii orada mümkün olduğu kadar kısa sürede o çürük yapılardan ayrılmak gerekir" diye konuştu.

15:16

ADANA VALİSİ: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Peş peşe depremlerin ardından A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mustafa Yavuz, kendilerine yansıyan olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

ADANA VE OSMANİYE'DE PEŞ PEŞE 3 DEPREM! VALİ YAVUZ SON DURUMU AÇIKLADI

Vali Yavuz, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlara çok geçmiş olsun diliyorum. İster istemez vatandaşlarımızda tedirginlik oluştu. An itibarıyla bölgede olumsuz bir durum yok. Depremin bölgesi merkeze uzakta. Hem AFAD ekiplerimiz hem kolluk birimlerimiz bu anlamda konuyu çok yakın takip ediyor. Sahayı tarıyorlar. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla iletişim halindeler. Taramaya devam edeceğiz. Adana 6 Şubat’ı yaşamış bir ilimiz. Şu anda çok şükür mal ve cana gelen olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

Vali Yavuz, “Bölgemizde farkındalık var. Kırsal bir bölgedeyiz. Hem geçmiş depremlerden bazen de yapının uzun süredir kullanılıyor olmasından kaynaklı bazı olumsuzluklar olabilir. Vatandaşlarımızın bu yapılardan uzak durması, gerekirse boşaltması lazım. Ama şu an olumsuz bir durum yok. Hazırlıklı olmak lazım. Allah bizi afetlerden korusun diyelim. Tekrardan vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun.” diye konuştu.

15:09

BAKAN ÇİFTÇİ: "SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLATILDI"

Depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." mesajını paylaştı.

15:06

DEPREM ANLARI KAMERADA!

OSMANİYE SUMBAS'TA 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! O ANLAR KAMERADA

14:51

BEŞİK GİBİ! BU KEZ OSMANİYE 5,2 SALLANDI

AFAD, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ahaber
14:45

ADANA'DA PEŞ PEŞE 2 DEPREM!

AFAD verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklükte deprem meydana geldi.

ADANA SAİMBEYLİ'DE 17 DAKİKA ARAYLA 4,8 VE 4,9'LUK DEPREM!

Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yüzeyde hafif şekilde hissedildi. Bu depremden 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem daha oldu.

Ahaber
14:25

ADANA'DA 4,8'LİK DEPREM!

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7.99 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.

Ahaber
#Adana #Deprem #AFAD
Önceki Haber
Yargıda rüşvet soruşturmasında gelişme! Milyonluk rüşvet iddiası: Eski hakim tutuklandı | İYİ Partili Lütfü Türkkan detayı
Yargıda rüşvet soruşturmasında gelişme! Milyonluk rüşvet iddiası: Eski hakim tutuklandı | İYİ Partili Lütfü Türkkan detayı
Girne'deki gemi kazasından acı haber! Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Sonraki Haber
Girne'deki gemi kazasından acı haber! Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın