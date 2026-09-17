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Finansal İstikrar Komitesinden kritik adım: 130 fon için tasfiye süreci başladı! Peki 550 bin yatırımcının parası ne olacak?

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Finansal İstikrar Komitesinden kritik adım: 130 fon için tasfiye süreci başladı! Peki 550 bin yatırımcının parası ne olacak?

Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği toplantıdan çıkan "Risk yok" mesajı piyasalardaki tansiyonu düşürürken, fon piyasasına yönelik peş peşe tarihi kararlar açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) attığı adımlarla 130 fonun tasfiye süreci resmen başlatılırken, son günlerde yaşanan çalkantıyı A Haber’de aktaran stratejist Tonguç Erbaş alınan tedbirleri ve yaklaşık 550 bin yatırımcının merakla beklediği sürecin detaylarını aktardı.

Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah saat 08.00'de toplanarak tansiyonu düşüren "Risk yok" açıklamasını yapması ve ardından fon piyasasına yönelik yeni kararların devreye girmesi üzerine, son bir-iki gündür piyasalarda yaşanan hareketlilik A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

PİYASALARDA NELER YAŞANDI?

Sürecin arka planını değerlendiren stratejist Tonguç Erbaş, "Uzun süredir tartışılan bir fon piyasası düzenlemesi vardı. Biliyorsunuz, yurt dışında MSCI, S&P, FTSE gibi endekslerin bizim endeks belirleme ve kriterlerimiz üzerine bazı uyarıları oldu. Bunun üzerine bir çalışma yapıldı ve yaklaşık 3 hafta önce yeni bir fon düzenlemesi geldi. Ancak dün fon piyasasından yoğun bir satış dalgası geldi, hisse senedi piyasası negatif ayrıştı ve temerrüde düşen bazı fonların olduğu haberi yayıldı. Bu durum paniği artırdı ve bugün 130 fonun tasfiye süreci başladı. Burada 550 bin kişiye yakın bir yatırımcı bulunuyor" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Erbaş, "Dün yaşanan panik satışlarında hak etmeyen hisseler dahi baskı altında kalırken, bugün tam tersine 4 özel bankamız tavan oldu ve yüzde 8-9'luk yükselişler kaydedildi. Bu sabah itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu öz kaynak marjlarını yüzde 20'ye çekti; bu da zorunlu satış işlemlerinin marjlarının açılması anlamına geliyor. 130 fonun tasfiye sürecine girmesi ve TEFAS'ta işlem görmeyecek olması ise piyasa tabiriyle bir 'kol kesme' operasyonudur. Piyasa bozucu işlemleri engellemek adına fona giriş ve çıkışlar durduruldu. Ardından BDDK'dan gelen likidite adımları bankacılık tarafındaki alımlarda marj açtı. BIST 30 hisselerindeki güçlü alımlarla piyasa çok daha pozitif bir noktaya geldi. En azından durum artık sürüncemede değil; SPK'nın tasfiye takvimine ilişkin yeni açıklamalar yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

550 BİN YATIRIMCININ PARASI NE OLACAK?

Tasfiye kararı alınan ve elektronik işlem platformu TEFAS'ta alım-satıma kapatılan 130 fonda parası bulunan 550 bin yatırımcının akıbetine ilişkin süreci anlatan stratejist Tonguç Erbaş, "550 bin kişinin bu fonlarda yatırımları var. Ancak bu fonların içerisinde yalnızca hisse senedi bulunmuyor; para piyasası fonları, altın ve devlet tahvili gibi hızla likide çevrilebilecek varlıklar da yer alıyor. Hisse senedi tarafında ise fonların yoğunlaştığı hisseler son dönemde taban seviyelerden kapandığı için yeterli satış yapılamadı ve temerrütler oluştu. Tahmin ediyorum önümüzdeki 10-15 gün içerisinde buradaki hisseler üzerinde bir fiyatlama oluşacak ve varlıklar peyderpey satılmaya devam edecek. Fona yatırım yapmış olan vatandaşlarımız teminatlarını ve paralarını 2-3 aya yayılabilecek bir süreçte, o anki fon değerine göre peyderpey geri almış olacaklar. Fonlar TEFAS'a kapatıldı ancak içindeki devlet tahvili, altın ve hisse senedi gibi varlıklar duruyor. Tasfiye süreci kapsamında bu varlıklar, fon değerini olabildiğince koruyacak uygun şartlarda nakde dönüştürülecek" sözleriyle süreci aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

TEMERRÜT MÜ, TASFİYE Mİ? İŞTE İKİ KAVRAM ARASINDAKİ FARK

Piyasadaki panik havasını dağıtmak adına temerrüt iddiaları ile tasfiye süreci arasındaki farkın altını çizen stratejist Tonguç Erbaş, "Temerrüt dediğimiz durum; fonunuzu sattığınızda takas süresi olan T+2'de, yani iki gün sonra paranızın ödenmemesi ve ne zaman ödeneceğinin de belirsiz olmasıdır. Tasfiye sürecinde ise yatırımınız o fonların içinde durur, belirli bir süre zarfında varlıklar satılır ve oluşan nihai değere göre ödemeniz yapılır. Evet, fonun değeri 10 lira yerine farazi olarak 8 lira veya 6 lira gibi daha düşük bir seviyeden ödenebilir ancak bunun takvimi resmi kararlarla belirlenir. Yatırımcının şunu bilmesi gerekir: Başta Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK olmak üzere devletin düzenleyici kurumları ile ekonomi yönetimi sürece doğrudan müdahale etmiştir. Buradaki temel amaç yatırımcının fon içindeki değerini azami ölçüde korumaktır. 'Yarın fon değerim ne olacak?' ya da 'Paramı ne zaman alacağım?' sorularının muhatabı artık tasfiye sürecini yürüten Sermaye Piyasası Kurulu'dur. Devreye devlet girdiği için soru işaretleri ortadan kalkmıştır" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

BORSA İSTANBUL'DA YENİ DÖNEM: "BIST 30 VE BIST 100 ÖN PLANA ÇIKACAK"

Günün toparlanma eğilimiyle geçmesi, dünkü yüzde 7'lik sert düşüşün ardından BIST 100 endeksinin yüzde 2,95 yükselmesi ve BIST 30 hisselerindeki hareketliliğin piyasaya etkilerini değerlendiren stratejist Tonguç Erbaş, "2000'li yıllarda yaşadığımız bankacılık krizinin ardından sektöre çok güçlü düzenlemeler geldi ve 25 yıldır her türlü küresel dalgalanmaya rağmen bankacılık sektörünü tartışmıyoruz; tereddütler tamamen bitti. Sermaye piyasalarında da benzer bir dönüm noktasındayız. Yeni bir tebliğ ve kapsamlı bir düzenleme var. Bu aşamadan sonra olası bir yukarı yönlü harekette BIST 30 ve BIST 100 hisselerinin çok daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Piyasada 25 yıldır bulunan biri olarak, temel göstergeleri sağlam, büyük ölçekli hisselere odaklanan bir yapının güçleneceğini öngörüyorum. Endeks bugün kritik seviye olan 13.500 puanın üzerinde kapandı. 200 günlük hareketli ortalamamız olan 13.335 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece, fon tasfiye süreçleriyle birlikte büyük hisselere yoğunlaşan çok daha dengeli bir Borsa İstanbul görebiliriz" açıklamasında bulundu.

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