Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu, olay gecesinin ardından kızı ve Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne sürerek, "Sultan bana biz attık baba dedi. Bizzat itiraf etti ya!" ifadelerini kullandı.

Bu iddiaların ardından Sultan Nur Ulu ise babasının kendisine iftira attığını savunarak suçlamaları reddetti. Ulu'nun bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada da babasına tepki gösterdiği duyuldu. Arkadaşının, "Dedi ki, ben onunla başka türlü hesaplaşacağım" sözleri üzerine Ulu, "Ona söyle benim telefonumu açsın, yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş" ifadelerini kullandı.

Ses kayıtlarının devamında Sultan'ın arkadaşı, Arif Ulu'nun cinayeti ortak işlediklerine dair ifade verirse nasıl bir savunma vereceklerini tek tek tartışıldı. Sultan'ın arkadaşı ses kayırlarında "Kızıyla kavga etti derim, bana da böyle böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam, psikolojisi bozuk deriz" şeklindeki sözleriyle Sultan'ın babasının cinayet davasındaki iddialarının nasıl bertaraf edileceği konuşulduğu görüldü.

TUTUKLU TUĞYAN'DAN ESKİ NİŞANLIYA TELEFON TRAFİĞİ

Güllü'nün tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, cezaevinden eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nu arayarak Arif Ulu'nun hareketlerini takip ettiği belirlendi. Tuğyan Ülkem Gülter'in, "Sultan'ın babası seni hiç aradı mı?" sorusu üzerine Kervan Eminoğlu, "İki gün önce aradı, üç gün önce aradı" cevabını verdi. Bunun üzerine Tuğyan Ülkem Gülter, "Doğruyu söyle ama Kervan, bak çok doğruyu söyle. Bak kim dost kim düşman biz bilmiyoruz, bizim psikolojimiz bozuldu. Kervan bu bizim için önemli, iyi misin?" ifadelerini kullanarak babanın kimlerle irtibatta olduğunu sorguladı.

MAHKEME SÜRECİ 1 EKİM'DE BAŞLIYOR

Ses kayıtlarının son bölümünde Kervan Eminoğlu, "Yine de sana söyleyeceğim, saat dört buçukta seni arayacağım. Çıktın çıktın, çıkmadı ben gerçek şeyleri anlatacağım" sözleri, davanın seyrini değiştirecek yeni bilgilerin yolda olduğu sinyalini verdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili tüm gerçeklerin aydınlatılacağı mahkeme süreci 1 Ekim'de başlayacak.