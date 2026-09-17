Finansal İstikrar Komitesinden kritik adım: 130 fon için tasfiye süreci başladı! Peki 550 bin yatırımcının parası ne olacak?
Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği toplantıdan çıkan "Risk yok" mesajı piyasalardaki tansiyonu düşürürken, fon piyasasına yönelik peş peşe tarihi kararlar açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) attığı adımlarla 130 fonun tasfiye süreci resmen başlatılırken, son günlerde yaşanan çalkantıyı A Haber’de aktaran stratejist Tonguç Erbaş alınan tedbirleri ve yaklaşık 550 bin yatırımcının merakla beklediği sürecin detaylarını aktardı.
Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah saat 08.00'de toplanarak tansiyonu düşüren "Risk yok" açıklamasını yapması ve ardından fon piyasasına yönelik yeni kararların devreye girmesi üzerine, son bir-iki gündür piyasalarda yaşanan hareketlilik A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.
PİYASALARDA NELER YAŞANDI?
Sürecin arka planını değerlendiren stratejist Tonguç Erbaş, "Uzun süredir tartışılan bir fon piyasası düzenlemesi vardı. Biliyorsunuz, yurt dışında MSCI, S&P, FTSE gibi endekslerin bizim endeks belirleme ve kriterlerimiz üzerine bazı uyarıları oldu. Bunun üzerine bir çalışma yapıldı ve yaklaşık 3 hafta önce yeni bir fon düzenlemesi geldi. Ancak dün fon piyasasından yoğun bir satış dalgası geldi, hisse senedi piyasası negatif ayrıştı ve temerrüde düşen bazı fonların olduğu haberi yayıldı. Bu durum paniği artırdı ve bugün 130 fonun tasfiye süreci başladı. Burada 550 bin kişiye yakın bir yatırımcı bulunuyor" dedi.
Erbaş, "Dün yaşanan panik satışlarında hak etmeyen hisseler dahi baskı altında kalırken, bugün tam tersine 4 özel bankamız tavan oldu ve yüzde 8-9'luk yükselişler kaydedildi. Bu sabah itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu öz kaynak marjlarını yüzde 20'ye çekti; bu da zorunlu satış işlemlerinin marjlarının açılması anlamına geliyor. 130 fonun tasfiye sürecine girmesi ve TEFAS'ta işlem görmeyecek olması ise piyasa tabiriyle bir 'kol kesme' operasyonudur. Piyasa bozucu işlemleri engellemek adına fona giriş ve çıkışlar durduruldu. Ardından BDDK'dan gelen likidite adımları bankacılık tarafındaki alımlarda marj açtı. BIST 30 hisselerindeki güçlü alımlarla piyasa çok daha pozitif bir noktaya geldi. En azından durum artık sürüncemede değil; SPK'nın tasfiye takvimine ilişkin yeni açıklamalar yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
550 BİN YATIRIMCININ PARASI NE OLACAK?
Tasfiye kararı alınan ve elektronik işlem platformu TEFAS'ta alım-satıma kapatılan 130 fonda parası bulunan 550 bin yatırımcının akıbetine ilişkin süreci anlatan stratejist Tonguç Erbaş, "550 bin kişinin bu fonlarda yatırımları var. Ancak bu fonların içerisinde yalnızca hisse senedi bulunmuyor; para piyasası fonları, altın ve devlet tahvili gibi hızla likide çevrilebilecek varlıklar da yer alıyor. Hisse senedi tarafında ise fonların yoğunlaştığı hisseler son dönemde taban seviyelerden kapandığı için yeterli satış yapılamadı ve temerrütler oluştu. Tahmin ediyorum önümüzdeki 10-15 gün içerisinde buradaki hisseler üzerinde bir fiyatlama oluşacak ve varlıklar peyderpey satılmaya devam edecek. Fona yatırım yapmış olan vatandaşlarımız teminatlarını ve paralarını 2-3 aya yayılabilecek bir süreçte, o anki fon değerine göre peyderpey geri almış olacaklar. Fonlar TEFAS'a kapatıldı ancak içindeki devlet tahvili, altın ve hisse senedi gibi varlıklar duruyor. Tasfiye süreci kapsamında bu varlıklar, fon değerini olabildiğince koruyacak uygun şartlarda nakde dönüştürülecek" sözleriyle süreci aktardı.