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MİT ve emniyetin çökerttiği siyonist şebekeden akılalmaz işkence: Klimaları kapatıp yaşlıları soydular

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MİT ve emniyetin çökerttiği siyonist şebekeden akılalmaz işkence: Klimaları kapatıp yaşlıları soydular

MİT, MASAK ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa çökerttiği uluslararası sahte forex şebekesinin perde arkasından kan donduran "Boiler Room" (Kazan Odası) işkencesi çıktı. İsrailli şebeke lideri Ygal Amit'in, çağrı merkezi çalışanlarını yaşlı ve emeklileri dolandırmaya zorlamak için klimaları kapatarak dar odalara hapsettiği ve kurbanların birikimlerini bu sinsi baskıyla gasp ettiği belirlendi.

İstanbul merkezli yürütülen ve küresel finans ağlarını sarsan yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonunda, Siyonist suç şebekesinin insanlık dışı çalışma yöntemleri siber ve asayiş birimlerinin derinlemesine incelemeleriyle gün yüzüne çıkarıldı. Şebekenin kilit ismi olan İsrail vatandaşı Ygal Amit'in, Güney Kıbrıs'ın offshore ve finans yönetim merkezi olan Limasol şehrindeki "Webmove Holdings Limited" şirketi üzerinden milyarlarca liralık bir siber vurgun çarkı kurduğu saptandı. Portekiz'in Sefarad Yahudilerine tanıdığı vatandaşlık hakkından yararlanarak AB pasaportu alan ve bu sayede Avrupa genelinde finansal esneklik kazanan Amit, kazandığı milyarlarca euroyu kripto varlıklar üzerinden Portekiz'e kaçırdı.

MİT ve emniyetin çökerttiği siyonist şebekeden akılalmaz işkence: Klimaları kapatıp yaşlıları soydular - 1

"TEL AVİV / İSRAİL EKOLÜ" İLE SAHTE YAZILIM TUZAĞI

Saha istihbaratı ve siber uzmanların elde ettiği verilere göre Amit, Portekiz'in kripto para işlemlerindeki esnekliğini İsrail menşeili bir suç metodolojisi olan "Tel Aviv / İsrail Ekolü" ile birleştirdi. İstanbul'daki lüks plazalarda 40'tan fazla çağrı merkezi kurduran barunun, bu merkezleri İsrail'in güçlü siber teknoloji ve manipülasyon yazılımlarıyla donattığı belirlendi. Kurbanlara sunulan forex panellerinin gerçek finans piyasalarıyla hiçbir bağı olmadığı, Tel Aviv'deki siber ekipler tarafından arka plandan tek bir tuşla manipüle edildiği tescillendi. Tüketici ekranlarında dönen grafiklerin tamamen hayali birer fiktif senaryodan ibaret olduğu saptandı.

MİT ve emniyetin çökerttiği siyonist şebekeden akılalmaz işkence: Klimaları kapatıp yaşlıları soydular - 2

HEDEFTE BİRİKİMİ OLAN YAŞLILAR VE DULLAR VAR

Şebekenin ağ kurma stratejisi incelendiğinde, siber saldırılarla çalınmış veya yasa dışı yollarla satın alınmış "Lead" adı verilen özel veri tabanlarının kullanıldığı görüldü. İnternette "nasıl yatırım yapılır" araması yapmış, finansal okuryazarlığı düşük ve kolay manipüle edilebilecek emekliler, yaşlılar ile birikimi olan dullar nokta atışı olarak hedef seçildi. Kendilerini Londra, New York veya Frankfurt gibi küresel finans merkezlerinde bulunan prestijli şirketlerin "üst düzey uzmanları" olarak tanıtan çağrı görevlileri, aşamalı bir psikolojik baskı modeli uyguladı. Güven kazanmak için önce kurbanın 250 dolar yatırması sağlandı, ertesi gün sahte panelde bu paranın 1000 dolar olduğu gösterilerek kurbana küçük bir miktarını çekmesi için izin verilerek sistemin gerçekliğine inandırıldı.

