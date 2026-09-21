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MİT'ten film gibi forex operasyonu: Büyük balık ağa takıldı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MİT'ten film gibi forex operasyonu: Büyük balık ağa takıldı!

İstanbul merkezli yürütülen ve İsrail bağlantılı küresel siber finans ağını çökerten operasyonda, Millî İstihbarat Teşkilâtının (MİT) uyguladığı kusursuz taktiksel oyunun detaylarına ulaşıldı. Şikayet sitelerindeki yorumların izini sürerek "İlker" ve "Can" kod isimli kayınpeder-damat şebekesini deşifre eden istihbarat, çetenin Kıbrıs'ta saklanan asıl beyni Ygal Amit'i yurt dışındaki finans musluklarını kapatarak Türkiye'ye gelmeye mecbur bıraktı ve havalimanında kapana kıstırdı.

İstanbul merkezli faaliyet yürüttüğü belirtilen İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex şebekesi, MİT'in şikayet platformlarındaki yorumlardan başlayarak yürüttüğü çalışma sonucunda deşifre edildi. "İlker" ve "Can" sahte isimlerini kullanan kayınpeder ile damadın yönettiği şirket ağı çözülürken yapının Kıbrıs'taki beyni olduğu değerlendirilen İsrail vatandaşı Ygal Amit'e uzanan bağlantılar ortaya çıkarıldı.

MİT'ten film gibi forex operasyonu: Büyük balık ağa takıldı! - 1

Operasyonun ilk adımı 2024 yılının başlarında atıldı. MİT Indeed, Trustpilot ve Brezilya'daki Reclame Aqui platformlarında İstanbul'da faaliyet gösteren Lavixo Çağrı Merkezi hakkında yayımlanan yorumları çapraz incelemeye aldı. Şirket çalışanları merkezde kullanılan yöntemleri anlatırken mağdurlar da nasıl dolandırıldıklarına ilişkin ayrıntıları paylaşıyordu.

MİT'ten film gibi forex operasyonu: Büyük balık ağa takıldı! - 2

YÜZLERCE ŞİKAYET TEK MERKEZDE BİRLEŞTİ

Farklı ülkelerden yapılan yüzlerce şikayette benzer şirketlerin ve aynı çalışma yöntemlerinin öne çıkması üzerine araştırmanın kapsamı genişletildi. Şikayetlere konu şirketlerin yönetim kademesindeki beş kişinin birbirleriyle akraba olduğu belirlendi.

Lavixo Çağrı Merkezinin Robert Hason, Lavixo Çağrı Merkezinin Robert Hason, Roka Grubunun Karoline Hason, Movimento Çağrı Hizmetlerinin ise kayınpeder Jak Levy adına olduğu görüldü. Şirketin muhasebe sorumlusu Sami Tovim'in de yönetici Jak Tovim'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

MİT'ten film gibi forex operasyonu: Büyük balık ağa takıldı! - 3

Şebekedeki isim Şirket veya görev bağlantısı Aile bağı
Robert Hason Lavixo Çağrı Merkezi Karoline Hason'un eşi
Karoline Hason Roka Grup Robert Hason'un eşi
Jak Levy Movimento Çağrı Hizmetleri Robert Hason'un kayınpederi
Sami Tovim Muhasebe sorumlusu Jak Tovim'in kardeşi
Jak Tovim Şirket yöneticisi Sami Tovim'in kardeşi

Mali incelemelerde Hason ve Tovim ailelerinin gelirlerinde son dönemde ciddi artış yaşandığı görüldü. Ailelerin köklerinin Tel Aviv'in güneyindeki Holon şehrine dayandığı, yıllar önce Türkiye'ye yerleştikleri ve emlak, kozmetik ile organizasyon sektörlerinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

İncelenen kişilerin ortak özelliklerinden birinin Sefarad Yahudilerine tanınan hak üzerinden alınan Portekiz pasaportlarına sahip olmaları olduğu kaydedildi.

MİT'ten film gibi forex operasyonu: Büyük balık ağa takıldı! - 4

"İLKER" VE "CAN" SAHTE İSİMLERİNİ KULLANDILAR

Şirket ağının görünen yönetiminde Robert Hason ile kayınpederi Jak Levy bulunuyordu. Hason'un "İlker", Levy'nin ise "Can" sahte ismini kullandığı ortaya çıktı.

