İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ve Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk ve Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturmanın, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni adli tedbirler uygulandı.

İstanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi'yi gözaltına aldı.

51 İSME YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre,.Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 51 farklı kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

"HİÇ KİMSEYE GÖZ YUMULMAYACAK!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sermaye piyasalarında manipülasyon yapanlara ve vatandaşların birikimlerini hedef alan kötü niyetli yapılara karşı yürütülen adli süreçlerin detaylarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAKİ SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA ERİŞİM ENGELİ

Piyasada korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlara da savaş açıldığını vurgulayan Bakan Gürlek, resen başlatılan soruşturmalar çerçevesinde;

Yatırımcıyı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturmada ise sosyal medya üzerinden piyasayı manipüle eden hesap sahiplerinden 16 şüpheli tutuklandı.

Yıl içerisinde olağan dışı dalgalanmalara ilişkin yürütülen soruşturmalar sonucunda ise 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

"PONZİ BENZERİ YÖNTEMLERE GEÇİT YOK"

Açıklamasında "Ponzi" benzeri sistemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alanlara karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir."

Vatandaşın emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacağını vurgulayan Gürlek, piyasaları manipüle edenler ve suç gelirlerini kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gerekenin yapılmaya devam edeceğini belirtti.

SORUŞTURMAYI TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE AKLAMA SUÇLARI BÜROSU YÜRÜTÜYOR

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.