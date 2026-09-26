AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Sayan Kaya, yaptığı açıklamada, son günlerde kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak şahsı hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen fon iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yürütmekte olduğu tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

(Foto: Ahaber.com.tr Arşiv)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin açık ve kararlı irade ortaya koyduğunu ifade eden Sayan Kaya, Erdoğan'ın kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirttiğini aktardı.

Sayan Kaya, kendisinin de bu yaklaşım doğrultusunda, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsediğini ifade etti.

Siyasette taşınan sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inandığını belirten Sayan Kaya, millet adına üstlenilen görevin gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirdiğini söyledi.

Sayan Kaya, şahsıyla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı süreçte bulunduğu makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi ve yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü belirtti.

Bu kapsamda Sayan Kaya, "Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim" ifadelerini kullandı.