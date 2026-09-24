Başkan Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi: Küresel vicdanın sesi oldu, diğer liderlere ilham verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden Filistin başta olmak üzere mazlum halklar için verdiği kararlı mesajlar dünya genelinde yankı uyandırdı. Dünya televizyonlarının canlı yayınladığı tarihi konuşma küresel vicdanın sesi olurken, Başkan Erdoğan'ın net ve kararlı duruşu BM kürsüsüne çıkan diğer ülke liderlerine de cesaret verdi. Bu yıl ilk kez çok sayıda dünya lideri İsrail’in Gazze’deki soykırımını açıkça lanetlerken, "Dünya 5'ten Büyüktür" haykırışı da küresel bir reforma dönüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürüsünde dünya liderlerine yönelik önceki gün yaptığı konuşma bir kez daha tarihi anlardan biri haline dönüştü.
Erdoğan'ın konuşması bir kez daha en çok merak edilen ve en çok paylaşılan lider konuşmalarından biri oldu. Uluslararası ajanslar, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması gibi Başkan Erdoğan'ın konuşmasını da canlı yayınladı.
Başkan Erdoğan'ın, Filistin'in haklı davasını her defasında savunması ise BM kürsüsüne çıkan diğer liderlere de adeta ilham oldu. Geçtiğimiz yılların aksine bu sene çok sayıda lider de İsrail'i eleştirdi.
Ürdün, Fransa, Katar, Brezilya, Finlandiya, Belçika ve birçok ülkenin lideri konuşmasında Filistin meselesine geniş yer ayırdı. Ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Gazze ve Batı Şeria'daki duruma sessiz kalmayacaklarını söyledi.