Şebekedeki isim Şirket veya görev bağlantısı Aile bağı Robert Hason Lavixo Çağrı Merkezi Karoline Hason'un eşi Karoline Hason Roka Grup Robert Hason'un eşi Jak Levy Movimento Çağrı Hizmetleri Robert Hason'un kayınpederi Sami Tovim Muhasebe sorumlusu Jak Tovim'in kardeşi Jak Tovim Şirket yöneticisi Sami Tovim'in kardeşi Mali incelemelerde Hason ve Tovim ailelerinin gelirlerinde son dönemde ciddi artış yaşandığı görüldü. Ailelerin köklerinin Tel Aviv'in güneyindeki Holon şehrine dayandığı, yıllar önce Türkiye'ye yerleştikleri ve emlak, kozmetik ile organizasyon sektörlerinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. İncelenen kişilerin ortak özelliklerinden birinin Sefarad Yahudilerine tanınan hak üzerinden alınan Portekiz pasaportlarına sahip olmaları olduğu kaydedildi.

"İLKER" VE "CAN" SAHTE İSİMLERİNİ KULLANDILAR Şirket ağının görünen yönetiminde Robert Hason ile kayınpederi Jak Levy bulunuyordu. Hason'un "İlker", Levy'nin ise "Can" sahte ismini kullandığı ortaya çıktı. MİT'in çalışmasında iki ismin şirket yöneticisi olarak görünmesine rağmen çağrı merkezlerinin İsrailli bir üst akıl tarafından yönetildiği değerlendirildi. Araştırma bu noktadan sonra şirketlerin arkasındaki asıl yöneticinin bulunmasına yoğunlaştı. Şirketlerdeki akrabalık ilişkileri, sahte isimler, Portekiz pasaportları ve farklı sektörler üzerinden kurulan ticari yapı aynı dosyada bir araya getirildi.

MİT MAĞDUR GİBİ TEMASA GEÇTİ İstihbarat birimleri, Trustpilot'ta şirkete bir yıldız vererek kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini anlatan çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdur gibi iletişim kurdu. Temas kurulan kişilerin anlatımlarında İsrail vatandaşı Ygal Amit'in adı öne çıktı. Amit'in şirketin eğitmen kadrosunda gösterilmesine rağmen sistemin yönetiminde bulunduğu değerlendirildi. Kıbrıs'tan hareket eden Amit'in ciddi bir sorun yaşanmadığı sürece Türkiye'ye gelmediği belirlendi. Bu aşamadan sonra operasyonun ana hedefi, şebekenin beyni olduğu değerlendirilen Ygal Amit oldu. BREZİLYA'DAKİ ÜÇ ÇAĞRI MERKEZİ MERCEK ALTINA ALINDI Lavixo yapılanmasının en büyük pazarlarından birinin Brezilya olduğu ortaya çıktı. MİT, Ocak 2025'te Brezilya istihbarat servisi ABIN'e Lavixo bağlantılı Xpro, Ukuçhuma ve IGM isimli çağrı merkezleri hakkında bilgi verdi. Brezilya Resmi Sermaye Piyasası Düzenleyicisi CVM, 14 Ocak 2025'te söz konusu şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Benzer süreç Güney Afrika'da da işletildi. Güney Afrika Resmi Finans Otoritesi FSCA tarafından şirketlerin faaliyetleri durduruldu. Böylece yapılanmanın iki büyük dış pazarındaki operasyon alanı daraltıldı.