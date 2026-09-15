Masum bir paylaşım kabusa dönüştü! Meta AI'dan korkunç fişleme skandalı: Çocukların en mahrem bilgilerini tek tek ortaya çıkardı
ABD'de bir annenin çocuğuyla arabada şarkı söylerken kaydettiği masum bir video, Meta AI'ın aileye ait en mahrem bilgileri deşifre ederek adeta dijital bir fişleme dosyası oluşturmasıyla büyük bir kabusa dönüştü. Silinen fotoğraflardan doğum kilosuna, ev adresinden çocukların ilgi alanlarına kadar pek çok özel verinin ortaya çıkarıldığı yapay zekâ skandalı infial yaratırken, teknoloji devi Meta da yaşanan sorunu kabul etmek zorunda kaldı.
Olay, ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Kalie Robins'in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
ARKA KOLTUKTAKİ ÇOCUK İÇİN KORKUTAN SORU
Robins, otomobilde kızıyla birlikte şarkı söylediği sıradan ve masum bir videoyu Facebook'ta paylaştıktan kısa süre sonra Meta AI'ın çocukları hakkında ayrıntılı bilgiler derlemeye başladığını fark etti.
Paylaşımın ardından yapay zekânın, arka koltukta oturan kızını işaret ederek "Kim bu çocuk yolcu?" şeklinde bir soru önerisi sunması anneyi şaşkına çevirdi. Söz konusu sorunun neden önerildiğini anlamaya çalışan Robins, asıl şoku butona tıkladığında yaşadı.
SİLİNEN FOTOĞRAFLAR VE DOĞUM KİLOLARI ORTAYA SAÇILDI
Meta AI'ın yalnızca videodaki çocukla sınırlı kalmadığını belirten Kalie Robins, yapay zekânın iki kızı hakkında yıllar öncesine uzanan isimleri, doğum bilgilerini, eski fotoğraf ve videoları tek tek ortaya çıkardığını gördü.
Listelenen veriler arasında Robins'in annesinin yıllar önce paylaştığı bir bebek fotoğrafı ve çocuklardan birinin doğum kilosu gibi en mahrem detayların dahi yer aldığı belirtildi. Sistemde yıllar önce sildiği bir fotoğrafı da gören Robins, "Bu fotoğrafı yıllar önce sildim." diyerek söz konusu görüntünün uzun süredir profilinde bulunmadığından kesinlikle emin olduğunu vurguladı.