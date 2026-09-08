Gülistan Doku cinayetinde komutan yardımcısının eşinden şoke eden ifade: Abla herkes biliyor fotoğraflar var...

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın FBI sorgusunda Gülistan'ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü ve Pertek yolu üzerine gömülmüş olabileceğini söylemesi üzerine arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştırıldı. Gülistan'ın son görüldüğü viyadükte aynı yerden iki dakika sonra araçlarıyla geçen eski il jandarma komutan yardımcısının eşinin ifadesi ise yeni bir tartışma yarattı.

FBI görevlilerinin sorguladığı Umut Altaş, ifadesinde olay günü Gülistan Doku'nun BMW marka bir araca bindiğini, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in sürücü koltuğunda, kendisinin ön, Gülistan'ın ise arka koltukta bulunduğunu, tartışma çıktığını ve Sonel'in torpido gözünden çıkardığı silahla Doku'ya ateş ettiğini söyledi.

Gülistan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyen Altaş, cesedi Sonel ile birlikte aracın bagajına taşıdıklarını itiraf etti. Sonel'in kendisine "Sus, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak." dediğini iddia eden Altaş, ertesi sabah ise Sonel'in kendisini arayarak "Merak etme, hallettik." dediğini ifade etti.

Doku'nun cesedinin Pertek yolu çevresinde yeni yapılan yolun kenarına gömülmüş olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Umut Altaş'ın ifadesinde işaret ettiği Pertek yolu ve çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yer altı görüntüleme cihazlarıyla Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamak amacıyla aramalar yapılıyor. Sabah gazetesinden Ercan Topaç'ın haberine göre, Umut Altaş'ın FBI sorgusunda cesedin olay yerinden Pertek istikametine doğru yaklaşık 15-20 dakikalık mesafede bulunduğunu söylemesi üzerine bu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.