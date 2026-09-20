Forex soruşturmasında İsrail detayı! WhatsApp yazışmaları dosyada: “İsrail ile bir alakamız yok deyin”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uluslararası forex soruşturmasında İsrail bağlantısına ilişkin çarpıcı detaylar dosyaya girdi. Şirketlerin resmî sahipleri ile İsrailli fiilî patronlarının farklı olduğu yönündeki beyanların yanı sıra WhatsApp yazışmalarında çalışanlara “İsrail ile bir alakamız yok deyin” şeklinde yönlendirme yapıldığı görüldü. Dosyada ayrıca olası polis operasyonunun önceden konuşulduğu, yurt dışındaki kişilerin hedef alındığı, kripto ve soğuk cüzdanların kullanıldığı ve ofislerin boşaltıldığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında şüphelilerin ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alındı.
Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları araştırılıyor.
RESMİYETTE BAŞKA, FİİLÎ YÖNETİMDE İSRAİLLİ PATRON
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş'ın anlatımında, FACTO'nun sahiplik ve yönetim yapısına ilişkin dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı. Demirbaş, FACTO olarak bildiği şirketin fiilî sahibinin İsrailli Amıt YGAL olduğunu, buna karşılık şirketin resmiyetteki patronu ve imza yetkilisinin İlhami İçingir olduğunu beyan etti.
Demirbaş, Maksym Verzılov'u da YGAL'dan sonra gelen "ikinci büyük patron" olarak tanımladı. İfadesinde STASS NESS ile Azerbaycanlı olduğunu söylediği "Tural" isimli kişinin de "patron derecesinde" yöneticiler olduğunu, çağrı merkezi yöneticilerinin bu kişilere bağlı çalıştığını anlattı.
Beyan, soruşturma açısından ticaret sicilinde veya resmî belgelerde görünen şirket yönetimi ile fiilî kontrolü elinde bulundurduğu öne sürülen kişiler arasındaki ilişkinin araştırılmasını öne çıkan başlıklardan biri hâline getirdi.
İSRAİL BAĞLANTISI FACTO İLE SINIRLI DEĞİL
Dosyadaki diğer ifadelerde de İsrail bağlantılı isimler yer aldı. Hümeyra Doğaner'in ifadesinde farklı dönemlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim ve personel yapılanması anlatılırken Robert İlker Hason ve Karolin Hason isimlerinden söz edildi. Doğaner, Robert İlker Hason'u çağrı merkezi yöneticisi olarak tanımlarken, Karolin Hason'un da şirket içerisindeki yönetim kademesinde yer aldığını anlattı.
Böylece dosyada, İsrail bağlantısının yalnızca FACTO'nun fiilî sahibi olduğu öne sürülen Amıt YGAL üzerinden değil, daha önce faaliyet gösteren farklı şirket yapılanmalarındaki isimler üzerinden de incelendiği görüldü.
FOREX SORUŞTURMASINDA İSRAİL DETAYI! "İSRAİL İLE BİR ALAKAMIZ YOK DEYİN"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uluslararası forex soruşturmasında dosyaya giren WhatsApp yazışmaları dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. İsrail bağlantısına ilişkin iddiaların şirket içinde nasıl karşılanacağının konuşulduğu mesajlarda, çalışanlara "İsrail ile bir alakamız yok deyin" şeklinde yönlendirmede bulunulduğu görüldü. Yazışmalarda ayrıca olası polis operasyonu, çalışanların vereceği ifadeler ve ofislerin boşaltılması da konuşuldu.
"CEVABINIZ ÇOK NET OLSUN"
24 Temmuz 2025 tarihli mesajlarda "Caroline Hanım" olarak kayıtlı kişinin İsrail bağlantısına ilişkin söylemlere tepki gösterdiği görüldü.
"İsrail'deki savaşı kullanmaya çalıştılar olayı büyütmek için, ne alakası var?" mesajının ardından çalışanlara şu ifadelerle seslenildi:
"Sizin cevabınız çok net olsun lütfen. Önce siz emin olun."
Ardından ise "İsrail'le bir alakamız yok deyin lütfen. Şirket ortakları ya da hiçbir çalışan İsrail'de yaşamıyor bile" mesajı paylaşıldı.
BAŞKA ŞİRKETE OPERASYON YAPILDI, YÖNETİM PANİĞE KAPILDI: "POLİS GELİRSE NE DİYECEĞİZ?"
İfadelerde en dikkat çekici bölümlerden biri de 10 Mart 2026 tarihinde başka bir çağrı merkezi yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun ardından FACTO'da yaşananlar oldu. Murat Demirbaş, çalıştıkları yere benzeyen başka bir iş yerine polis operasyonu yapılmasının ardından şirket yönetiminin "fazlasıyla paniklediğini" anlattı.