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Başkan Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi: Küresel vicdanın sesi oldu, diğer liderlere ilham verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi: Küresel vicdanın sesi oldu, diğer liderlere ilham verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden Filistin başta olmak üzere mazlum halklar için verdiği kararlı mesajlar dünya genelinde yankı uyandırdı. Dünya televizyonlarının canlı yayınladığı tarihi konuşma küresel vicdanın sesi olurken, Başkan Erdoğan'ın net ve kararlı duruşu BM kürsüsüne çıkan diğer ülke liderlerine de cesaret verdi. Bu yıl ilk kez çok sayıda dünya lideri İsrail’in Gazze’deki soykırımını açıkça lanetlerken, "Dünya 5'ten Büyüktür" haykırışı da küresel bir reforma dönüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürüsünde dünya liderlerine yönelik önceki gün yaptığı konuşma bir kez daha tarihi anlardan biri haline dönüştü.

ERDOĞAN'IN BM KONUŞMASI DÜNYA BASININDA: GAZZE MESAJI GÜNDEMDE

Erdoğan'ın konuşması bir kez daha en çok merak edilen ve en çok paylaşılan lider konuşmalarından biri oldu. Uluslararası ajanslar, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması gibi Başkan Erdoğan'ın konuşmasını da canlı yayınladı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Başkan Erdoğan'ın, Filistin'in haklı davasını her defasında savunması ise BM kürsüsüne çıkan diğer liderlere de adeta ilham oldu. Geçtiğimiz yılların aksine bu sene çok sayıda lider de İsrail'i eleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Ürdün, Fransa, Katar, Brezilya, Finlandiya, Belçika ve birçok ülkenin lideri konuşmasında Filistin meselesine geniş yer ayırdı. Ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Gazze ve Batı Şeria'daki duruma sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Vietnam Devlet Başkanı To LamVietnam Devlet Başkanı To Lam

Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerini belirtti. Filistin devletinin sosyal medya hesapları da Erdoğan'ın konuşmasından kesitleri uzun uzun yayınladı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu RudeyneFilistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi.

Başkan Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi: Küresel vicdanın sesi oldu, diğer liderlere ilham verdi - 1

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" DOKTRİNİ ÇIĞ GİBİ YAYILIYOR
Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" doktrinine "BM'de reform zamanı geldi" diyerek katılan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Japonya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısı yaptı.

Japonya Başbakanı Sanae TakaiçiJaponya Başbakanı Sanae Takaiçi

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, BM'nin uluslararası barış ve güvenlikteki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

BM KÜRSÜSÜNDE 20 YILLIK FİLİSTİN MÜCADELESİ
Başkan Erdoğan, 2005'ten bu yana 16 kez çıktığı BM Genel Kurulu kürsüsünde krizleri ve mazlum halkların meselelerini gündeme taşıdı. Filistin meselesine en az 10 ayrı BM hitabında dikkat çeken Erdoğan, Gazze'yi 7 kez doğrudan öne çıkardı. Suriye'deki zulüm ve çatışmaları 13 yıl boyunca BM kürsüsünde anlattı. Karabağ'a 4 kez, Uygur Türklerinin hak ve özgürlüklerine en az 3 kez dikkat çekti. Erdoğan Libya'ya en az 2, Myanmar'daki Arakan Müslümanlarının dramına 2 kez değindi.

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