CHP'li Ataşehir'de peş peşe istifalar! 6 Meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa ederek yoluna AK Parti'de devam etmek isteyenlerin sayısında her geçen gün artış yaşanırken, bunlara son olarak Ataşehir Belediyesi eklendi. CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yapan Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver ve Cengiz Kayayurt partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.