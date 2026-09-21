|Şebekedeki isim
|Şirket veya görev bağlantısı
|Aile bağı
|Robert Hason
|Lavixo Çağrı Merkezi
|Karoline Hason'un eşi
|Karoline Hason
|Roka Grup
|Robert Hason'un eşi
|Jak Levy
|Movimento Çağrı Hizmetleri
|Robert Hason'un kayınpederi
|Sami Tovim
|Muhasebe sorumlusu
|Jak Tovim'in kardeşi
|Jak Tovim
|Şirket yöneticisi
|Sami Tovim'in kardeşi
Mali incelemelerde Hason ve Tovim ailelerinin gelirlerinde son dönemde ciddi artış yaşandığı görüldü. Ailelerin köklerinin Tel Aviv'in güneyindeki Holon şehrine dayandığı, yıllar önce Türkiye'ye yerleştikleri ve emlak, kozmetik ile organizasyon sektörlerinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.
İncelenen kişilerin ortak özelliklerinden birinin Sefarad Yahudilerine tanınan hak üzerinden alınan Portekiz pasaportlarına sahip olmaları olduğu kaydedildi.
"İLKER" VE "CAN" SAHTE İSİMLERİNİ KULLANDILAR
Şirket ağının görünen yönetiminde Robert Hason ile kayınpederi Jak Levy bulunuyordu. Hason'un "İlker", Levy'nin ise "Can" sahte ismini kullandığı ortaya çıktı.
MİT'in çalışmasında iki ismin şirket yöneticisi olarak görünmesine rağmen çağrı merkezlerinin İsrailli bir üst akıl tarafından yönetildiği değerlendirildi. Araştırma bu noktadan sonra şirketlerin arkasındaki asıl yöneticinin bulunmasına yoğunlaştı.
Şirketlerdeki akrabalık ilişkileri, sahte isimler, Portekiz pasaportları ve farklı sektörler üzerinden kurulan ticari yapı aynı dosyada bir araya getirildi.
MİT MAĞDUR GİBİ TEMASA GEÇTİ
İstihbarat birimleri, Trustpilot'ta şirkete bir yıldız vererek kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini anlatan çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdur gibi iletişim kurdu.
Temas kurulan kişilerin anlatımlarında İsrail vatandaşı Ygal Amit'in adı öne çıktı. Amit'in şirketin eğitmen kadrosunda gösterilmesine rağmen sistemin yönetiminde bulunduğu değerlendirildi.
Kıbrıs'tan hareket eden Amit'in ciddi bir sorun yaşanmadığı sürece Türkiye'ye gelmediği belirlendi. Bu aşamadan sonra operasyonun ana hedefi, şebekenin beyni olduğu değerlendirilen Ygal Amit oldu.
BREZİLYA'DAKİ ÜÇ ÇAĞRI MERKEZİ MERCEK ALTINA ALINDI
Lavixo yapılanmasının en büyük pazarlarından birinin Brezilya olduğu ortaya çıktı. MİT, Ocak 2025'te Brezilya istihbarat servisi ABIN'e Lavixo bağlantılı Xpro, Ukuçhuma ve IGM isimli çağrı merkezleri hakkında bilgi verdi.
Brezilya Resmi Sermaye Piyasası Düzenleyicisi CVM, 14 Ocak 2025'te söz konusu şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.
Benzer süreç Güney Afrika'da da işletildi. Güney Afrika Resmi Finans Otoritesi FSCA tarafından şirketlerin faaliyetleri durduruldu. Böylece yapılanmanın iki büyük dış pazarındaki operasyon alanı daraltıldı.
|Ülke
|Kurum
|Uygulanan işlem
|Brezilya
|CVM
|Xpro, Ukuçhuma ve IGM'nin faaliyetleri durduruldu
|Güney Afrika
|FSCA
|Şirketlerin faaliyetleri durduruldu
PARA MUSLUKLARI KESİLİNCE TÜRKİYE'YE GELDİ
Brezilya ve Güney Afrika'daki faaliyetlerin durdurulması çağrı merkezlerinin dış pazarını daralttı. Yaşanan gelişmelerin Ygal Amit'e düzenli biçimde aktarıldığı belirlendi.
Pazarın giderek küçüldüğünü gören Amit'in, şebekenin Türkiye'deki yapısına doğrudan müdahale etme kararı aldığı değerlendirildi. Böylece MİT'in yurt dışındaki faaliyet alanlarını hedef alan stratejisi, Kıbrıs'ta bulunduğu belirtilen Amit'i Türkiye'ye yöneltti.
Ygal Amit'in Türkiye'ye geleceği bilgisinin alınmasının ardından operasyon için harekete geçildi. Düzenlenen baskınlarda Amit ile şirketlerin yönetim kadrosunun da aralarında bulunduğu 211 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYONUN KRİTİK AŞAMALARI
|Aşama
|MİT'in izlediği yöntem
|Ortaya çıkan sonuç
|Şikayet taraması
|Indeed, Trustpilot ve Reclame Aqui yorumları incelendi
|Çalışan ve mağdur anlatımları eşleştirildi
|Şirket araştırması
|Yönetici ve ortaklık bağları çözüldü
|Beş kişilik akrabalık ağı ortaya çıktı
|Kimlik analizi
|Kullanılan sahte isimler incelendi
|"İlker" ve "Can" isimlerine ulaşıldı
|Gizli temas
|Eski çalışanlarla mağdur gibi iletişim kuruldu
|Ygal Amit'in adı öne çıktı
|Dış operasyon
|Brezilya ve Güney Afrika'daki kurumlarla temas sağlandı
|Çağrı merkezlerinin faaliyetleri durduruldu
|Son hamle
|Türkiye'ye geliş süreci izlendi
|Ygal Amit ile birlikte 211 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında şüphelilerin şebekedeki konumları, çağrı merkezlerinin para trafiği ve farklı ülkelerdeki faaliyetleri inceleniyor. Gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalar hakkındaki nihai kararı adli makamlar verecek.