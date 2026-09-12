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Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı baskın: Emniyet mensuplarına gözaltı kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı baskın: Emniyet mensuplarına gözaltı kararı

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Tunceli'de kaybolduğu günden bu yana akıbeti araştırılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasında yargı mercileri yeniden harekete geçti.

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı baskın: Emniyet mensuplarına gözaltı kararı - 1

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen incelemeler kapsamında, dosyadaki delillerin karartılmasına zemin hazırladıkları ve soruşturma sürecine müdahale ettikleri öne sürülen şüpheliler mercek altına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı baskın: Emniyet mensuplarına gözaltı kararı - 2

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: GÖZALTI VE ARAMA İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Soruşturmanın 6. dalgası kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında görevde bulunan ve emekli emniyet mensuplarının da yer aldığı 11 şüpheli hakkında gözaltı, adreslerde arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri başlatıldı.

Güvenlik birimlerince yürütülen kapsamlı operasyon ve adli sürecin titizlikle sürdüğü bildirildi.

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#Gülistan Doku
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