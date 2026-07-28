İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şirkete yönelik operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef aldığı, çağrı merkezi üzerinden yürütülen faaliyetlerde günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası düzeyde nitelikli dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 21, 22 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarların ardından nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI İhbarlarda Şişli'de bulunan Astoria Alışveriş Merkezi'nin üçüncü katında Vend Teknoloji unvanıyla faaliyet gösteren şirketin yabancı ülke vatandaşlarına yatırım ve forex işlemlerinden kazanç sağlanacağı vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef alarak uluslararası düzeyde dolandırıcılık yaptıklarına dair bulgular elde edildi. Şirketin görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösterdiği ancak yatırım danışmanlığı ve forex işlemleri adı altında yabancı ülke vatandaşlarına yönelik dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü değerlendirildi.