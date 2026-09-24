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Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarını tamamladı! İstanbul'a döndü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarını tamamladı! İstanbul'a döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği New York temaslarını tamamladı. Bu kapsamda Erdoğan, ABD'den ayrılarak İstanbul'a döndü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan özel uçak 'TUR', saat 15.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı.

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