MİT, MASAK ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa çökerttiği uluslararası sahte forex şebekesinin perde arkasından kan donduran "Boiler Room" (Kazan Odası) işkencesi çıktı. İsrailli şebeke lideri Ygal Amit'in, çağrı merkezi çalışanlarını yaşlı ve emeklileri dolandırmaya zorlamak için klimaları kapatarak dar odalara hapsettiği ve kurbanların birikimlerini bu sinsi baskıyla gasp ettiği belirlendi.

İstanbul merkezli yürütülen ve küresel finans ağlarını sarsan yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonunda, Siyonist suç şebekesinin insanlık dışı çalışma yöntemleri siber ve asayiş birimlerinin derinlemesine incelemeleriyle gün yüzüne çıkarıldı. Şebekenin kilit ismi olan İsrail vatandaşı Ygal Amit'in, Güney Kıbrıs'ın offshore ve finans yönetim merkezi olan Limasol şehrindeki "Webmove Holdings Limited" şirketi üzerinden milyarlarca liralık bir siber vurgun çarkı kurduğu saptandı. Portekiz'in Sefarad Yahudilerine tanıdığı vatandaşlık hakkından yararlanarak AB pasaportu alan ve bu sayede Avrupa genelinde finansal esneklik kazanan Amit, kazandığı milyarlarca euroyu kripto varlıklar üzerinden Portekiz'e kaçırdı.

"TEL AVİV / İSRAİL EKOLÜ" İLE SAHTE YAZILIM TUZAĞI Saha istihbaratı ve siber uzmanların elde ettiği verilere göre Amit, Portekiz'in kripto para işlemlerindeki esnekliğini İsrail menşeili bir suç metodolojisi olan "Tel Aviv / İsrail Ekolü" ile birleştirdi. İstanbul'daki lüks plazalarda 40'tan fazla çağrı merkezi kurduran barunun, bu merkezleri İsrail'in güçlü siber teknoloji ve manipülasyon yazılımlarıyla donattığı belirlendi. Kurbanlara sunulan forex panellerinin gerçek finans piyasalarıyla hiçbir bağı olmadığı, Tel Aviv'deki siber ekipler tarafından arka plandan tek bir tuşla manipüle edildiği tescillendi. Tüketici ekranlarında dönen grafiklerin tamamen hayali birer fiktif senaryodan ibaret olduğu saptandı.