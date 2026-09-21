İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 133 şüpheliye tutuklama talebi

Şüphelilerle bağlantılı 80 araç ile 12 mülk hakkında da el koyma kararı uygulandı. Banka hesapları kripto varlık hesapları ve şirket hesapları bloke edildi.

El Koyma ve Bloke İşlemleri Miktar Mal varlığı değeri 1,5 milyar TL El konulan araç 80 El konulan mülk 12 Bloke uygulanan hesaplar Banka kripto varlık ve şirket hesapları

ŞÜPHELİLER 20 FARKLI ÜLKE UYRUĞUNDA

Gözaltına alınan şüpheliler arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşı da bulunuyor. Şüphelilerden 9'unun İsrail ve 11'inin Pakistan vatandaşı olduğu belirlendi.

Diğer 25 yabancı şüphelinin ise Azerbaycan Suriye Ürdün Ukrayna Tayland Endonezya Fas Kazakistan Filipinler İran Çin Lübnan Filistin Meksika Mısır Mozambik Arjantin ve Bangladeş vatandaşı olduğu kayda geçti.