Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 gözaltı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:
- Eski gazeteci Osman Arslan
- Ambulans şoförü Süleyman Kaba
- Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan
- Dönemin vardiya amiri Kazım Beyke
Şüphelilerin, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.