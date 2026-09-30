CHP'li Ataşehir'de peş peşe istifalar! 6 Meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
CHP'den istifa ederek yoluna AK Parti'de devam etmek isteyenlerin sayısında her geçen gün artış yaşanırken, bunlara son olarak Ataşehir Belediyesi eklendi. CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yapan Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver ve Cengiz Kayayurt partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
CHP ve Yeni Parti cephesinde tartışmalar, kurultay ve delege krizleri sürerken, son dönemde dikkat çeken kopuşların bir yenisine Ataşehir Belediyesi eklendi. Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi, dürüst hizmet anlayışı diyerek AK Parti saflarına katıldı.
ROZETLERİ TAKILDI
Yoluna AK Parti çatısı altında devam Ataşehir Belediyesi 6 Meclis Üyesi'nin rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı.
AK PARTİ'YE KATILAN 6 MECLİS ÜYESİ
Oğuz Sarul – Ataşehir Belediye Meclis Üyesi, İBB Meclis Üyesi
Sinan Emrah Yıldırım – Ataşehir Belediye Meclis Üyesi
Fatih Evliyaoğlu – Ataşehir Belediye Meclis Üyesi
Abdullah Aslan – Ataşehir Belediye Meclis Üyesi
Cengiz Kayayurt – Ataşehir Belediye Meclis Üyesi
Mehmet Alver – Ataşehir Belediye Meclis Üyesi
Ataşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan parti değişiminin ardından AK Parti'ye katılan 6 isim arasında, Ataşehir Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Oğuz Sarul'un da bulunduğu öğrenildi.
AK PARTİ'NİN ÜYE SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
AK Parti'ye katılımların ardından Ataşehir Belediyesi Meclisi'ndeki üye sayısında değişim yaşandı. Buna göre AK Parti'nin sandalye sayısı 16'ya yükselirken, CHP'nin ise 20'ye geriledi.