MİT'in çalışmasında iki ismin şirket yöneticisi olarak görünmesine rağmen çağrı merkezlerinin İsrailli bir üst akıl tarafından yönetildiği değerlendirildi. Araştırma bu noktadan sonra şirketlerin arkasındaki asıl yöneticinin bulunmasına yoğunlaştı.

Şirketlerdeki akrabalık ilişkileri, sahte isimler, Portekiz pasaportları ve farklı sektörler üzerinden kurulan ticari yapı aynı dosyada bir araya getirildi.

MİT'ten film gibi forex operasyonu: Büyük balık ağa takıldı! - 5

MİT MAĞDUR GİBİ TEMASA GEÇTİ

İstihbarat birimleri, Trustpilot'ta şirkete bir yıldız vererek kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini anlatan çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdur gibi iletişim kurdu.

Temas kurulan kişilerin anlatımlarında İsrail vatandaşı Ygal Amit'in adı öne çıktı. Amit'in şirketin eğitmen kadrosunda gösterilmesine rağmen sistemin yönetiminde bulunduğu değerlendirildi.

Kıbrıs'tan hareket eden Amit'in ciddi bir sorun yaşanmadığı sürece Türkiye'ye gelmediği belirlendi. Bu aşamadan sonra operasyonun ana hedefi, şebekenin beyni olduğu değerlendirilen Ygal Amit oldu.

BREZİLYA'DAKİ ÜÇ ÇAĞRI MERKEZİ MERCEK ALTINA ALINDI

Lavixo yapılanmasının en büyük pazarlarından birinin Brezilya olduğu ortaya çıktı. MİT, Ocak 2025'te Brezilya istihbarat servisi ABIN'e Lavixo bağlantılı Xpro, Ukuçhuma ve IGM isimli çağrı merkezleri hakkında bilgi verdi.

Brezilya Resmi Sermaye Piyasası Düzenleyicisi CVM, 14 Ocak 2025'te söz konusu şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.

Benzer süreç Güney Afrika'da da işletildi. Güney Afrika Resmi Finans Otoritesi FSCA tarafından şirketlerin faaliyetleri durduruldu. Böylece yapılanmanın iki büyük dış pazarındaki operasyon alanı daraltıldı.

MİT'ten film gibi forex operasyonu: Büyük balık ağa takıldı! - 6

Ülke Kurum Uygulanan işlem
Brezilya CVM Xpro, Ukuçhuma ve IGM'nin faaliyetleri durduruldu
Güney Afrika FSCA Şirketlerin faaliyetleri durduruldu

PARA MUSLUKLARI KESİLİNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

Brezilya ve Güney Afrika'daki faaliyetlerin durdurulması çağrı merkezlerinin dış pazarını daralttı. Yaşanan gelişmelerin Ygal Amit'e düzenli biçimde aktarıldığı belirlendi.

Pazarın giderek küçüldüğünü gören Amit'in, şebekenin Türkiye'deki yapısına doğrudan müdahale etme kararı aldığı değerlendirildi. Böylece MİT'in yurt dışındaki faaliyet alanlarını hedef alan stratejisi, Kıbrıs'ta bulunduğu belirtilen Amit'i Türkiye'ye yöneltti.

Ygal Amit'in Türkiye'ye geleceği bilgisinin alınmasının ardından operasyon için harekete geçildi. Düzenlenen baskınlarda Amit ile şirketlerin yönetim kadrosunun da aralarında bulunduğu 211 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONUN KRİTİK AŞAMALARI

Aşama MİT'in izlediği yöntem Ortaya çıkan sonuç
Şikayet taraması Indeed, Trustpilot ve Reclame Aqui yorumları incelendi Çalışan ve mağdur anlatımları eşleştirildi
Şirket araştırması Yönetici ve ortaklık bağları çözüldü Beş kişilik akrabalık ağı ortaya çıktı
Kimlik analizi Kullanılan sahte isimler incelendi "İlker" ve "Can" isimlerine ulaşıldı
Gizli temas Eski çalışanlarla mağdur gibi iletişim kuruldu Ygal Amit'in adı öne çıktı
Dış operasyon Brezilya ve Güney Afrika'daki kurumlarla temas sağlandı Çağrı merkezlerinin faaliyetleri durduruldu
Son hamle Türkiye'ye geliş süreci izlendi Ygal Amit ile birlikte 211 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin şebekedeki konumları, çağrı merkezlerinin para trafiği ve farklı ülkelerdeki faaliyetleri inceleniyor. Gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalar hakkındaki nihai kararı adli makamlar verecek.

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