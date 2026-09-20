Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024'ten bugüne gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
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