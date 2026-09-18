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Özgür Özel'den Bursa'da vatandaşın talebine "beddualı" yanıt: Allah seni kahretsin

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da düzenleyeceği miting öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada derdini anlatmak için Özel'in yanına gelen yaşlı bir vatandaş ile yaşanan diyalog dikkat çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Özel'in vatandaşa "Allah seni kahretsin" dediği görüldü. Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Özgür Özel'den Bursa'da vatandaşın talebine "beddualı" yanıt: Allah seni kahretsin 1

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'daki miting öncesinde kendisini karşılamak üzere bir araya gelen vatandaşlarla görüştü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN VATANDAŞA "BEDDUALI" YANIT: ALLAH SENİ KAHRETSİN

Özel'in yanına gelen vatandaşlardan biri, yaşadığı sorunları ve taleplerini dile getirmek istedi.

Özgür Özel'den Bursa'da vatandaşın talebine "beddualı" yanıt: Allah seni kahretsin 2

VATANDAŞ DERDİNİ ANLATMAK İSTEDİ
Görüntülere yansıyan anlarda yaşlı vatandaşın Özel'e bir süre konuşarak talebini aktarmaya çalıştığı görüldü. Edinilen bilgilere göre vatandaşın gündeme getirdiği konular arasında 3600 ek gösterge talebi de yer aldı.

"ALLAH SENİ KAHRETSİN"
Vatandaşın sözleri sırasında Özel'in tepkisi dikkat çekti. Özel ile vatandaş arasında yaşanan kısa tartışmanın ardından Özel'in "Allah seni kahretsin" dediği anlar kameraya yansıdı.

Özgür Özel'den Bursa'da vatandaşın talebine "beddualı" yanıt: Allah seni kahretsin 3

KAMERALARA YANSIYAN SÖZLER GÜNDEM OLDU

Miting öncesinde yaşanan bu diyalog kısa sürede gündeme gelirken, Özel'in yaşlı vatandaşa yönelik skandal sözleri tepki çekti.

Vatandaşın kendisine yönelik talep ve sitemlerini anlatmaya çalıştığı sırada yaşananlar, çevrede bulunan kameralar tarafından kaydedildi.

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