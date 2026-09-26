Küresel dijital çetelere ağır darbe! Meta'dan sonra TikTok da dize geldi: 100 milyon dolarlık ceza ve sert kısıtlamalar

Çocukların ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olası etkileri nedeniyle eleştirilen algoritmik uygulamalarla ilgili ABD'deki hukuki süreçlerde sosyal medya şirketlerine yönelik yeni adımlar atılıyor. Geçtiğimiz ay Meta'nın 17,1 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmayı kabul etmesinin ardından, bu kez Çin merkezli video platformu TikTok da Alabama eyaletiyle anlaşmaya vardı. TikTok, çocuk ve genç kullanıcıların platform kullanımına yönelik yeni kısıtlamaları hayata geçirmeyi ve Alabama'ya en az 100 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Çocuk ve genç kullanıcıların sosyal medya kullanımına ilişkin ABD'de yürütülen hukuki süreçlerden biri daha uzlaşmayla sonuçlandı. Metaya 219 milyar dolarlık ceza mı geliyor? META'YA 219 MİLYAR DOLARLIK CEZA MI GELİYOR? TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan anlaşma kapsamında şirket, Alabama'ya en az 100 milyon dolar ödeme yapmayı ve çocukların platform kullanımını sınırlandıran bir dizi güvenlik tedbirini uygulamayı kabul etti.

TİKTOK TESLİM OLDU: 100 MİLYON DOLAR TAZMİNAT VE GECE YASAĞI Anlaşmaya göre genç kullanıcılar için günlük TikTok kullanım süresi 2 saatle sınırlandırılacak. Çocukların gece yarısı ile 06.00 saatleri arasında platforma erişimi engellenecek. Ayrıca okul saatlerinde bildirim ve mesajlaşmaya yönelik kısıtlamalar uygulanacak, ebeveynlerin denetim yetkilerini artıran özellikler devreye alınacak. YouTubedan çocuk güvenliğine rest! YOUTUBE'DAN ÇOCUK GÜVENLİĞİNE REST! TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekiyor. Anlaşmada yer alan koşulların gerçekleşmesi hâlinde Alabama'nın alacağı toplam tutarın 300 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi.