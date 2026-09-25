Telegram’daki bazı grupların uyuşturucu, kumar, fuhuş ve şantajın yanı sıra şiddet eylemleri için de kullanıldığı ortaya çıktı. Türkiye’de yapılan incelemelerde, okul saldırısı ve silahlı eylemlere yönelik mesajların da bu kanallarda yer aldığı tespit edildi. Emniyet birimleri suç içerikli grupları sanal devriyelerle yakından takip ediyor.

Mesajlaşma uygulamaları, suç örgütleri ve şiddet eğilimli grupların iletişim kurduğu alanlardan biri haline gelirken, Telegram'daki bazı kanallar dikkat çekiyor.

Türkiye'de yapılan incelemelerde bazı gruplarda uyuşturucu, kumar ve fuhuş ticaretinin yanı sıra kişilere yönelik saldırı, yaralama, soygun ve molotof eylemleri gibi suçlara ilişkin paylaşımların bulunduğu belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre bu kanallarda suç işlemek amacıyla yeni kişilerin gruplara dahil edilmeye çalışıldığı ve farklı suçlar için bağlantılar kurulduğu görüldü.

OKULLARA YÖNELİK TEHDİTLER DE ORTAYA ÇIKTI

Telegram'daki suç yapılanmalarına ilişkin incelemelerde okul saldırılarına yönelik mesajlar da gündeme geldi.

Daltonlar adlı suç örgütüyle ilişkilendirilen "Daltonlar Ticaret" isimli kanalda, "Mersin'de okul basacak var mı?", "Okul kurşunlama 300 bin TL" ve "Okul işi var" şeklinde mesajların yer aldığı görüldü.

Daha önce C31K adıyla bilinen Telegram gruplarında da okullara yönelik saldırı içerikli paylaşımların tespit edildiği belirtildi.

Ortaya çıkan içerikler, dijital platformların yalnızca iletişim amacıyla değil, suç yapılanmalarının yeni bağlantılar kurduğu alanlar olarak da kullanılabildiğini gösterdi.

EMNİYET SUÇ KANALLARINI TAKİP EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ve Siber Güvenlik Başkanlığı, Telegram'daki suç içerikli kanalları mercek altında tutuyor.

Sanal devriyeler kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlar ve gruplar takip edilirken, tespit edilen içeriklerle ilgili gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü bildiriliyor.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre Telegram'ın da soruşturmalarda talep edilen kullanıcı bilgilerini ilgili güvenlik birimleriyle paylaştığı ve işbirliği yaptığı belirtiliyor.

Telegram üzerinden suç yapılanmalarının oluşturulmasına karşı dijital takip ve mücadelenin sürdüğü bildirildi.