Mahalle sakinleri, okul çevresindeki duvarların bu yazılardan temizlenmesini ve benzer reklamların yeniden yapılmasının önüne geçilmesini istedi.

Sanal kumar ve yasa dışı bahis siteleri, internet üzerinden özellikle gençleri hedef alan bonus ve kazanç vaatleriyle kullanıcı çekmeye çalışıyor. Ancak bu tür içeriklerin çocukların eğitim gördüğü okul çevrelerinde fiziksel olarak da karşılarına çıkması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İstanbul'un Şişli ilçesinde çocukların eğitim gördüğü Nilüfer Hatun İlkokulu ve Ortaokulu çevresindeki duvarlar, sanal kumar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla adeta işgal edildi. Farklı yazı ve görsellerle duvarlara işlenen reklamların, öğrencilerin her gün kullandığı okul güzergahında bulunması tepki çekti.

Vatandaşlar duvarlardaki reklamlara tepki göstererek temizlenmelerini istedi. (Foto: İHA)

"ÇOCUKLARIMIZA YAZIK, GÜNAH"

Özellikle torunu aynı okulda eğitim gören bir mahalle sakini, duvarlardaki yazıları görünce büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Okul çevresinde çocukların bu tür görüntülere maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden vatandaş, gerekli kurumların harekete geçmesini istedi.

Bir başka mahalle sakini ise duvarların hem görüntü kirliliği oluşturduğunu hem de sanal kumar reklamlarının çocukların bulunduğu alanlarda yer almasının doğru olmadığını söyledi. Yazıların bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

"YILLARDIR VAR"

Okul çevresindeki reklamların yeni olmadığını belirten bir mahalle sakini de söz konusu yazıları yaklaşık 3-4 yıldır gördüğünü ifade etti. Belediyenin veya ilgili kurumların durumdan haberdar edilmesi halinde duvarların temizlenebileceğini belirten vatandaş, sanal kumarın özellikle bağımlılık açısından tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, çocukların her gün geçtiği okul güzergahındaki sanal kumar ve yasa dışı bahis reklamlarının bir an önce kaldırılmasını ve okul çevresinin bu tür içeriklerden korunmasını istiyor.