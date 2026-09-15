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Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı: "Gel seni atacağım" Saklanan kanlı pijama ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran yeni iddialar ve deliller gün yüzüne çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini iddia ettiği ses kaydındaki korkunç diyaloğu deşifre ederken, olay gecesine ait montajlanan görüntüler ve saklanan kanlı pijama soruşturmanın seyrini değiştirdi. Soruşturma dosyasına giren şok itiraflar ve Gülter'in hemşirelik yaptığı dönemde yoğun bakımda sergilediği skandal görüntülere ATV Haber ulaştı.

Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı: "Gel seni atacağım" Saklanan kanlı pijama ortaya çıktı 1

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE YENİ SES KAYDI: GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM

Hatırlanacağı üzere Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi, 1 Ekim'deki ilk duruşmada görülecek.

Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı: "Gel seni atacağım" Saklanan kanlı pijama ortaya çıktı 2

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu kan donduran iddialarda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA HALAY VE ŞİDDET İDDİASI
Öte yandan ATV Haber, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter'in daha önce hemşirelik yaptığı döneme ait skandal görüntülere de ulaştı. Kayıtlarda, Gülter'in yoğun bakımda yatan kritik durumdaki hastaların hemen yanında halay çektiği anlar yer aldı. Ayrıca Gülter'in o dönem görev yaptığı hastanede yatan hastalara şiddet uyguladığı yönünde vahim iddiaların da bulunduğu kaydedildi.

Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı: "Gel seni atacağım" Saklanan kanlı pijama ortaya çıktı 3

"SES KAYITLARININ ORİJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM"
Şarkıcı Güllü'nün ölümünden önceki son anlarının yer aldığı videonun üzerinde oynandığı ve videonun kesildiği iddiaları vardı.İşte bu iddialara karşılık Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu videonun orijinalini savcılıkta izlediğini söyledi.

Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı: "Gel seni atacağım" Saklanan kanlı pijama ortaya çıktı 4

"GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM"
Savcılıkta dinletildiğini öne sürdüğü ses kaydının detaylarını anlatan Kervan Eminoğlu, "Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için. Tuğyan diyor ki 'gel gel şimdi seni atacağım'. Güllü de "Sebep ne?" diyor. Tuğyan ise "Sebep çok." diyor." ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı: "Gel seni atacağım" Saklanan kanlı pijama ortaya çıktı 5

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN VİDEOYA MONTAJ İTİRAFI

Şarkıcı Güllü'nün ölümünden önceki son anlarının yer aldığı videonun üzerinde oynandığı ve videonun kesildiği iddiaları vardı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmadan önce kaydedilen telefon konuşmasıyla doğrulandı. Görüntülerin manipüle edildiğini kabul eden Güllü'nün oğlu, "Olayın olduğu zaman Türkiye genelinde o görüntüleri geçti ya ben. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı: "Gel seni atacağım" Saklanan kanlı pijama ortaya çıktı 6

KANLI PİJAMA ESKİ NİŞANLININ DEPOSUNDA BULUNDU
Soruşturmada cinayet şüphesini kuvvetlendiren bir diğer kritik delil ise Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi giydiği kıyafetler oldu. Kanlı pijamanın kendi binasındaki depoda saklandığını belirten Kervan Eminoğlu, "Güllü Hanım'ın kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesine ait kanlı pijamayı nereye saklamış; Kervanların en alt kattaki depoya saklamış. Pijamayı da şöyle koymuş, hala kanları vardı. Gitmiş orada saklamış. Buldum, direkt savcılığa verdim yani" sözleriyle aktardı.

Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı: "Gel seni atacağım" Saklanan kanlı pijama ortaya çıktı 7
Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı şoke etti! GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE YENİ SES KAYDI ŞOKE ETTİ!
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