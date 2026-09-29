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Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken ifade: Eski Vali Sonel ile Japonya tatili ve bavul detayı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken ifade: Eski Vali Sonel ile Japonya tatili ve bavul detayı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni ve çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan eski Jandarma Komutanının eşi Burçin Kahraman’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kahraman’ın ifadesindeki "Japonya tatili" ve "iki büyük bavul" detayı dikkat çekti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1'inci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Eski Vali Tuncay SonelEski Vali Tuncay Sonel

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'inde bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

Burçin Hızlı KahramanBurçin Hızlı Kahraman"JAPONYA'DA GÖRÜŞTÜK"

Sabah'ın haberine göre Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdikten sonra tutuklanan jandarma komutanı Albay Ali Kahraman'ın tutuklu eşi Burçin Kahraman'ın ifadesinde, vali ve kızıyla gidilen Japonya tatili dikkat çekti.

Eski Vali Tuncay SonelEski Vali Tuncay Sonel

2024 yılında kendisi kızı, vali Tuncay Sonel ve kızıyla birlikte bir haftalığına Japonya gezisine gittiklerini belirten Burçin Kahraman, "O süreç şu şekilde gerçekleşti; Benim kızım THY'de bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı için uçuş avantajımız bulunmaktadır. Bu sebeple kızımla beraber Güney Kore ülkesine bir haftalık gezi planlamıştık. O sıralarda ben Ankara'da Mithat Paşa Şube Müdürüydüm, Tuncay Sonel bir vesile ile yanıma gelmişti. Kendisine bu durumdan bahsedince kızının da Japonya'ya gitmek istediğini söyledi. Bizim uçuş programımız hazır olduğu için biz doğrudan Güney Koreye gittik. Bir hafta sonra zamanı denk getirerek biz Kore'den kızımla beraber Japonya'ya geçtik. Onlarda Ankara'dan farklı havalimanı vasıtasıyla Japonya'ya geldiler" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken ifade: Eski Vali Sonel ile Japonya tatili ve bavul detayı - 1

OTELDE ÖDEME YAPMADILAR İDDİASI

Kendisini ve kızını rehberin karşıladığını, vali ve kızını ise adını hatırlayamadığı kargo işiyle ilgilenen Ordulu bir iş adamının karşıladığına dikkat çeken Burçin Kahraman, "Aynı otelde buluştuk. Otele ben ödememi yaptım. Onların otel ödemesini yaptığını görmedim. Biz kızımla otele yerleştik. Tuncay Sonel'de kendi kızıyla yerleşti. Bir hafta orada rehber eşliğinde beraber gezdik. Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavul şeklinde Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de Ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. Daha önce Tuncay Sonel ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti" ifadelerini kullandı.

Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan SonelEski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel

"KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDE KOŞTULAR"

Bu tatilde kendilerini tanıma fırsatı bulduğunu savunan Burçin Kahraman, "Küçük hesaplar peşinde koşmaları beni kendilerinden soğuttu. Bu tatilden döndükten sonra gerek Tuncay Sonel'le gerekse eşi Handan ve kızı ile irtibatımıza mesafe koydum ve minimuma indirdim. Eşim Ali Kahraman'a da yaşadıklarımı anlattım. O da ben gibi mesafe koydu" iddiasında bulundu.

Gülistan DokuGülistan Doku

"İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?"

Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, iki büyük bavullun sırrına dikkat çekerek, "İki büyük bavul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Sonellere verildi? (Bu kişilerin diplomatik pasaport sahibi olmaları nedeniyle bu sorunun cevabının titizlikle araştırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

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