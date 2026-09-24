Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de

Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Başvuru 29 Eylül'deki Genel Kurul'da gündeme alınacak.

Sıcak gelişmenin detaylarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isminin seçmen tarafından karıştırılabileceğini gerekçe göstererek yeni parti ismine itirazda bulunmuştu. Konuyu Yargıtay'a taşımıştı ve Yargıtay tarafından da Yeni Parti'ye tebligat gönderilmişti. Bir isim benzerliği var. İsminizi değiştirin denilmişti ve nihayetinde yeni parti isim değişikliğine gitmedi. Bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyler demişti Özgür Özel ve nihayetinde şimdi Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karar beklenecek. Eğer o karar yeni parti ismini değiştirsin yönünde olursa yeni parti mecburen Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ismini değiştirmek zorunda kalacak." diye konuştu.

İsim değişikliği durumunda neler yaşanabileceği konusunda da bilgi veren Yeşiltaş, "Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bu soruyu yönelttiğimizde, 'yeni' ifadesinin korunacağını belirtti. 'Yeni'nin önüne veya arkasına bir ek yapılarak Yeni Partinin isminin değiştirilebileceğini dile getirdi. Tabii ki bu konuyla ilgili son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Anayasa Mahkemesinden isim değişikliği konusunda bir karar çıkması halinde de Yeni Parti ismini değiştirmiş olacak. Bu anlamda kritik tarih 29 Eylül. 29 Eylül'de Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bu konuyu gündemine alacak ve nihayetinde bu konuyla ilgili Yenilik Partisi ile Yeni Parti arasındaki isim tartışması konusuyla ilgili son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek" açıklamasını yaptı.