Davacı aile bireyleri, müsabaka esnasında ilk yardım ekibi ve ambulans bulunmadığından en yakın hastaneye kaldırıldığını, uzun bir tedavi sürecine rağmen kurtarılamadığını, olayın iş kazası kapsamında kaldığını ve iş kazası olarak soruşturma ve tahkikat yapıldığını iddia ederek davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etti. Davalılar da haksız davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Son yıllarda artış gösteren, halı sahalarda kalp krizi sonucu vuku bulan ölüm olaylarına dair emsal bir karar çıktı. Çalıştığı şirketin düzenlediği futbol turnuvasında kalp krizi geçiren S.Ö., kaldırıldığı hastanede yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölümü iş kazası olarak kayıtlara geçirdi. İşçinin yakınları mahkemenin yolunu tutarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Uzmanlar halı sahalarda ani gelişen ölümlerin en önemli nedeninin kalp hastalıkları olduğunu söylüyor. (Fotoğraf: AA)

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN KUSUR ORANI

İş Mahkemesi, toplanan deliller ve dosya kapsamına göre, davacının iş akdi ile davalı işveren bünyesinde çalışırken şirketin düzenlediği turnuvada kalp krizi sonucunda vefat ettiğine, SGK tahkikat raporunda olayın iş kazası olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Dosyanın kusur raporu için üçlü bilirkişi heyetine gönderildiği, davalı şirketin yüzde 60 kusurlu olduğu, diğer davalı şirket spor kulübünün kusurunun bulunmadığı, vefat edenin ise yüzde 20 kusurlu olduğu, kaçınılmazlık ilkesinin de yüzde 20 oranında yer teşkil ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Mahkeme kararında, "İtiraz üzerine alınan raporlarda da tutarlılık görüldüğünden dosya hesap bilirkişisine gönderilmiştir. Davacılara ilişkin sosyal ve ekonomik durum araştırması yaptırılmış, nüfus kayıt örneği dosya arasına alınmış, SGK tarafından yapılan ödemeler celp edilmiş, eksiklikler giderilerek alınan hesap raporu denetime elverişli ve usule uygun görülmüştür. Vefat edenin banka hesap hareketleri de dosya arasına alınmış, birleşen dosyada da ikinci kez, ilk dosyada ıslah olmadığından dolayı yapılan talepler rapora göre uygun görülmüş, davacıların maddi tazminat taleplerinin kabulüne karar vermek gerekmiştir." denildi.

YARGITAY KUSUR BELİRLEMEYE İTİRAZ ETTİ

Toplamda 400 bin lirayı aşan maddi ve manevi tazminat kararının ardından davalılar kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, manevi tazminatın azlığına dikkat çekti. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay, kusur belirlemeyi yasaya aykırı buldu. Yargıtay, kalp krizi sonucu meydana gelen ölümde kusur oranlarının belirlenmesinde bünyesel faktörlerin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Kalp krizine etki edebilecek kişisel sağlık faktörlerinin işverenin kusuruna eklenemeyeceğini belirten Yargıtay, yüzde 20'lik kaçınılmazlık oranının işveren kusuruna dahil edilmesini hatalı buldu. Ayrıca sorumluluğu bulunan kişi veya kurumların kusur oranlarının ayrı ayrı tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek Mahkeme, yeniden yapılacak incelemede hayatını kaybeden kişinin kalp-damar hastalığı veya kalp krizini tetikleyebilecek başka bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Yaşam tarzı, beslenme, genetik faktörler, sigara kullanımı ve iş yeri koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, kardiyolog ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yer aldığı bilirkişi heyetinden yeni bir kusur raporu alınmasına karar vererek, eksik inceleme ve araştırmayla verilen kararı bozdu.