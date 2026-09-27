BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: KOZİNOĞLU'NA MÜDAHALESİ OLMADI

Yaşanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tarafından açıklama yapıldı.



Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada daha önce gözaltına alınan Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamer'in o dönem Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını, adli tıp doktoru olmadığını ve Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığını açıkladı.



Açıklamada, Tamer'in sağlık sorunları nedeniyle bir süredir doktorluk yapamadığı da belirtildi.