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İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 133 şüpheliye tutuklama talebi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 133 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada 10 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 213'e yükselirken şüphelilerden 133'ü hakkında tutuklama, 56'sı adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 24 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 213'e yükseldi. Son olarak yakalanan 10 kişinin işlemlerinin tamamlanmasıyla şüphelilerin tamamı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezinin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 133 şüpheliye tutuklama talebi - 1

GÖZALTI SAYISI 213'E YÜKSELDİ

Ekiplerin yürüttüğü son çalışmada 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 213'e çıktı.

133 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 133'ü tutuklama, 56'sı ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 24'ünün ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 133 şüpheliye tutuklama talebi - 2


25 ŞİRKETE BAĞLI 40 MERKEZ ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturmada Türkiye'de faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisi belirlendi. Bu yapıları yöneten şüpheliler ile merkezlerde çalışan çok sayıda yerli ve yabancı kişi soruşturmanın kapsamına alındı.

Çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk aşamada 191 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı daha sonraki çalışmalarla yakalandı. Son operasyonda 10 kişinin daha yakalanmasıyla toplam sayı 213'e ulaştı.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 133 şüpheliye tutuklama talebi - 3

1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerle bağlantılı 80 araç ile 12 mülk hakkında da el koyma kararı uygulandı. Banka hesapları kripto varlık hesapları ve şirket hesapları bloke edildi.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 133 şüpheliye tutuklama talebi - 4

El Koyma ve Bloke İşlemleri Miktar
Mal varlığı değeri 1,5 milyar TL
El konulan araç 80
El konulan mülk 12
Bloke uygulanan hesaplar Banka kripto varlık ve şirket hesapları

ŞÜPHELİLER 20 FARKLI ÜLKE UYRUĞUNDA

Gözaltına alınan şüpheliler arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşı da bulunuyor. Şüphelilerden 9'unun İsrail ve 11'inin Pakistan vatandaşı olduğu belirlendi.

Diğer 25 yabancı şüphelinin ise Azerbaycan Suriye Ürdün Ukrayna Tayland Endonezya Fas Kazakistan Filipinler İran Çin Lübnan Filistin Meksika Mısır Mozambik Arjantin ve Bangladeş vatandaşı olduğu kayda geçti.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 133 şüpheliye tutuklama talebi - 5

Uyruk Grubu Şüpheli Sayısı
İsrail 9
Pakistan 11
Diğer 18 ülke 25
Toplam yabancı şüpheli 45

Forex soruşturmasında İsrail detayıForex soruşturmasında İsrail detayı FOREX SORUŞTURMASINDA İSRAİL DETAYI
Şebeke operasyonunda bilanço: 201 gözaltıŞebeke operasyonunda bilanço: 201 gözaltı ŞEBEKE OPERASYONUNDA BİLANÇO: 201 GÖZALTI
İsrail bağlantılı şebekeye darbeİsrail bağlantılı şebekeye darbe İSRAİL BAĞLANTILI ŞEBEKEYE DARBE

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