MİT ve emniyetin çökerttiği siyonist şebekeden akılalmaz işkence: Klimaları kapatıp yaşlıları soydular - 3

İKNA ODALARINDA "KLİMALARI KAPATIN" TALİMATI

Güven sağlandıktan sonra "büyük bir piyasa fırsatı var" yalanıyla kurbanların tüm birikimlerini, hatta evlerini ipotek ederek paralarını yatırmaları sağlandı. Para çekilmek istendiğinde ise sistem karartıldı ya da "vergi ve bloke ücreti" adı altında son bir kez daha para koparıldı. Suç baronu Ygal Amit'in, çağrı görevlilerine yüksek satış baskısı uygulamak için "Boiler Room" (Kazan Odası) yöntemini hortlattığı belirlendi. Geçmişte bu tür operasyonların dikkat çekmemek için binaların bodrum katlarında, sıcak kalorifer kazanlarının yanında kurulmasından yola çıkan Amit, hedefi tutturamayan çalışanlarını klimaları kapatarak dar odalara hapsetti. Bunaltıcı atmosferde çalıştırılan personelin, uğradıkları yoğun baskı nedeniyle kurbanları telefon başında ağlatarak tüm emeklilik paralarını ellerinden aldığı saptandı.

MİT ve emniyetin çökerttiği siyonist şebekeden akılalmaz işkence: Klimaları kapatıp yaşlıları soydular - 4

KARA PARAYI AKLAMA ROTASI: KIBRIS VE PORTEKİZ

Sabah'ın haberine göre, siber polisi ve mali şube ekiplerinin finansal akış haritasında, havale veya kredi kartıyla yapılan ödemelerin önce Kıbrıs merkezli firmaya "yazılım lisans bedeli" veya "dijital reklam geliri" olarak aktarıldığı deşifre edildi. Avrupa bankalarındaki bu kirli paranın, dikkat çekmemek için çok hızlı bir şekilde kripto borsaları veya yerel lisanssız kripto brokerları aracılığıyla stablecoin'lere (sabit kripto para) dönüştürülerek Portekiz'e transfer edildiği belirlendi. MİT, MASAK ve emniyetin eş zamanlı operasyonuyla Siyonist suç ağının Türkiye'deki tüm operasyonel plazaları ve dijital altyapısı tamamen çökertildi.

MİT ve emniyetin çökerttiği siyonist şebekeden akılalmaz işkence: Klimaları kapatıp yaşlıları soydular - 5

ŞEBEKENİN SİBER FİNANSAL SOYGUN MEKANİZMASI

Yürütülen soruşturma ve siber incelemeler neticesinde, Ygal Amit liderliğindeki şebekenin organizasyonel ve finansal işleyiş şeması şu şekilde:

Operasyon Safhası Şebekenin Uyguladığı Yöntem Örgütsel Amaç ve Hedef Siyonist Şebekenin Finansal Rotası
Veri Sızıntısı (Lead) Çalınmış veri tabanlarından hedef tespiti Finansal okuryazarlığı düşük yaşlı ve dulları bulmak Yasa dışı yollarla satın alınan dijital kimlik bilgileri
Kanca ve Güven (250 $) Sahte panellerde hayali kazanç göstermek Kurbana küçük miktar çektirip sistemin "gerçek" olduğuna inandırmak İstanbul'daki 40'tan fazla siber çağrı merkezi
Boiler Room Baskısı Hedefi tutturamayan personelin klimasını kapatmak Çalışanları bunaltarak kurbanları ağlatıp dolandırmaya zorlamak Plazaların bodrum katları ve izole ikna odaları
Büyük Vurgun ve Kaçış Hesapları kapatıp vergi/bloke ücreti istemek Kurbanın tüm ev ve birikim varlığını sömürmek Kıbrıs üzerinden stablecoin'lerle Portekiz'e transfer
Şebeke operasyonunda bilanço: 201 gözaltıŞebeke operasyonunda bilanço: 201 gözaltı ŞEBEKE OPERASYONUNDA BİLANÇO: 201 GÖZALTI

#Ygal Amit Sahte Forex Şebekesi
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