Çağrı merkezlerinin potansiyel yatırımcılara nasıl ulaştığına ilişkin ifadeler de dosyaya girdi. Ketencigil, aranacak kişilerin kişisel bilgilerinin, yani sektör içerisinde "data" olarak adlandırılan müşteri listelerinin, Türkiye dışında bulunan şirketlerden para karşılığı temin edildiğini ileri sürdü. Hümeyra Doğaner ise müşteri bilgilerinin CRM sistemi üzerinden çalışanlara dağıtıldığını, dataların Ukrayna'dan temin edildiğini duyduğunu anlattı. Ketencigil'in anlatımına göre alınan müşteri bilgileri daha sonra şirketin CRM sistemine yükleniyordu. Ketencigil, CRM sisteminin müşteri datalarını çağrı merkezi temsilcilerine dağıttığını ve otomatik arama gerçekleştirdiğini söyledi. Sistemin yönetiminden Berkant Genç'in, teknik sorunlardan ise IT bölümünde çalışan "Erdem" isimli kişinin sorumlu olduğunu anlattı.





TELEFONDAN "EN YÜKSEK NET YATIRIM" LİSTELERİ ÇIKTI



Doğa Altunok'a ait telefonda yapılan adli bilişim incelemesinde ele geçirilen görüntüler de bu anlatımlarla örtüşen dikkat çekici kayıtlar içeriyor. Rapora alınan ekran görüntülerinde çalışanların dillerine göre sınıflandırıldığı ve "Highest Net Deposit Agents by Language" başlığı altında yüz binlerce dolarlık net yatırım rakamlarının yer aldığı tablolar bulunuyor.



Örneğin Mayıs ayına ilişkin görüntüde Hintçe çalışan bir personel için 330 bin 585 dolar, İngilizce çalışan bir personel için 250 bin 569 dolar, Arapça çalışan bir personel için 239 bin 882 dolar net tutar kaydı yer alıyor.



Bu kayıtlar, ifadelerde anlatılan yatırım miktarına bağlı çalışan performansı ve farklı dillere göre örgütlenen çağrı merkezi sistemi açısından dosyadaki önemli dijital bulgulardan biri oldu.

KRİPTO HESAPLARINI GERÇEK KİŞİLER YÖNETİYORDU İDDİASI

Soruşturmanın bir diğer dikkat çekici başlığı ise kripto para trafiği. Mehmet Cemre Ketencigil, Sky Marketing'in kripto hesaplarının Ümit Bolat tarafından yönetildiğini, Bolat'ın aynı zamanda Maverick Medya ve başka şirketlerin de kripto hesaplarını yönettiğini söyledi.



Ketencigil ayrıca Bolat'ın yanında "Doğukan" isimli kişinin de kripto hesaplarının yönetiminde görev aldığını, bu kişilerin zaman zaman kendi kripto hesaplarına para çektiklerini bildiğini ifade etti.

DUBAİ, KIBRIS, UKRAYNA VE SOĞUK CÜZDAN



Hümeyra Doğaner'in ifadesi de kripto para kullanımına ilişkin başka ayrıntılar içeriyor. Doğaner, farklı şirketlerde kripto para hesaplarının kullanıldığını; bazı hesapların Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı olduğunu, şirketlerin ayrıca soğuk cüzdan kullandığını anlattı.



Böylece soruşturma dosyasında banka transferlerinin yanı sıra kripto varlıklar, kişisel kripto hesapları ve soğuk cüzdanların da finansal yapının aydınlatılması bakımından araştırıldığı görüldü.



200 BİN AVROLUK MAĞDUR ANLATIMI



Mehmet Cemre Ketencigil'in ifadesindeki en somut iddialardan biri ise Arif Yaman isimli yatırımcıya ilişkin oldu. Ketencigil, 2021 yılında Sky Marketing'de çalıştığı sırada Ümit Bolat ile "Özden" olarak bildiği kişinin Arif Yaman'dan yaklaşık 200 bin avro tutarında yatırım yapmasını istediğini söyledi.



Ketencigil'in anlatımına göre Yaman parayı yatırım yaptığını düşünerek sisteme yatırdı. Daha sonra hem yatırdığı parayı hem de kazandığını düşündüğü tutarı çekmek istedi. Ketencigil, Ümit Bolat ile Özden isimli kişinin Yaman'a yanlış işlem yaptırarak ve oyalayarak parayı çekmesini engellediklerini söyledi.



İfadesinde olaya bizzat şahit olduğunu söyleyen Ketencigil, iki kişiyi uyardığını ancak kendisini dinlemediklerini anlattı. Ardından Yaman'a kendi e-posta hesabından ulaşarak dolandırıldığını düşündüğünü bildirdiğini ve parasını geri alabilmesi için ilgili lisans kurumuna başvurmasını tavsiye ettiğini söyledi.