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Silinen fotoğrafları bulup çocukların bilgilerini istedi! Tepkilerin ardından Meta'dan geri adım

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Silinen fotoğrafları bulup çocukların bilgilerini istedi! Tepkilerin ardından Meta'dan geri adım

Yapay zekanın sosyal medyada çocukların kişisel verilerini toplayıp yıllar önce silinen fotoğrafları dahi yeniden çıkarması dünyada infial yarattı. Skandalın ardından Meta şirketi hatasını kabul edip sistemde düzenlemeye giderken; Türkiye, çocukları dijital tehlikelerden korumak amacıyla 1 Kasım’dan itibaren e-Devlet doğrulamasıyla 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklama kararı aldı.

Sosyal medyada çocuklarının görüntülerini paylaşan aileleri dehşete düşüren büyük bir yapay zeka skandalı patlak verdi. Amerikalı bir annenin kızıyla paylaştığı masum bir videonun altına yapay zekanın yönelttiği sorular ve yıllar önce sistemden silinen bir fotoğrafı yeniden ortaya çıkarması infiale yol açtı. Teknoloji devi Meta hatasını kabul edip sistemde düzenleme yaptıklarını açıklarken, yaşanan sarsıcı gelişmeyi ve yapay zekanın kontrol edilemeyen tehlikelerini Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Moderatör Cansın Helvacı A Haber ekranlarında masaya yatırdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YAPAY ZEKA SKANDALI

"ÇOCUK YOLCU KİM?" DİYE SORDU, BİLGİLERİ TEK TEK İSTEDİ

Amerikalı anne Kylie Robins, sosyal medya hesabında kızıyla paylaştığı bir videonun ardından yapay zekanın hedefi oldu. Çocuğunun kişisel verilerinin peşine düşüldüğünü belirten Kylie Robins, "Dün kızımla arabada şarkı söylediğim masum bir video paylaştım. Ama Facebook videonun altına yapay zeka tarafından önerilen bir soru koydu: Çocuk yolcu kim?" sözleriyle isyan etti. Sistemin çocukların mahremiyetini hiçe saydığını aktaran Robins, "Çocuklarımın her biri hakkında bilgi toplamaya başladı. İsimleri, doğum bilgileri..." ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

SİLİNEN FOTOĞRAFLARI ŞİRKETLER SAKLIYOR MU?

Amerikalı anneyi asıl şoke eden ve tüm dünyada tartışma yaratan olay ise yıllar önce kaldırdığı bir karenin sistem tarafından bulunup getirilmesi oldu. Yaşadığı dehşeti anlatan Robins, "Ve sonra bunu çıkardı. Ben bu fotoğrafı yıllar önce silmiştim" dedi.

Konuyu teknik boyutuyla ele alan Adli Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Meta kesinlikle silinen fotoğrafların bir yerde saklanmadığını, belirli bir sürenin sonunda tamamen imha edildiğini söylüyor ve iddia ediyor. Meta uygulamalarını kullandığımızda, özellikle mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullandığımızda bir mesajın A noktasından B noktasına giderken hiçbir yere uğramadan doğrudan o telefona gitmesini Meta garanti ediyor. Ama telefona o mesaj vardıktan sonra Instagram, Facebook, WhatsApp ve diğer uygulamaları bu veriyi işliyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

FOTOĞRAFLAR VE ANLIK KONUMLAR RİSK ALTINDA

Paylaşımların çocukların güvenliğini doğrudan tehdit ettiğine dikkat çeken Uzman Osman Demircan, "Yapay zeka ile paylaşımlarımız, özellikle çocuk paylaşımları çok ciddi anlamda tehlikeli bir hale geliyor olabilir. Bugün biz aslında bir fotoğraf paylaşmıyoruz. Biz çocuğumuzun o an nerede olduğunu tamamen paylaşıyoruz. Yapay zekada bu veriyi işleyerek bizim önümüze ilerleyen zamanlarda sunabiliyor. Çocuğun fotoğrafları işlenerek istenmeyen görüntüler haline getiriliyor olabilir. Çocuğun anlık olarak nerede olduğu yine bu paylaşımlardan yapay zeka tarafından çıkartılıyor olabilir" şeklinde konuştu.

Mikrofon uzatılan vatandaşlar da çocukların fotoğraflarının internette uluorta paylaşılmasına tepki göstererek, "Güvenmiyorum. Herkesin özeli kendinedir yani. O zaman bütün hayatımızı, her şeyi açıkça meydana koyalım. Çocukların fotoğraflarını çok paylaşmamak lazım. Açık bir sayfa, herkes görebiliyor. İyi insan da var, kötü insan da var" ifadeleriyle tedirginliklerini paylaştı.

A HABER EKİBİ YAPAY ZEKAYI TEST ETTİ: BÜTÜN BİLGİLERİ DÖKTÜ!

