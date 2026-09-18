Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri arasında bir süredir devam eden siyasi çekişme yeniden gündeme geldi. İmamoğlu'na yakın değerlendirmeleriyle öne çıkan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, Özel ve ekibinin izlediği stratejiye sert eleştiriler yöneltti.

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Merkez Yönetim Kuruluna İmamoğlu'na yakın isimleri almamasıyla gündeme gelen Özel, bu süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının yeniden değerlendirilebileceğine yönelik güçlü sinyaller vermişti. İki kanat arasındaki çekişme, partinin yerel örgütlenme sürecinde yaşanan anlaşmazlıklarla daha da belirgin hale gelmişti.

"HATA ÜSTÜNE HATA YAPILDI"

Berk Esen, yazılı açıklamasında Özel yönetimini "etkisiz ve tepkisiz" olarak tanımladı. Esen, parti yönetiminin izlediği siyasi çizgiyi şu sözlerle eleştirdi:

"Mutlak butlan kararıyla birlikte ana muhalefet ciddi bir ivme kaybetti ve Özel yönetimi hata üstüne hata yaptı."

Esen'in çıkışı, Özel yönetimi ile İmamoğlu'na yakın isimler arasındaki görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.