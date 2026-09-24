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İBB soruşturmasında gelişme: Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İBB soruşturmasında gelişme: Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı

Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında, duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı verilen isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan oldu.

ÜMİT BOYNER'İN OĞLU SİNAN BOLAK GÖZALTINDA
İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

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