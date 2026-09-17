|1
|Bulls Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Para Piyasası Fonu
|2
|Bulls Portföy
|Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|3
|Bulls Portföy
|Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|4
|Bulls Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|5
|Bulls Portföy
|BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|6
|Bulls Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|7
|Bulls Portföy
|Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|8
|Bulls Portföy
|Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|9
|Bulls Portföy
|BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|10
|Bulls Portföy
|Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|11
|Bulls Portföy
|Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|12
|Bulls Portföy
|Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|13
|Bulls Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|14
|Bulls Portföy
|GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|15
|Bulls Portföy
|Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|16
|Tera Portföy
|Birinci Serbest Fon
|Serbest Fon
|17
|Tera Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|18
|Tera Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|19
|Tera Portföy
|Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
|Katılım / Para Piyasası Fonu
|20
|Tera Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Para Piyasası Fonu
|21
|Pusula Portföy
|Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|22
|Pusula Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|23
|Pusula Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|24
|Pusula Portföy
|Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|25
|Pusula Portföy
|Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|26
|Pusula Portföy
|Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|27
|Pusula Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|28
|Pusula Portföy
|İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|29
|Pusula Portföy
|Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
|Katılım / Para Piyasası Fonu
|30
|Pusula Portföy
|Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|31
|Pusula Portföy
|İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
|Para Piyasası Fonu
|32
|Pusula Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Para Piyasası Fonu
|33
|Atlas Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|34
|Atlas Portföy
|Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|35
|Atlas Portföy
|Birinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|36
|Atlas Portföy
|Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|37
|Atlas Portföy
|İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|38
|Atlas Portföy
|Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|39
|Atlas Portföy
|İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|40
|Atlas Portföy
|Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|41
|Atlas Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|42
|Atlas Portföy
|Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|43
|Atlas Portföy
|Dördüncü Serbest (TL) Fon
|Serbest Fon
|44
|Atlas Portföy
|Serbest Fon
|Serbest Fon
|45
|Atlas Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Para Piyasası Fonu
|46
|Atlas Portföy
|Para Piyasası Serbest Fon
|Para Piyasası Fonu
|47
|Atlas Portföy
|Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|48
|Atlas Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|49
|Hedef Portföy
|Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|50
|Hedef Portföy
|Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|51
|Hedef Portföy
|Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|52
|Hedef Portföy
|Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|53
|Hedef Portföy
|Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|54
|Hedef Portföy
|Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|55
|Hedef Portföy
|Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|56
|Hedef Portföy
|Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|57
|Hedef Portföy
|İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|58
|Hedef Portföy
|Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|59
|Hedef Portföy
|Güney Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|60
|Hedef Portföy
|Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|61
|Hedef Portföy
|İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|62
|Hedef Portföy
|Para Piyasası Serbest Fon
|Para Piyasası Fonu
|63
|Hedef Portföy
|Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|64
|Hedef Portföy
|Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|65
|Hedef Portföy
|Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|66
|Hedef Portföy
|Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|67
|Hedef Portföy
|Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|68
|Hedef Portföy
|Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|69
|Hedef Portföy
|İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|70
|Hedef Portföy
|Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|71
|Hedef Portföy
|İkinci Para Piyasası (TL) Fon
|Para Piyasası Fonu
|72
|Hedef Portföy
|Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|73
|Hedef Portföy
|Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|74
|Hedef Portföy
|Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|75
|Hedef Portföy
|Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|76
|Hedef Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Para Piyasası Fonu
|77
|Hedef Portföy
|Para Piyasası Katılım Fonu
|Katılım / Para Piyasası Fonu
|78
|Hedef Portföy
|Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|79
|Hedef Portföy
|Kısa Vadeli Serbest Fon
|Serbest Fon
|80
|A1 Capital Portföy
|İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|81
|A1 Capital Portföy
|Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|82
|A1 Capital Portföy
|BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|83
|A1 Capital Portföy
|Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|84
|A1 Capital Portföy
|BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|85
|A1 Capital Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|86
|A1 Capital Portföy
|Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|87
|A1 Capital Portföy
|Para Piyasası (TL) Serbest Fon
|Para Piyasası Fonu
|88
|A1 Capital Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Para Piyasası Fonu
|89
|Pardus Portföy
|İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|90
|Pardus Portföy
|Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|91
|Pardus Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|92
|Pardus Portföy
|İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|93
|Pardus Portföy
|Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|94
|Pardus Portföy
|BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|95
|Pardus Portföy
|Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|96
|Pardus Portföy
|Bereket Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|97
|Pardus Portföy
|BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|98
|Pardus Portföy
|Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|99
|Pardus Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|100
|Pardus Portföy
|Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|101
|Pardus Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|102
|Pardus Portföy
|İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|103
|Pardus Portföy
|Kartal Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|104
|Pardus Portföy
|Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|105
|Pardus Portföy
|Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|106
|Pardus Portföy
|Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|107
|Pardus Portföy
|BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|108
|Pardus Portföy
|Capital Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|109
|Pardus Portföy
|Doğu Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|110
|Pardus Portföy
|Güney Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|111
|Pardus Portföy
|Batı Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|112
|Pardus Portföy
|Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|113
|Pardus Portföy
|Marmara Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|114
|Pardus Portföy
|Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|115
|Pardus Portföy
|Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|116
|Pardus Portföy
|Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|117
|Pardus Portföy
|Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|118
|Pardus Portföy
|Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|119
|Pardus Portföy
|Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|120
|Pardus Portföy
|Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|121
|Pardus Portföy
|Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|122
|Pardus Portföy
|Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|123
|Pardus Portföy
|Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|124
|Pardus Portföy
|Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|125
|Pardus Portföy
|Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|126
|Pardus Portföy
|Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|127
|Pardus Portföy
|Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|128
|Pardus Portföy
|Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|129
|Pardus Portföy
|Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hisse Senedi Yoğun Fon
|130
|Pardus Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Para Piyasası Fonu