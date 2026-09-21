İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 133 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada 10 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 213'e yükselirken şüphelilerden 133'ü hakkında tutuklama, 56'sı adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 24 kişi serbest bırakıldı.
İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 213'e yükseldi. Son olarak yakalanan 10 kişinin işlemlerinin tamamlanmasıyla şüphelilerin tamamı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezinin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
GÖZALTI SAYISI 213'E YÜKSELDİ
Ekiplerin yürüttüğü son çalışmada 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 213'e çıktı.
133 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 133'ü tutuklama, 56'sı ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 24'ünün ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
25 ŞİRKETE BAĞLI 40 MERKEZ ORTAYA ÇIKARILDI
Soruşturmada Türkiye'de faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisi belirlendi. Bu yapıları yöneten şüpheliler ile merkezlerde çalışan çok sayıda yerli ve yabancı kişi soruşturmanın kapsamına alındı.
Çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk aşamada 191 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı daha sonraki çalışmalarla yakalandı. Son operasyonda 10 kişinin daha yakalanmasıyla toplam sayı 213'e ulaştı.