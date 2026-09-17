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SPK’dan piyasalara yeni tedbir: 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonu işleme kapatıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SPK’dan piyasalara yeni tedbir: 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonu işleme kapatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmelerin ardından yeni tedbirler aldı. Kurul, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi’nin kurucusu olduğu ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi. SPK ayrıca listede yer alan 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesini kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesi ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni kararlarını duyurdu.

Kurul Karar Organı'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında alınan düzenlemeler, SPK'nın haftalık bülteninde yayımlandı.

SPK’dan piyasalara yeni tedbir: 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonu işleme kapatıldı - 1

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK ORANI YÜZDE 20'YE ÇEKİLDİ

SPK, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanan özkaynak koruma oranında geçici düzenlemeye gitti.

Buna göre, aracı kurumların kendi risk politikaları ve müşteri talepleri dikkate alınarak, ikinci bir duyuruya kadar ve 2 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar özkaynak koruma oranının asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek uygulanabilmesine karar verildi.

SPK’dan piyasalara yeni tedbir: 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonu işleme kapatıldı - 2

7 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİN FONLARI İŞLEME KAPATILDI

SPK, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla bazı portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonlarına yönelik karar aldı.

Bu kapsamda;

  • Tera Portföy Yönetimi AŞ
  • Pusula Portföy Yönetimi AŞ
  • Hedef Portföy Yönetimi AŞ
  • Atlas Portföy Yönetimi AŞ
  • A1 Portföy Yönetimi AŞ
  • Pardus Portföy Yönetimi AŞ
  • Bulls Portföy Yönetimi AŞ

tarafından kurulan ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verildi.

SPK’dan piyasalara yeni tedbir: 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonu işleme kapatıldı - 3

130 FONUN TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ

SPK ayrıca, unvanları Kurul kararında belirtilen yatırım fonlarının Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verdi.

Tasfiye listesinde yer alan fonların portföy yönetim şirketlerine göre dağılımı şöyle:

  • Pardus Portföy: 42 fon
  • Hedef Portföy: 31 fon
  • Atlas Portföy: 16 fon
  • Bulls Portföy: 15 fon
  • Pusula Portföy: 12 fon
  • A1 Capital Portföy: 9 fon
  • Tera Portföy: 5 fon

Böylece SPK'nın tasfiye listesinde toplam 130 yatırım fonu yer aldı.

SPK’dan piyasalara yeni tedbir: 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonu işleme kapatıldı - 4

SPK'DAN PİYASALARA YÖNELİK TEDBİRLER

SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeleri dikkate alarak alınan kararların sermaye piyasalarının güvenilir ve istikrarlı işleyişinin sürdürülmesi ile yatırımcıların korunmasına yönelik olduğunu bildirdi.

Kurul, piyasaların sağlıklı şekilde işlemesi amacıyla gerekli adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

SPK’dan piyasalara yeni tedbir: 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonu işleme kapatıldı - 5

İŞLEME KAPATILAN FONLAR BELLİ OLDU

SPK tarafından işlemleri dondurulan 130 fon şu şekilde:

# Portföy Yönetim Şirketi Fon Adı Fon Türü / Tür Niteliği
1 Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası Fonu
2 Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
3 Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
4 Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
5 Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
6 Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
7 Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
8 Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
9 Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
10 Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
11 Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
12 Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
13 Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
14 Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
15 Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
16 Tera Portföy Birinci Serbest Fon Serbest Fon
17 Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
18 Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
19 Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu Katılım / Para Piyasası Fonu
20 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası Fonu
21 Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
22 Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
23 Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
24 Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
25 Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
26 Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
27 Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
28 Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
29 Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu Katılım / Para Piyasası Fonu
30 Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
31 Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası Fonu
32 Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası Fonu
33 Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
34 Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
35 Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
36 Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
37 Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
38 Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
39 Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
40 Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
41 Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
42 Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
43 Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon Serbest Fon
44 Atlas Portföy Serbest Fon Serbest Fon
45 Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası Fonu
46 Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon Para Piyasası Fonu
47 Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
48 Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
49 Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
50 Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
51 Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
52 Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
53 Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
54 Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
55 Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
56 Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
57 Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
58 Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
59 Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
60 Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
61 Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
62 Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon Para Piyasası Fonu
63 Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
64 Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
65 Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
66 Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
67 Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
68 Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
69 Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
70 Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
71 Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon Para Piyasası Fonu
72 Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
73 Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
74 Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
75 Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
76 Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası Fonu
77 Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu Katılım / Para Piyasası Fonu
78 Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
79 Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon Serbest Fon
80 A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
81 A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
82 A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
83 A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
84 A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
85 A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
86 A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
87 A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon Para Piyasası Fonu
88 A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası Fonu
89 Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
90 Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
91 Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
92 Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon
93 Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
94 Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
95 Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
96 Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
97 Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
98 Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
99 Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
100 Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
101 Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
102 Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
103 Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
104 Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
105 Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
106 Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
107 Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
108 Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
109 Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
110 Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
111 Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
112 Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
113 Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
114 Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
115 Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
116 Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
117 Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
118 Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
119 Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
120 Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
121 Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
122 Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
123 Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
124 Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
125 Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
126 Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
127 Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
128 Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
129 Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon
130 Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası Fonu
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