Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon! 6 şüpheli tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 2076/7025 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gerçekleştirilen 6. dalga Antalya operasyonunda 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şüpheliler hakkında başta suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönünden işlem yapılırken, iki şüpheli bakımından ayrıca bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma veya sisteme veri yerleştirme suçlamaları da dosyaya yansıdı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Ahmet Badatlı, Gökcan Mert, Hüseyin Üzüm ve Osman Nuri Gürbüz 15 Eylül 2026 tarihinde; Ertuğrul Tahir Ay ve Ahmet Bozdemir ise 16 Eylül 2026 tarihinde tutuklandı. Bu 6 şüpheli hakkında ortak olarak suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları bulunuyor.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Berfin Kur hakkında, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 15 Eylül 2026 tarihinde adli kontrol kararı verildi. Hakan Hacırüstemoğlu ile Emre Bahçe hakkında ise bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma veya sisteme veri yerleştirme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suçluyu kayırma suçları kapsamında 16 Eylül 2026 tarihinde adli kontrol kararı uygulandı.

2 ŞÜPHELİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI

Okan Koçtepe ve Hakan Yıldız, haklarında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından işlem yapıldıktan sonra 15 Eylül 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.