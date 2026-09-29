Eski Vali Tuncay Sonel 2024 yılında kendisi kızı, vali Tuncay Sonel ve kızıyla birlikte bir haftalığına Japonya gezisine gittiklerini belirten Burçin Kahraman, "O süreç şu şekilde gerçekleşti; Benim kızım THY'de bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı için uçuş avantajımız bulunmaktadır. Bu sebeple kızımla beraber Güney Kore ülkesine bir haftalık gezi planlamıştık. O sıralarda ben Ankara'da Mithat Paşa Şube Müdürüydüm, Tuncay Sonel bir vesile ile yanıma gelmişti. Kendisine bu durumdan bahsedince kızının da Japonya'ya gitmek istediğini söyledi. Bizim uçuş programımız hazır olduğu için biz doğrudan Güney Koreye gittik. Bir hafta sonra zamanı denk getirerek biz Kore'den kızımla beraber Japonya'ya geçtik. Onlarda Ankara'dan farklı havalimanı vasıtasıyla Japonya'ya geldiler" dedi.

OTELDE ÖDEME YAPMADILAR İDDİASI Kendisini ve kızını rehberin karşıladığını, vali ve kızını ise adını hatırlayamadığı kargo işiyle ilgilenen Ordulu bir iş adamının karşıladığına dikkat çeken Burçin Kahraman, "Aynı otelde buluştuk. Otele ben ödememi yaptım. Onların otel ödemesini yaptığını görmedim. Biz kızımla otele yerleştik. Tuncay Sonel'de kendi kızıyla yerleşti. Bir hafta orada rehber eşliğinde beraber gezdik. Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavul şeklinde Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de Ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. Daha önce Tuncay Sonel ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti" ifadelerini kullandı.