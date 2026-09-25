Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik casusluk faaliyetlerine ilişkin dev bir operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların hedef alındığı sorgulamaların tespit edildiği soruşturmada, 22 şüpheli hakkında işlem yapılırken kritik şirketlere kayyım atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde FETÖ başta olmak üzere devlet kurumlarına sızmaya ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturmasında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem güvenliğine dair önemli bulgulara ulaşıldı.

Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu tespit edildi.

LİDERLER VE BAKANLAR SORGULANMIŞ

Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi. Şirket ortaklarının, örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve birçoğunun 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi veya hemen sonrasında yurt dışına çıktığı saptandı.

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca sistemdeki bazı verilerin silindiği ve yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi.

22 ŞÜPHELİYE İŞLEM, ŞİRKETLERE KAYYUM

Tüm bu bulguların, FETÖ/PDY'nin devletin en kritik mali istihbarat sistemleri üzerinde yapılanarak vatandaşların mali verilerine erişim imkânı elde etmiş olabileceğine ilişkin ciddi bir tabloyu ortaya koyduğunu belirten Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında atılan adımları şu sözlerle paylaştı:

Operasyon: İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alındı.

Firari ve Kayyım Kararları: Yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye mahkeme kararıyla el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı yapan üç eski başkanın da ifadelerine başvurulacak.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamasının sonunda soruşturmayı yürüten birimlere teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimizin kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanan ve millî güvenliğimizi hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.