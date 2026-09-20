İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanı Nihat Kırmızı'nın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 17 Eylül 2026'da MASAK'a gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı alt şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edildi.

Bu kapsamda söz konusu dört şirket ve alt şirketlerinde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, belirlenen yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında çarpıcı tespitlere ulaşıldı. Pusula Holding yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplara yüksek meblağlarda döviz transfer ettiği belirlendi.

DOĞA SİGORTA YÖNETİM KURULU BAŞKANI KIRMIZI DAHİL 3 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon piyasası paylarına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.

FON SORUŞTURMASINDA İSVİÇRE'YE YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında temin edilen MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildi.

Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtildi. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi.

YURT DIŞINA DÖVİZ TRANSFERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Detayları paylaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan ilk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği tespit edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

MASAK VE SAVCILIKTAN HIZLI HAREKAT

Soruşturmanın kapsamının genişlediğine dikkat çeken Mustafa Kadir Mercan, "Keza bugün gün içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler Şirketi ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle başsavcılığa gönderilmesi istenmişti." sözleriyle MASAK incelemesinin ayrıntılarını aktardı.

Transferlerin tespitine ve şüphelilerin durumuna ilişkin detayları sürdüren Mercan, "İşte bu kapsamda da yine bu soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği tespit edilmiş durumda. Şunun da altını çizmekte fayda var; son dalga operasyonda kendisi hakkında gözaltı kararı vardı, onun da altını çizelim." diyerek yayını tamamladı.