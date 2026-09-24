Toplantının açılışında katılımcıları selamlayan ve buluşmanın önemine değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle İletişim Başkanlığımıza ve SETA'ya bu buluşmayı tertipledikleri için teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelen bu toplantılar birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor" ifadelerini kullandı.





ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI VE HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI



Bölgesel barış ve istikrarın temini için atılan adımlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması'nın temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz" sözleriyle aktardı.



Bölgedeki kritik su yolları ve egemenlik haklarının altını çizen Erdoğan, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir" değerlendirmesinde bulundu.



"SURİYE'NİN TERÖRDEN ARINDIRILMASI ÖNCELİĞİMİZDİR"



Türkiye'nin Suriye sahasındaki kararlı tutumunu ve beklentilerini açıkça vurgulayan Erdoğan, "Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor" dedi.