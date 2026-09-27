Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şok! Turgay Tamer evinde ölü bulundu
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu. Tamer'in ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Edinilen bilgilere göre, Turgay Tamer'in evinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tamer'in ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: KOZİNOĞLU'NA MÜDAHALESİ OLMADI
Yaşanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tarafından açıklama yapıldı.
Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada daha önce gözaltına alınan Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamer'in o dönem Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını, adli tıp doktoru olmadığını ve Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığını açıkladı.
Açıklamada, Tamer'in sağlık sorunları nedeniyle bir süredir doktorluk yapamadığı da belirtildi.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın ikinci operasyonunda 2 gazeteci ve 7 sağlık çalışanı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında Turgay Tamer de bulunuyordu.
TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Soruşturmada, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Eski gazeteci Osman Arslan tutuklanmış, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay ve "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
Soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
NE OLMUŞTU?
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. Yıllar sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açılarak feth-i kabir işlemi gerçekleştirilmiş ve ölüm nedeninin yeniden incelenmesi için örnekler alınmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçları yönünden incelemeler sürüyor.