Özgür Özel'den olay gaf! Kendi partisinin adını karıştırdı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada kendi partisinin adını karıştırdı. Partisini "İYİ Parti" olarak tanıtan Özel, Müsavat Dervişoğlu'na gönderme yaparak gafını espriye çevirmeye çalıştı. Özel'in daha önceki tarihi gafı da yeniden gündeme geldi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, son açıklamasıyla yine gündem oldu. ÖZGÜR ÖZEL'DEN OLAY GAF Konuşması sırasında partisinin adını karıştıran Özel, Yeni Parti yerine "İYİ Parti" ifadesini kullandı.

Kendi partisinin adını karıştırması dikkat çeken Özel, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na gönderme yaparak sözlerini espriyle toparlamaya çalıştı.

"YENİ PARTİ YERİNE BAZEN ESKİ PARTİMİZE DİLİMİZ GİDİYOR" İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na gönderme yapan Özel, "Müsavat Bey, selam olsun. Bu da bizden olsun. Sevgili başkanı çok seviyorum. Yeni Parti yerine bazen eski partimize dilimiz gidiyor. Gitmesin diye dikkat ediyoruz. Bu sefer de Müsavat Bey'e bir güzellik oldu." dedi.

BU GAFI DA UNUTULMADI! Özel'in son gafı, daha önce yaptığı tartışmalı açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Yeni Parti için Trabzon'da düzenlenen bir etkinlik sırasında vatandaşlarla sohbet eden Özel, Fatih Sultan Mehmet'in Manisa'da yetiştiğini söyledikten sonra İstanbul'un 1483 yılında fethedildiğini ileri sürmüştü. Oysa İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453'te gerçekleşmişti.