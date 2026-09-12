Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı baskın: Emniyet mensuplarına gözaltı kararı

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.