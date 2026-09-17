Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği toplantıdan çıkan "Risk yok" mesajı piyasalardaki tansiyonu düşürürken, fon piyasasına yönelik peş peşe tarihi kararlar açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) attığı adımlarla 130 fonun tasfiye süreci resmen başlatılırken, son günlerde yaşanan çalkantıyı A Haber’de aktaran stratejist Tonguç Erbaş alınan tedbirleri ve yaklaşık 550 bin yatırımcının merakla beklediği sürecin detaylarını aktardı.

Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah saat 08.00'de toplanarak tansiyonu düşüren "Risk yok" açıklamasını yapması ve ardından fon piyasasına yönelik yeni kararların devreye girmesi üzerine, son bir-iki gündür piyasalarda yaşanan hareketlilik A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. PİYASALARDA NELER YAŞANDI? Sürecin arka planını değerlendiren stratejist Tonguç Erbaş, "Uzun süredir tartışılan bir fon piyasası düzenlemesi vardı. Biliyorsunuz, yurt dışında MSCI, S&P, FTSE gibi endekslerin bizim endeks belirleme ve kriterlerimiz üzerine bazı uyarıları oldu. Bunun üzerine bir çalışma yapıldı ve yaklaşık 3 hafta önce yeni bir fon düzenlemesi geldi. Ancak dün fon piyasasından yoğun bir satış dalgası geldi, hisse senedi piyasası negatif ayrıştı ve temerrüde düşen bazı fonların olduğu haberi yayıldı. Bu durum paniği artırdı ve bugün 130 fonun tasfiye süreci başladı. Burada 550 bin kişiye yakın bir yatırımcı bulunuyor" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) Erbaş, "Dün yaşanan panik satışlarında hak etmeyen hisseler dahi baskı altında kalırken, bugün tam tersine 4 özel bankamız tavan oldu ve yüzde 8-9'luk yükselişler kaydedildi. Bu sabah itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu öz kaynak marjlarını yüzde 20'ye çekti; bu da zorunlu satış işlemlerinin marjlarının açılması anlamına geliyor. 130 fonun tasfiye sürecine girmesi ve TEFAS'ta işlem görmeyecek olması ise piyasa tabiriyle bir 'kol kesme' operasyonudur. Piyasa bozucu işlemleri engellemek adına fona giriş ve çıkışlar durduruldu. Ardından BDDK'dan gelen likidite adımları bankacılık tarafındaki alımlarda marj açtı. BIST 30 hisselerindeki güçlü alımlarla piyasa çok daha pozitif bir noktaya geldi. En azından durum artık sürüncemede değil; SPK'nın tasfiye takvimine ilişkin yeni açıklamalar yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.