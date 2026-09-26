AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen fon iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve yürütülecek sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi amacıyla görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen fon iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yürütmekte olduğu tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Sayan Kaya, yaptığı açıklamada, son günlerde kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak şahsı hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin açık ve kararlı irade ortaya koyduğunu ifade eden Sayan Kaya, Erdoğan'ın kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirttiğini aktardı.
Sayan Kaya, kendisinin de bu yaklaşım doğrultusunda, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsediğini ifade etti.
Siyasette taşınan sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inandığını belirten Sayan Kaya, millet adına üstlenilen görevin gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirdiğini söyledi.
Sayan Kaya, şahsıyla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı süreçte bulunduğu makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi ve yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü belirtti.
Bu kapsamda Sayan Kaya, "Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim" ifadelerini kullandı.
Sayan Kaya'nın açıklamasının tamamı şöyle: "Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum.
Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir.
Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.
Kamuoyuna saygıyla arz ederim."
FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?
Fatma Betül Sayan KAYA Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru. İstanbul, Fatih'te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu'nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni (English High School) bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
İstanbul'da proje mühendisi olarak bir süre çalıştıktan sonra Amerika'nın en iyi üniversitelerinden biri olan New York Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılındaki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra kurucu Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'la 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya'dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sosyal Medya Yapılanmasını kurarak İstanbul'un 39 ilçesinde ekipler oluşturulmasına öncülük etti.
İstanbul teşkilatlarında 3 kademe sosyal medya eğitimlerini başlattı. İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Komisyon Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimleri Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım Medya Sorumlusu ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ERDOĞAN İSTANBUL seçim ofisi Tanıtım Medya Sorumlusu olarak görev yaptı.
5. Olağan Kongre ile AK Parti MKYK üyeliğine seçildi. AK Parti AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
26. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 25.04.2016 günü açıklanan 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti.
Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Şu an da Sosyal Politikalar'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Evli, 2 çocuk annesi. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor.