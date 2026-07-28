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İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şirkete yönelik operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef aldığı, çağrı merkezi üzerinden yürütülen faaliyetlerde günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası düzeyde nitelikli dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 21, 22 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarların ardından nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu - 1

YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI

İhbarlarda Şişli'de bulunan Astoria Alışveriş Merkezi'nin üçüncü katında Vend Teknoloji unvanıyla faaliyet gösteren şirketin yabancı ülke vatandaşlarına yatırım ve forex işlemlerinden kazanç sağlanacağı vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef alarak uluslararası düzeyde dolandırıcılık yaptıklarına dair bulgular elde edildi.

Şirketin görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösterdiği ancak yatırım danışmanlığı ve forex işlemleri adı altında yabancı ülke vatandaşlarına yönelik dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü değerlendirildi.

İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu - 2

HESAPLARDA GÜNLÜK YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR HAREKET

Yürütülen çalışmalarda şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı kullanıcı hesaplarının bulunduğu, şirket hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin yurt içinde aklandığı yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Şirketin faaliyetleri, yöneticileri, çalışanları ve bağlantılarının belirlenmesine yönelik çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon kararı alındı.

İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu - 3

ASTORIA KULELERİ'NDE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Temmuz 2026 tarihinde Şişli ilçesindeki Astoria Kuleleri'nde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda arama ve el koyma işlemleri yapılırken, 56 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 49'unun Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklu şüphelilerin 3'ünün Azerbaycan, 1'inin Kırgızistan, 1'inin Özbekistan, 1'inin Kore ve 1'inin Japonya vatandaşı olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu - 4

ŞÜPHELİ LİSTESİNDEN BAZI İSİMLER

AD SOYAD UYRUK
Salih Emre YILMAZ Türk
Mira CAN Türk
Esma Sümeyye EFE Türk
Tuana BAKI Türk
Emre KISA Türk
Ece ÖZUMAĞI Türk
Yukako MINAI Japon
Taha Yusuf AYDOĞDU Türk
Ataberk ŞEN Türk
Saeol CHOI Kore
Hacer Lamia ARSLAN Türk
Kamran KHALILOV Azeri
Buse KURT Türk
Barış Can KESTANE Türk
Şevval YALÇIN Türk
Sinem SAKARYA AYRAÇ Türk
Serkan ÖDEMİŞ Türk
Azizbek Aslanov Özbek
İsmail AKKUŞ Türk
Mehmet Talha AYSEL Türk
Gamze OZAN Türk
Tuana CANBAZ Türk
Veysel KARATAY Türk
Bengü ULUDAĞ Türk
Adilet BAGICHEV Kırgız
Şerif Türker ARACI Türk
Dilaver ÇAVUŞ Türk
Umut ÇALIŞKAN Türk
Sanan SEYDİYEV Azeri
Çağdaş SÜTÇÜ Türk
Veda TUNCA Türk
Kader ÇINAR Türk
Necati OKTAY Türk
Rana KARAKAYA Türk
Aysel İlme CANLIOĞLU Türk
Ayşenur İNAN Türk
Pembenur TAŞ Türk
Janset ÖZAN Türk
Şeyma ORAL Türk
Buse YAKAR Türk
Burak CANKAYA Türk
Gözde CEBECİ Türk
Alime TÜREL Türk
Aynur CAN Türk
Muhammet AHMETOĞLU Türk
Aleyna ALTAN Türk
Duygu Seda BOLAT Türk
Atahan ŞENSOY Türk
Ayaç Fidan KADİROĞLU Türk
Kilometre dolandırıcılığı çetesine ağır darbeKilometre dolandırıcılığı çetesine ağır darbe KİLOMETRE DOLANDIRICILIĞI ÇETESİNE AĞIR DARBE

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