Gelişmeler üzerine haber ekibi, ünlü bir influencer'ın çocuğuyla paylaştığı bir kareyi yapay zekaya yükleyerek test etti. İlk soruda çocuğun ismini soran muhabire sistemin yanıtı gecikmedi; yapay zekanın sadece çocuğun ismini söylemekle kalmayıp doğum tarihini ve kardeşinin ismini dahi açıkça sunduğu görüldü. Bir sonraki sorgulamada ise sistemin, "Reşit olmayan bir çocuk olduğu için böyle bir aramayı yapamıyorum, çocukla ilgili özel bir arşiv oluşturamam" yanıtını vermesi sistemdeki çelişkiyi ve açığı gözler önüne serdi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

META HATASINI KABUL ETTİ: DÜZENLEME YAPTIK DEDİ

Olayın ardından yapay zekanın üreticisi teknoloji devi Meta'dan açıklama geldi. Şirketin geri adım attığını belirten Osman Demircan, "Meta bu konuyu incelediğinde bunun bir sorun olduğunu, bu kadar ayrıntılı bilgi verilmemesi gerektiğini kendisi de kabul etti ve gerekli düzenlemeleri yaptıklarını açıkladı" dedi.

Ebeveynlere açık hesap uyarısında bulunan Demircan, "Fotoğrafların içerisinde olabildiğince ayrıntı bulunmamalı ve paylaşılan fotoğrafların kesinlikle kapalı hesaplarda, herkese açık olmayan hesaplarda paylaşılıyor olması önemli. Fotoğraf elbette ki paylaşacağız, sadece yaptığımız paylaşımlarda biraz daha hassas davranmalıyız, özellikle konu çocuklarımızsa" çağrısını yaptı.

TÜRKİYE VE DÜNYA ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN AYAĞA KALKTI

"YAPAY ZEKA KENDİSİNE EMİR VERENİ BİLE HACKLEYEBİLİYOR"

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, otonom yapay zeka ajanlarının ulaştığı kontrolsüz güce dikkat çekerek, "Kontrol edilemeyen süper yapay zekaya doğru gidiş itibarıyla endişe verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Yapay zeka ajanı dediğiniz durumdan vazife çıkarıyor, sizin yerinize geçiyor, sizin yerinize tek tek temas kuruyor ve rezervasyon yapıyor. Bir siber güvenlik duvarını aşıp aşamayacaklarıyla ilgili bir görev verildiğinde yapay zeka internete sızarak, en gelişmiş siber güvenlik duvarı geliştiren şirketin veri tabanına girip orayı ele geçirip çözüm üreten bir boyuta geldi. Dönen dolaşan yapay zeka, kendisine talimat veren şirketin de programını ele geçiriyor. Kendi sistemini hackleyen bir modele dönüşüyor" sözleriyle tehlikenin büyüklüğünü anlattı.

Yapay zekanın içerik üreticilerini ve kullanıcıları sömürdüğünü de belirten Müderrisoğlu, "Yapay zeka sizin 50 yıllık arşivinizi tabiri caizse kazıyor, bir tür veri madenciliği yapıyor, kaynak göstermiyor, kendi yapay zekasına yüklüyor. Sizin veri tabanınızdan aldığı bilgileri başka birisi bilabedel ama sizi metalaştırarak kullanıp sizin trafiğinizi sabote ediyor" dedi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

SANSÜR DEĞİL ÇOCUKLARI KORUMA HAMLESİ

İnsanların yapay zekaya sorgusuz sualsiz teslim olduğunu belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Şimdi bu bıçak gibi; bıçağı doğru kullanırsan işe yarayacak ama kötü de kullanabilirsin. Biz onu doğru kullanmıyoruz. Sosyal medyayı doğru kullanmadığımız gibi onu da doğru kullanmıyoruz. Bütün dünyada sosyal medya, çocukları hedef alan o zehirli içerikler konusunda ayağa kalkmış durumda. Türkiye'de de 15 yaş altı için yasak geliyor. Bir kısım insanlar da bunu sansür zannediyor. Bu sansür değil ki; çocuklarımızı korumak. Kontrol etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Program moderatörü Cansın Helvacı ise toplumdaki yapay zeka ve sosyal medya bağımlılığını, "İnsanlar artık işlerini, davalarını yapay zekaya yaptırıyor; doktora gitmeyip oradan sonuç alıyor, hastalığı ilerliyor. Çocuklara zarar veren oyunlar yasaklandığında da benzer şekilde ayağa kalkmışlardı. İnsanlar bir hayal ürünüyle karşı karşıya güven sağlamış durumda" ifadeleriyle aktardı.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DAN ÇOCUKLARA DİJİTAL KALKAN

Devletlerin çocukları korumak adına peş peşe tedbirler aldığını vurgulayan Okan Müderrisoğlu, "Önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunda Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın organizasyonuyla Türkiye bu konuyu gündeme getirecek. Ayrıca KADEM'in genç kızları yapay güzellik algısına karşı korumak için yürüttüğü bir çalışma var. Türkiye bu alanda en dikkat çeken düzenlemeyi yapan ülke; 1 Kasım'da yürürlüğe girecek sistemle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimi yasaklandı, aile izin verse bile e-Devlet kimlik doğrulaması olmadan giriş mümkün olmayacak. Avrupa Birliği ise 13 yaş sınırını tartışıyor. Uber'e 800 küsur milyon euro ceza kesildi, ABD'de teknoloji devlerine 1.4 trilyon dolarlık davalar açıldı. Çocuklarımızı ve geleceğimizi bu kontrolsüz mekanizmadan korumak zorundayız" dedi.

Silinen fotoğrafları bulup çocukların bilgilerini istedi! Tepkilerin ardından Meta'dan geri adım - 1

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