Başkan Erdoğan’dan Suriye için net mesaj: Önceliğimiz terörden arındırılması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York’taki Türkevi’nde ABD’li düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin mesajlar veren Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Ortak Savunma Anlaşması, Hürmüz Boğazı, Suriye’de terörle mücadele ve Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA eş güdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen kritik toplantıda bir araya geldi.
"DÜNYA MESELELERİNE DAİR UFUK TURU YAPMAMIZA VESİLE OLUYOR"
Toplantının açılışında katılımcıları selamlayan ve buluşmanın önemine değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle İletişim Başkanlığımıza ve SETA'ya bu buluşmayı tertipledikleri için teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelen bu toplantılar birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor" ifadelerini kullandı.
ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI VE HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI
Bölgesel barış ve istikrarın temini için atılan adımlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması'nın temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz" sözleriyle aktardı.
Bölgedeki kritik su yolları ve egemenlik haklarının altını çizen Erdoğan, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir" değerlendirmesinde bulundu.
"SURİYE'NİN TERÖRDEN ARINDIRILMASI ÖNCELİĞİMİZDİR"
Türkiye'nin Suriye sahasındaki kararlı tutumunu ve beklentilerini açıkça vurgulayan Erdoğan, "Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor" dedi.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ
Washington yönetimi ile tesis edilen iş birliğinin bölgesel dengeler açısından kritik rol oynadığını belirten Başkan Erdoğan, "Amerika'yla yakın iş birliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan konuşmasını, "Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum" sözleriyle noktaladı.