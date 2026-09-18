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Yeni Parti’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu destekçileri arasında gerilim: Berk Esen’den “Hata üstüne hata” çıkışı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Parti’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu destekçileri arasında gerilim: Berk Esen’den “Hata üstüne hata” çıkışı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun destekçileri arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İmamoğlu’na yakın siyasi değerlendirmeleriyle tanınan Doç. Dr. Berk Esen, Özel yönetimini “etkisiz ve tepkisiz” olarak nitelendirerek izlenen stratejinin muhalefet cephesini zayıflattığını savundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri arasında bir süredir devam eden siyasi çekişme yeniden gündeme geldi. İmamoğlu'na yakın değerlendirmeleriyle öne çıkan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, Özel ve ekibinin izlediği stratejiye sert eleştiriler yöneltti.

Yeni Parti’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu destekçileri arasında gerilim: Berk Esen’den “Hata üstüne hata” çıkışı - 1

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Merkez Yönetim Kuruluna İmamoğlu'na yakın isimleri almamasıyla gündeme gelen Özel, bu süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının yeniden değerlendirilebileceğine yönelik güçlü sinyaller vermişti. İki kanat arasındaki çekişme, partinin yerel örgütlenme sürecinde yaşanan anlaşmazlıklarla daha da belirgin hale gelmişti.

Yeni Parti’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu destekçileri arasında gerilim: Berk Esen’den “Hata üstüne hata” çıkışı - 2

"HATA ÜSTÜNE HATA YAPILDI"

Berk Esen, yazılı açıklamasında Özel yönetimini "etkisiz ve tepkisiz" olarak tanımladı. Esen, parti yönetiminin izlediği siyasi çizgiyi şu sözlerle eleştirdi:

"Mutlak butlan kararıyla birlikte ana muhalefet ciddi bir ivme kaybetti ve Özel yönetimi hata üstüne hata yaptı."

Esen'in çıkışı, Özel yönetimi ile İmamoğlu'na yakın isimler arasındaki görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Yeni Parti’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu destekçileri arasında gerilim: Berk Esen’den “Hata üstüne hata” çıkışı - 3

"MUHALEFET CEPHESİ CİDDİ BİÇİMDE ZAYIFLADI"

Süreçte yanlış bulduğu adımları sıralayan Esen, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sergilenen tutumdan yargı sürecine ve belediyelerde yaşanan kayıplara kadar birçok başlığa değindi.

Esen, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli tepkinin gösterilememesi, Yargıtay'dan çıkacak karara bel bağlanması, ardından çerçeve yasa konusundaki kafa karışıklığı ve arka arkaya kaybedilen belediyeler, muhalefet cephesini ciddi biçimde zayıflattı"

Yeni Parti’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu destekçileri arasında gerilim: Berk Esen’den “Hata üstüne hata” çıkışı - 4

İZLENEN STRATEJİNİN TARTIŞILMASINI İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre, muhalif tabanda moral ve gücün giderek zayıfladığını savunan Esen, uygulanan siyasi stratejinin sonuçlarının açık biçimde ele alınması gerektiğini belirtti.

Yeni Parti’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu destekçileri arasında gerilim: Berk Esen’den “Hata üstüne hata” çıkışı - 5

Esen, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bence artık şu ana kadar izlenen stratejinin sonuçlarının ne olduğunu açıkça tartışmak gerekiyor"

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#Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Gerilimi #Berk Esen
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