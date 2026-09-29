İçişleri Bakanlığı koordinesinde 35 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 653 kilo uyuşturucu ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda yakalanan 264 şüpheliden 172'si tutuklandı, 92'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 35 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da düzenlendi.

11 BİN PERSONEL GÖREV ALDI

Operasyonlara 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi, 11 bin 25 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden satış yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimiyle uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları belirlendi.

653 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu madde ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

172 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 264 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 172'si tutuklanırken, 92 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan jandarma ekiplerini, ilgili birimleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.