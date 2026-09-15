"NEREDE YAŞADIĞIMI BULMAYA ÇALIŞIYOR" Skandalın boyutları, Meta AI'ın Robins'in yaşadığı yeri tespit etmeye çalışmasıyla daha da tehlikeli bir hâl aldı. Yapay zekanın ekranda "Kalie Robins nerede yaşıyor?" şeklinde bir soru türettiğini ve eski-yeni tüm paylaşımları tarayarak "Kalie Robins'in konumunu belirleme" ibaresiyle bağlantılar kurduğunu belirten Robins, "Facebook'tan ailem hakkında bir profil oluşturmasını istemedim. Çocuğumla arabada şarkı söylediğim bir video paylaştım." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN GÜNLÜK HAYATINI TEK TEK RAPORLADI Yapay zekanın sınır tanımayan araştırması bununla da kalmadı. The New York Post'un aktardığı detaylara göre Meta AI; çocukların sevdiği plajlardan okudukları kitaplara, yaptıkları doğa yürüyüşlerinden yaşlarına göre hangi sınıfta okuyabileceklerine kadar akılalmaz çıkarımlarda bulundu.

Robins, yaşanan korkunç süreci anlatırken hissettiği ruh halini "dehşet" sözleriyle ifade etti.