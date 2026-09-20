Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024'ten bugüne gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından Başsavcılığa gönderilmesi istendi.