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Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler...

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin okul güvenliği yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Ankara'da imzalanan Okul Güvenliği Protokolü ile okul ve çevrelerindeki denetimler artırılırken veli randevu sisteminin zorunlu hale getirilmesi, okul forması ve öğretmen önlüğü uygulamaları, dijital güvenlik tedbirleri, akran zorbalığıyla mücadele ve yapay zekâ destekli disiplin analizleri gibi uygulamalar hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde bir araya geldi. İmzalanan protokolle öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul içi ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin kapsamı genişletildi.

OKUL GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI! BAKANLAR TÖRENDE KONUŞTU

OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM VE VELİLERE ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullar ve çevrelerinde yapılan risk analizlerinin ardından gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek denetimlerin artırılacağını söyledi.

Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler... - 1

Çiftçi, velilere de çocuklarının okul dışındaki faaliyetlerini ve dijital ortam kullanımını yakından takip etmeleri çağrısında bulanarak şu ifadeleri kullandı:

"Risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alındı. Okul çevrelerinde denetimler artacak. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler."

BAKAN TEKİN: TÜM TEDBİRLER ALINDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Tekin, Türkiye'nin eğitim alanında uluslararası ölçekte başarı grafiği yakaladığını ifade ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Tekin, "Yeni eğitim-öğretim yılında gerekli tüm tedbirler alındı. Türkiye, her alanda olduğu gibi eğitim-öğretimde de uluslararası boyutta başarıya sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda ve hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler... - 2

4 ANA BAŞLIKTA SAĞLIKLI OKUL İKLİMİ

Güvenlik tedbirlerinin yalnızca asayiş odaklı olmadığını belirten Tekin, öğrencilerin ve öğretmenlerin huzurlu bir eğitim ortamında bulunmasını hedeflediklerini söyledi.

Tekin, alınan tedbirlerin dört ana başlık altında toplandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz hususları bizi dinleyen velilerimiz, öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız açısından dikkat çekici olması için ifade etmek istiyorum."

Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler... - 3

SİBER TEHDİTLERE KARŞI DİJİTAL OKURYAZARLIK

Öğrencilerin sanal dünyadaki risklerden korunmasına yönelik çalışmaların da yeni dönemin önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Tekin, dijital okuryazarlık konusunda öğrencilere yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tekin, "Çocuklarımızın siber âlemde, sanal âlemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek durumları, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik eylemlerin neler olduğunu ve bunları birbirinden ayırt edebilme kapasitesini dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik." dedi.

Tekin, ikinci başlıkta ise okul içerisinde mevzuat ve pedagojik ilkeler doğrultusunda alınan tedbirlerin bulunduğunu belirtti.

Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler... - 4

VELİ RANDEVU SİSTEMİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Okul binalarına giriş ve çıkışların daha kontrollü hale getirilmesi amacıyla veli randevu sisteminin zorunlu hale getirildiğini belirten Tekin, uygulamanın okul güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

Tekin, "Genelge ile zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz var. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte, kimin veli olduğunu ve kimin okullardaki herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler... - 5

FORMA VE ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ UYGULAMASI DEVREDE

Serbest kıyafet uygulamasının sona erdirilerek okul forması uygulamasına geçilmesinin okul güvenliği açısından da önem taşıdığını belirten Tekin, uygulamanın okul dışından gelen kişilerin ayırt edilmesini kolaylaştıracağını söyledi.

Tekin, "Çocuklarımızın aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından çok önemli." dedi.

Eğitimciler için getirilen önlük uygulamasına da değinen Tekin, "Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler, öğretmen arkadaşlarımız için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası." açıklamasında bulundu.

Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler... - 6

"AKRAN NEZAKETİ" VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ANALİZ

Okullarda şiddet ve zorbalıkla mücadele kapsamında yeni çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tekin, "Okullarımızda kamuoyunda akran zorbalığı diye tanımlanan, bizim akademik literatüre 'akran nezaketi' olarak geçmesini istediğimiz akran nezaketi ve sosyal iyileştirme projesi bu anlamda önemli." ifadelerini kullandı.

Disiplin süreçlerinin de bilimsel yöntemlerle analiz edildiğini belirten Tekin, disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılımı üzerinden yapay zekâ destekli analizler gerçekleştirildiğini söyledi.

Tekin, "Disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılımı üzerinden yapay zekâ destekli analizler yaptık. Bunun sonuçlarına göre rehber öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunduk." dedi.

#Milli Eğitim Bakanlığı #İçişleri Bakanlığı
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