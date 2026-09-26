Meta'ya 219 milyar dolarlık ceza darbesi! Jüri kararını verdi, gözler hakimde

ABD'nin New Mexico eyaletinde Meta'ya karşı görülen Cambridge Analytica davasında jüri kararını verdi. Facebook'un kullanıcıları veri gizliliği ve platform politikaları konusunda yanılttığına hükmedilirken, milyonlarca ihlal tespit edildi. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez, ihlal başına 5 bin dolarlık üst sınırın uygulanmasını isteyeceklerini açıkladı. Bu durumda Meta'nın karşı karşıya kalabileceği teorik ceza 219 milyar dolara ulaşabilecek. Nihai cezayı ise Yargıç Francis Mathew belirleyecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook'taki 87 milyon kullanıcıya ait verilerin izinsiz bir şekilde kullanılmasının yankıları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. JÜRİ META'YI SORUMLU BULDU

ABD'de yıllardır tartışılan Cambridge Analytica skandalı yeniden Meta'nın karşısına çıktı. Santa Fe'de iki hafta süren yargılama sonunda jüri, Meta Platforms bünyesindeki Facebook'un New Mexico tüketicilerini veri gizliliği ve bazı platform politikalarına ilişkin açıklamalarında yanılttığına hükmetti.

1,3 MİLYON İLE 2,1 MİLYON ARASINDA İHLAL TESPİTİ

Karar formunda yer alan 34 açıklamanın büyük bölümünde Meta'nın sorumlu olduğuna karar verildi. Bloomberg Law'a göre her bir açıklama bakımından yaklaşık 1,3 milyon ile 2,1 milyon arasında ihlal tespit edildi. İhlal hesaplamalarında New Mexico'daki Facebook kullanıcılarının veya eyaletin 2020 yılındaki nüfusunun esas alındığı belirtildi.

219 MİLYAR DOLARLIK DEV CEZA GÜNDEMDE

Jüri kararının ardından gözler Meta'ya uygulanacak para cezasına çevrildi. Santa Fe Birinci Yargı Bölgesi Yargıcı Francis Mathew, her ihlal için 5 bin dolara kadar medeni para cezası belirleyebilecek. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez de eyaletin mahkemeden mümkün olan en yüksek cezayı talep edeceğini açıkladı. Torrez, söz konusu hesaplamanın Meta'yı 219 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir cezayla karşı karşıya bırakabileceğini söyledi. Ancak bu rakam kesinleşmiş bir ceza değil, ihlal başına azami yaptırım uygulanması halinde ortaya çıkabilecek teorik üst sınırı ifade ediyor.

TORREZ: "ÖNEMLİ BİR AN"

New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, jürinin kararının büyük teknoloji şirketlerinin hesap verebilirliği açısından önemli olduğunu belirterek, bunun Big Tech'i sorumlu tutma çabalarında "önemli bir an" olduğunu ifade etti. Torrez ayrıca hukuk ekibinin talep edeceği kesin tutarın henüz belirlenmediğini ancak mahkemeden mümkün olan en yüksek cezanın isteneceğini bildirdi. Torrez, Facebook'a yönelik karar sonrası yaptığı bir diğer açıklamada, "Yıllarca Facebook, herkese uygulanan kurallar kendisine uygulanmıyormuş gibi hareket etti. Bugün New Meksikalılardan oluşan bir jüri aksini söyledi" ifadelerini kullandı.