Silinen fotoğrafları bulup çocukların bilgilerini istedi! Tepkilerin ardından Meta'dan geri adım

Yapay zekanın sosyal medyada çocukların kişisel verilerini toplayıp yıllar önce silinen fotoğrafları dahi yeniden çıkarması dünyada infial yarattı. Skandalın ardından Meta şirketi hatasını kabul edip sistemde düzenlemeye giderken; Türkiye, çocukları dijital tehlikelerden korumak amacıyla 1 Kasım’dan itibaren e-Devlet doğrulamasıyla 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklama kararı aldı.

Sosyal medyada çocuklarının görüntülerini paylaşan aileleri dehşete düşüren büyük bir yapay zeka skandalı patlak verdi. Amerikalı bir annenin kızıyla paylaştığı masum bir videonun altına yapay zekanın yönelttiği sorular ve yıllar önce sistemden silinen bir fotoğrafı yeniden ortaya çıkarması infiale yol açtı. Teknoloji devi Meta hatasını kabul edip sistemde düzenleme yaptıklarını açıklarken, yaşanan sarsıcı gelişmeyi ve yapay zekanın kontrol edilemeyen tehlikelerini Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Moderatör Cansın Helvacı A Haber ekranlarında masaya yatırdı. SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YAPAY ZEKA SKANDALI "ÇOCUK YOLCU KİM?" DİYE SORDU, BİLGİLERİ TEK TEK İSTEDİ Amerikalı anne Kylie Robins, sosyal medya hesabında kızıyla paylaştığı bir videonun ardından yapay zekanın hedefi oldu. Çocuğunun kişisel verilerinin peşine düşüldüğünü belirten Kylie Robins, "Dün kızımla arabada şarkı söylediğim masum bir video paylaştım. Ama Facebook videonun altına yapay zeka tarafından önerilen bir soru koydu: Çocuk yolcu kim?" sözleriyle isyan etti. Sistemin çocukların mahremiyetini hiçe saydığını aktaran Robins, "Çocuklarımın her biri hakkında bilgi toplamaya başladı. İsimleri, doğum bilgileri..." ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr) SİLİNEN FOTOĞRAFLARI ŞİRKETLER SAKLIYOR MU? Amerikalı anneyi asıl şoke eden ve tüm dünyada tartışma yaratan olay ise yıllar önce kaldırdığı bir karenin sistem tarafından bulunup getirilmesi oldu. Yaşadığı dehşeti anlatan Robins, "Ve sonra bunu çıkardı. Ben bu fotoğrafı yıllar önce silmiştim" dedi. Konuyu teknik boyutuyla ele alan Adli Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Meta kesinlikle silinen fotoğrafların bir yerde saklanmadığını, belirli bir sürenin sonunda tamamen imha edildiğini söylüyor ve iddia ediyor. Meta uygulamalarını kullandığımızda, özellikle mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullandığımızda bir mesajın A noktasından B noktasına giderken hiçbir yere uğramadan doğrudan o telefona gitmesini Meta garanti ediyor. Ama telefona o mesaj vardıktan sonra Instagram, Facebook, WhatsApp ve diğer uygulamaları bu veriyi işliyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.