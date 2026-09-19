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MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, son dakikalara ait kamera görüntüleri ve Hasan Atilla Uğur'un ifadeleri yeniden mercek altına alındı. Savcılık, kaynağı hatırlanmayan dil altı hapı, odadan çıkarılan bardak ve görüntülerde Uğur'un elinde bulunduğu belirtilen cismin ne olduğunu araştırıyor. Uğur'un konuyla ilgili çelişkili ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümünden önce yaşanan son dakikalar, soruşturmanın yeniden odak noktası oldu. Şüpheli sıfatıyla dinlenen Hasan Atilla Uğur'a dil altı hapının kaynağı, cezaevi kamera görüntülerindeki 4 dakikalık zaman dilimi, elinde görüldüğü belirtilen cisim ve Kozinoğlu'nun odasından çıkarılan bardak soruldu.

Uğur, savcılığın kritik sorularına verdiği yanıtlarda birçok ayrıntıyı hatırlamadığını söyledi. Önceki dönemde hakim huzurunda verdiği imzalı beyanın kendisine ait olmadığını savunması da soruşturma dosyasındaki dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE 14 DAKİKALIK SIR!

DİL ALTI HAPININ KAYNAĞINI HATIRLAMADI

Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı sırada kendisine seslendiğini ve göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Uğur'un ifadesine göre Kozinoğlu, odasına geçtikten kısa süre sonra kendisine seslenerek "Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir" dedi.

Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini kabul eden Uğur, ilacı nereden temin ettiğini ise hatırlamadığını söyledi. Uğur, savcılıktaki ifadesinde şu beyanda bulundu:

"Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum."

Ölümden önce kullanılan ilacın ve tansiyon cihazının nereden getirildiğinin açıklanamaması, savcılığın üzerinde durduğu konular arasına girdi.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de - 1

İMZALI BEYANI İÇİN "BANA AİT DEĞİL" DEDİ

Savcılık, Uğur'a önceki ifadeleri arasındaki tansiyon değeri farklılıklarını da sordu. Daha önce hakim huzurunda verdiği belirtilen imzalı ifadede yer alan "Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır" şeklindeki beyanı kabul etmeyen Uğur, "O ifadeler bana ait değildir." dedi.

İmzalı tutanağın dosyada bulunmasına karşın Uğur'un beyanı reddetmesi, eski ve yeni ifadeler arasındaki farklılıkları soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline getirdi.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de - 2

KAMERA KAYDINDAKİ 4 DAKİKA YENİDEN İNCELENDİ

Cezaevi kamera kayıtlarına göre Hasan Atilla Uğur, saat 18.40'ta Kaşif Kozinoğlu'nun odasına girdi ve burada yaklaşık 4 dakika kaldı. Uğur'un daha sonra elleri arkasında odadan çıktığı ve sağ elinde bir cisim bulunduğu belirtildi.

Kayıtlarda, Uğur'un odadan çıkmasından yaklaşık 6 saniye sonra Kozinoğlu'nun koğuşa girdiği ve sol eliyle kapıyı kapattığı görüldü. Savcılık, Uğur'a görüntülerde elinde bulunduğu belirtilen cismin ne olduğunu sordu.

Uğur bu soruya, "Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum." yanıtını verdi.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de - 3

ODADAN ÇIKARILAN BARDAK NEDEN UĞUR'A GÖSTERİLDİ?

Kamera kayıtlarında yer alan bir başka ayrıntı da Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasından bardakla çıkması oldu. Görüntülere göre Yıldırım, elindeki bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösterdi.

Savcılığın bardağın neden kendisine gösterildiği yönündeki sorusuna Uğur, "Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum." karşılığını verdi.

