Okullarda yeni güvenlik dönemi başladı! Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'ndan iş birliği: İşte alınan tüm önlemler...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde bir araya geldi. İmzalanan protokolle öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul içi ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin kapsamı genişletildi.

Çiftçi, velilere de çocuklarının okul dışındaki faaliyetlerini ve dijital ortam kullanımını yakından takip etmeleri çağrısında bulanarak şu ifadeleri kullandı:

"Risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alındı. Okul çevrelerinde denetimler artacak. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler."

BAKAN TEKİN: TÜM TEDBİRLER ALINDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Tekin, Türkiye'nin eğitim alanında uluslararası ölçekte başarı grafiği yakaladığını ifade ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Tekin, "Yeni eğitim-öğretim yılında gerekli tüm tedbirler alındı. Türkiye, her alanda olduğu gibi eğitim-öğretimde de uluslararası boyutta başarıya sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda ve hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum." dedi.