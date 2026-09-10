Instagram ve Facebook'ta iğrenç istismar! Meta'nın skandalı hızla yayılırken arkasındaki ülke şaşırttı
ABD merkezli insan hakları kuruluşu Tech Transparency Project (TTP) tarafından yayımlanan son rapor, Meta'nın son 10 ay içinde Hindistan dahil birçok ülkede yapay zeka ile üretilmiş çocuk cinsel istismarı görselleri içeren yüzlerce ücretli reklama yer verdiğini ortaya koydu.
Söz konusu rapor, Hindistan hükümetinin Meta'ya Instagram üzerindeki tüm çocuk istismarı materyali (CSAM) içeren reklam ve içerikleri kaldırma talimatı vermesinden iki ay sonra açıklandı. Hindistan'ın bu kararı, Instagram'ın ülkede CSAM tanıtımı yapan ücretli reklamlar yayımladığını kanıtlayan araştırmanın ardından alındı. Washington merkezli TTP, Facebook ve Instagram'da çocuk istismarı içeren 332 reklam tespit ettiğini, bu reklamların 274'ünün yalnızca bu yılın ağustos ayında yayımlandığını bildirdi.
Meta yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, gerçek veya yapay zeka üretimi fark etmeksizin hiçbir çocuk istismarına ya da kıyafet dijitalleştirme (nudify) uygulamasına tolerans göstermediklerini ifade etti. Şirket, bu tür suçluların tespitten kaçınmak için sürekli taktik değiştirdiğini ve bu nedenle denetim sistemlerini güçlendirmeye devam ettiklerini savundu.
GERÇEK FOTOĞRAFLARA YAPAY ZEKA MÜDAHALESİ
TTP'nin raporunda, reklamlar için bir Avrupa kraliyet ailesi üyesi de dahil olmak üzere gerçek çocukların fotoğraflarının kullanıldığı ve bu görsellerin yapay zeka araçlarıyla manipüle edildiği belgelendi. TTP'nin tespit ettiği bulguları bildirmesine rağmen, onlarca reklamın Meta platformlarında görünmeye devam ettiği kaydedildi. Tespit edilen reklamların yaklaşık dörtte birinin (84 reklam) Hindistan'da yayımlandığı, bunlardan 78'inin ise Hindistan hükümetinin Meta yetkilileriyle görüşerek verdiği kaldırma talimatından sonra yayına girdiği aktarıldı.
BBC araştırmasının ardından Ulusal Çocuk Haklarını Koruma Komisyonu (NCPCR) ve Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) dahil olmak üzere Hindistan'daki çok sayıda resmi kurum konuyu incelemeye aldı. Hindistan'da çocuk cinsel istismarı materyallerinin dağıtımı ağır bir suç sayılırken, Meta'nın kendi reklam politikaları da çocukları cinsel yönden istismar eden ya da tehlikeye atan içerikleri kesin olarak yasaklıyor.
META'NIN ŞİKAYET MEKANİZMASI YETERSİZ
Just Rights for Children örgütünün kurucusu Bhuwan Ribhu, bulgulara dayanarak Hindistan Anayasa Mahkemesine başvurduklarını duyurdu. Ribhu, sosyal medya şirketlerinin çocuk koruma yasalarının gerektirdiği şekilde şüpheli içerikleri kolluk kuvvetlerine bildirmediğini ve Hindistan yasalarını açıkça ihlal ettiğini belirtti. TTP, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Avustralya ve Hindistan'da tespit ettiği 332 reklamın tamamını Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar İçin Ulusal Merkeze (NCMEC) bildirdiğini açıkladı. Rapora göre reklamlar genellikle bir çocuğun fotoğrafıyla başlıyor, video ilerledikçe resim yapay zeka ile grafik cinsel eylemler içerecek şekilde dönüştürülüyordu. TTP, bu tür bir reklamın ağustos ayında 50'den fazla farklı hesap tarafından iki hafta boyunca yayımlandığını kaydetti.