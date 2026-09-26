Küresel dijital çetelere ağır darbe! Meta'dan sonra TikTok da dize geldi: 100 milyon dolarlık ceza ve sert kısıtlamalar
Çocukların ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olası etkileri nedeniyle eleştirilen algoritmik uygulamalarla ilgili ABD'deki hukuki süreçlerde sosyal medya şirketlerine yönelik yeni adımlar atılıyor. Geçtiğimiz ay Meta'nın 17,1 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmayı kabul etmesinin ardından, bu kez Çin merkezli video platformu TikTok da Alabama eyaletiyle anlaşmaya vardı. TikTok, çocuk ve genç kullanıcıların platform kullanımına yönelik yeni kısıtlamaları hayata geçirmeyi ve Alabama'ya en az 100 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.
Çocuk ve genç kullanıcıların sosyal medya kullanımına ilişkin ABD'de yürütülen hukuki süreçlerden biri daha uzlaşmayla sonuçlandı.
TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan anlaşma kapsamında şirket, Alabama'ya en az 100 milyon dolar ödeme yapmayı ve çocukların platform kullanımını sınırlandıran bir dizi güvenlik tedbirini uygulamayı kabul etti.
TİKTOK TESLİM OLDU: 100 MİLYON DOLAR TAZMİNAT VE GECE YASAĞI
Anlaşmaya göre genç kullanıcılar için günlük TikTok kullanım süresi 2 saatle sınırlandırılacak. Çocukların gece yarısı ile 06.00 saatleri arasında platforma erişimi engellenecek. Ayrıca okul saatlerinde bildirim ve mesajlaşmaya yönelik kısıtlamalar uygulanacak, ebeveynlerin denetim yetkilerini artıran özellikler devreye alınacak.
TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekiyor. Anlaşmada yer alan koşulların gerçekleşmesi hâlinde Alabama'nın alacağı toplam tutarın 300 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi.
META DA 17 MİLYAR DOLARLIK FATURAYLA BOYUN EĞMİŞTİ
Genç kullanıcıların sosyal medya platformlarındaki deneyimlerine ilişkin açılan davalarda Meta da benzer bir süreçle karşı karşıya kaldı.
Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, ağustos ayında 47 eyalet ve bazı ABD bölgelerini kapsayan davalarla ilgili 17,1 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında şirketin Instagram ve Facebook'ta çocuk ve genç kullanıcıların güvenliğine yönelik kapsamlı yeni tedbirler uygulaması öngörülüyor.
Meta'nın anlaşmasında genç kullanıcıların platformlarda geçirdiği sürenin sınırlandırılması, gece saatlerinde erişimin kısıtlanması ve yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.
DÜNYA EVLATLARINI KORUYOR: TÜRKİYE SOMUT ADIM İÇİN NEYİ BEKLİYOR?
ABD'de TikTok ve Meta hakkında yürütülen hukuki süreçlerin ardından sosyal medya platformlarında çocuk ve genç kullanıcıların korunmasına yönelik düzenlemeler yeniden gündeme geldi.
Türkiye'de de çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin atılacak yasal adımlar ve uygulanacak tedbirler tartışılmaya devam ediyor.