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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 gözaltı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 gözaltı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

- Eski gazeteci Osman Arslan
- Ambulans şoförü Süleyman Kaba
- Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan
- Dönemin vardiya amiri Kazım Beyke

Şüphelilerin, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

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