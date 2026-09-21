Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler...
Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin okul güvenliği yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Ankara'da imzalanan Okul Güvenliği Protokolü ile okul ve çevrelerindeki denetimler artırılırken veli randevu sisteminin zorunlu hale getirilmesi, okul forması ve öğretmen önlüğü uygulamaları, dijital güvenlik tedbirleri, akran zorbalığıyla mücadele ve yapay zekâ destekli disiplin analizleri gibi uygulamalar hayata geçirildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde bir araya geldi. İmzalanan protokolle öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul içi ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin kapsamı genişletildi.
OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM VE VELİLERE ÇAĞRI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullar ve çevrelerinde yapılan risk analizlerinin ardından gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek denetimlerin artırılacağını söyledi.
Çiftçi, velilere de çocuklarının okul dışındaki faaliyetlerini ve dijital ortam kullanımını yakından takip etmeleri çağrısında bulanarak şu ifadeleri kullandı:
"Risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alındı. Okul çevrelerinde denetimler artacak. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler."
BAKAN TEKİN: TÜM TEDBİRLER ALINDI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Tekin, Türkiye'nin eğitim alanında uluslararası ölçekte başarı grafiği yakaladığını ifade ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Bakan Tekin, "Yeni eğitim-öğretim yılında gerekli tüm tedbirler alındı. Türkiye, her alanda olduğu gibi eğitim-öğretimde de uluslararası boyutta başarıya sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda ve hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum." dedi.
4 ANA BAŞLIKTA SAĞLIKLI OKUL İKLİMİ
Güvenlik tedbirlerinin yalnızca asayiş odaklı olmadığını belirten Tekin, öğrencilerin ve öğretmenlerin huzurlu bir eğitim ortamında bulunmasını hedeflediklerini söyledi.
Tekin, alınan tedbirlerin dört ana başlık altında toplandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz hususları bizi dinleyen velilerimiz, öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız açısından dikkat çekici olması için ifade etmek istiyorum."