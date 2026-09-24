YouTube CEO'su, şirketin genç kullanıcıların güvenliği konusunda uzun süredir yatırım yaptığını savunarak, platformun bundan sonra da bu alandaki çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Mohan, CNN'in YouTube'un da Meta'nın anlaşmasına benzer bir uzlaşmaya gidip gitmeyeceğine ilişkin sorusuna, böyle bir planlarının olmadığını belirterek yanıt verdi.

ABD'de sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin hukuki ve siyasi baskı büyürken, YouTube'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. YouTube Üst Yöneticisi (CEO) Neal Mohan, Meta'nın ABD'deki çok sayıda eyaletle çocuk ve gençlerin çevrim içi güvenliğine ilişkin yaptığı yaklaşık 18 milyar dolarlık anlaşmanın benzerini YouTube'un da yapacağı yönündeki beklentileri reddetti.

YouTube Üst Yöneticisi (CEO) Neal Mohan (Foto: Arşiv)

META MİLYARLARCA DOLARI KABUL ETTİ YOUTUBE KAPIYI KAPATTI

YouTube'un açıklaması, Meta'nın ABD'deki eyaletlerle yaptığı kapsamlı uzlaşmanın hemen ardından geldi.

Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuklar ve gençler üzerindeki kullanımını artıracak şekilde tasarlandığı ve bunun gençlerin ruh sağlığı krizine katkıda bulunduğu yönündeki iddialarla açılan davalar kapsamında yaklaşık 18 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Şirket ise anlaşma kapsamında herhangi bir hukuki sorumluluğu kabul etmedi.

Anlaşmanın yaklaşık 12,7 milyar dolarlık bölümü doğrudan ödemelerden oluşurken, kalan yaklaşık 5,3 milyar dolarlık bölümün serbest bırakılması YouTube ve TikTok'un da belirli çocuk güvenliği önlemlerini uygulamasına bağlandı.

Meta, YouTube ve TikTok'u da benzer önlemleri hayata geçirmeye çağırdı.

ÇOCUKLARIN EKRAN SÜRESİNE SINIRLAMA GELİYOR

Meta'nın anlaşması kapsamında genç kullanıcıların platformlardaki deneyimine yönelik daha sıkı kurallar öngörülüyor.

Bunlar arasında gençlerin günlük kullanım süresinin sınırlandırılması, gece saatlerinde platform kullanımının kısıtlanması, okul saatlerinde bildirimlerin azaltılması ve yaş doğrulama mekanizmalarının güçlendirilmesi bulunuyor.

Meta'nın açıklamasına göre YouTube ve TikTok da anlaşmaya dahil olursa, kurallar daha da sıkılaştırılacak. Bu durumda günlük kullanım sınırı platform başına 1 saate, gece kullanım kısıtlaması ise 22.00-07.00 arasına çekilecek.

YOUTUBE'DAN "BİZ ZATEN ÖNLEM ALIYORUZ" SAVUNMASI

YouTube ise Meta'nın izlediği yolu takip etmeyeceğini açıklarken platformunda zaten çocuk ve genç kullanıcıları korumaya yönelik çeşitli mekanizmaların bulunduğuna dikkat çekiyor.

Şirketin mevcut sistemleri arasında yaş tahmini, ebeveyn denetimleri, mola ve uyku hatırlatıcıları, gençlere yönelik öneri sistemlerinde ek güvenlik önlemleri ve arama sonuçlarında korumalar bulunuyor.

YouTube ayrıca 18 yaşın altındaki kullanıcıları belirlemek için doğum tarihinde belirtilen yaşın yanı sıra makine öğrenimi tabanlı bir yaş tahmin modeli kullanıyor. Sistem, kullanıcının 18 yaşın altında olduğunu belirlediğinde gençlere yönelik çeşitli güvenlik önlemlerini otomatik olarak devreye sokuyor.

Şirket, ebeveynlerin gençlerin YouTube Shorts kullanım süresini sınırlandırmasına da imkan sağlıyor. YouTube'un 2026 yılında duyurduğu güncellemeler kapsamında ebeveynlerin Shorts kullanım süresini sıfıra indirmesine dahi olanak tanınması planlandı.

ANCAK ABD'DEKİ HUKUKİ BASKI SÜRÜYOR

YouTube'un "mevcut önlemlerimiz yeterli" yaklaşımına rağmen şirket üzerindeki hukuki baskı sona ermiş değil.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, YouTube ve TikTok'un Meta'nın anlaşmasında öngörülen benzer önlemlere katılmaması durumunda eyaletlerin bu şirketlere karşı hukuki adımlar atabileceğini söyledi.

YouTube ayrıca mart ayında Los Angeles'ta görülen ayrı bir davada Meta ile birlikte sorumlu tutuldu. Jürinin ve mahkemenin değerlendirmesine göre şirketlerin platform tasarımları genç bir kullanıcının bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarına katkıda bulundu. Her iki şirket de karara itiraz edeceğini açıkladı.

YouTube ise söz konusu davadaki değerlendirmenin platformun yapısını yanlış yorumladığını savunarak kendisini geleneksel bir sosyal medya platformundan ziyade bir yayın hizmeti olarak tanımlıyor.

YOUTUBE VE TIKTOK ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Meta'nın anlaşması yalnızca şirketin ödeyeceği milyarlarca dolarla sınırlı kalmıyor. Anlaşmanın tasarımı, diğer büyük platformları da benzer çocuk güvenliği standartlarını kabul etmeye zorlayabilecek bir mekanizma oluşturuyor.

Meta, YouTube ve TikTok'un anlaşmaya dahil olması halinde daha yüksek kullanım kısıtlamalarının devreye girmesini kabul etti. Ancak YouTube CEO'su Mohan'ın son açıklaması, şirketin bu modele şu aşamada katılmayacağını ortaya koydu.

TikTok ise şu ana kadar Meta'nın çağrısına ilişkin kamuoyuna açık bir yanıt vermedi.

Böylece ABD'de çocukların sosyal medya ve video platformlarındaki güvenliğine ilişkin tartışmada yeni bir cephe açıldı: Meta milyarlarca dolarlık bir anlaşmayla daha sıkı kuralları kabul ederken, YouTube mevcut güvenlik sistemlerini yeterli gördüğünü belirterek aynı yola girmeyi reddediyor.