Bardağın içinde ne bulunduğu ve neden Uğur'a gösterildiği yeni ifadede de açıklığa kavuşmadı.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de - 4

SORUŞTURMADAKİ KRİTİK AYRINTILAR

İncelenen başlık Dosyada yer alan ayrıntı Hasan Atilla Uğur'un yanıtı
Dil altı hapı Kozinoğlu'na rahatsızlandığı sırada verildi Nereden aldığını hatırlamadığını söyledi
Tansiyon cihazı Rahatsızlık sırasında kullanıldığı belirtildi Nereden getirildiğini hatırlamadığını söyledi
Odadaki süre Uğur'un saat 18.40'ta odaya girerek yaklaşık 4 dakika kaldığı belirtildi Görüntülerdeki zaman dilimine ilişkin açıklaması dosyaya girdi
Elde görülen cisim Uğur'un odadan çıkarken sağ elinde bir cisim bulunduğu belirtildi Bir cisim olduğunu zannetmediğini söyledi
Odadan çıkarılan bardak Hasan Ataman Yıldırım'ın bardağı Uğur'a gösterdiği belirtildi Neden gösterildiğini bilmediğini söyledi
Önceki imzalı beyan Görevlilerin görevini eksiksiz yaptığı yönündeki ifade hatırlatıldı "O ifadeler bana ait değildir." dedi
Rahatsızlığın bildirildiği yer Önceki ve yeni anlatım arasında farklılık gündeme geldi Yanlış hatırlıyor olabileceğini söyledi

RAHATSIZLIĞIN NEREDE BAŞLADIĞINA İLİŞKİN ANLATIM DEĞİŞTİ

Uğur'un önceki ifadesinde, Kozinoğlu'nun rahatsızlanmadan hemen önce kendi odasına uğradığı ve daha sonra odasına geçtiği yönünde beyanda bulunduğu hatırlatıldı.

Uğur, yeni ifadesinde bu anlatıma ilişkin, "Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir." dedi.

Bu yanıtla birlikte Kozinoğlu'nun rahatsızlığını Uğur'a tam olarak nerede ve ne zaman bildirdiği konusunda önceki beyan ile son ifade arasında farklılık oluştu.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de - 5

ÖLÜM GÜNÜNDEKİ 14 DAKİKALIK YEMEK SORULDU

Savcılığın üzerinde durduğu ayrıntılardan biri de Kozinoğlu'nun öldüğü gün hazırlanan yemek oldu. Uğur'a, Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın yürüyüşte bulundukları sırada yaklaşık 14 dakika içinde yemek hazırlayıp birlikte yemelerinin nedeni soruldu.

Uğur bu konuda, "Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi." şeklinde yanıt verdi.

UĞUR: "ÖLÜMÜN KASTEN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILSIN"

Uğur, ifadesinin ilerleyen bölümünde Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını istedi. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından hedef alındığına ilişkin kişisel değerlendirmelerini paylaşan Uğur, ölümün ardında örgütsel bir bağlantı bulunabileceği yönündeki kanaatini dile getirdi.

Uğur, aynı ifadede Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili herhangi bir dahli, ihmali veya suistimali bulunmadığını savundu.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de - 6

AVUKATLAR MÜDAHALENİN GECİKTİĞİNİ SAVUNDU

Hasan Atilla Uğur'un avukatları, dosyanın önceki dönemdeki FETÖ etkisi iddiaları nedeniyle yeniden incelenmesinin gerekli olduğunu ileri sürdü.

Avukatlar, Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra Uğur'un yardım istediğini, görevli personelin gelmemesi üzerine mutfaktan aldığı bazı cisimlerle demir kapıya vurarak sesini duyurmaya çalıştığını savundu. Cezaevi personelinin müdahalede geciktiğini öne süren müdafiler, Uğur'un olayda kastı veya ihmali bulunmadığını belirtti.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de - 7

SAVCILIĞIN YANIT ARADIĞI 3 TEMEL SORU

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Kozinoğlu'nun ölümünden önceki kritik zaman diliminin aydınlatılması amaçlanıyor. Dosyada yanıtı aranan üç temel soru öne çıkıyor:

  • Kozinoğlu'na verilen dil altı hapı nereden getirildi?
  • Odadan çıkarılan bardağın içinde ne vardı ve bardak neden Uğur'a gösterildi?
  • Uğur'un kamera görüntülerinde elinde bulunduğu belirtilen cisim neydi?

Savcılık, kamera kayıtları, önceki soruşturma tutanakları ve yeni ifadeler arasındaki farklılıkları birlikte değerlendirerek Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki son saatlerini bütün yönleriyle aydınlatmaya çalışıyor.

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