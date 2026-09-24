Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürüsünde dünya liderlerine yönelik önceki gün yaptığı konuşma bir kez daha tarihi anlardan biri haline dönüştü.

Erdoğan'ın konuşması bir kez daha en çok merak edilen ve en çok paylaşılan lider konuşmalarından biri oldu. Uluslararası ajanslar, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması gibi Başkan Erdoğan'ın konuşmasını da canlı yayınladı.