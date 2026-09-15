Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı: "Gel seni atacağım" Saklanan kanlı pijama ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran yeni iddialar ve deliller gün yüzüne çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini iddia ettiği ses kaydındaki korkunç diyaloğu deşifre ederken, olay gecesine ait montajlanan görüntüler ve saklanan kanlı pijama soruşturmanın seyrini değiştirdi. Soruşturma dosyasına giren şok itiraflar ve Gülter'in hemşirelik yaptığı dönemde yoğun bakımda sergilediği skandal görüntülere ATV Haber ulaştı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı. GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE YENİ SES KAYDI: GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM Hatırlanacağı üzere Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi, 1 Ekim'deki ilk duruşmada görülecek.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu kan donduran iddialarda bulundu. YOĞUN BAKIMDA HALAY VE ŞİDDET İDDİASI

Öte yandan ATV Haber, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter'in daha önce hemşirelik yaptığı döneme ait skandal görüntülere de ulaştı. Kayıtlarda, Gülter'in yoğun bakımda yatan kritik durumdaki hastaların hemen yanında halay çektiği anlar yer aldı. Ayrıca Gülter'in o dönem görev yaptığı hastanede yatan hastalara şiddet uyguladığı yönünde vahim iddiaların da bulunduğu kaydedildi.

"SES KAYITLARININ ORİJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM"

Şarkıcı Güllü'nün ölümünden önceki son anlarının yer aldığı videonun üzerinde oynandığı ve videonun kesildiği iddiaları vardı.İşte bu iddialara karşılık Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu videonun orijinalini savcılıkta izlediğini söyledi.

"GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM"

Savcılıkta dinletildiğini öne sürdüğü ses kaydının detaylarını anlatan Kervan Eminoğlu, "Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için. Tuğyan diyor ki 'gel gel şimdi seni atacağım'. Güllü de "Sebep ne?" diyor. Tuğyan ise "Sebep çok." diyor." ifadelerini kullandı.