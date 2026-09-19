MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde cezaevi sırları: Hasan Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri ahaber.com.tr'de
Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, son dakikalara ait kamera görüntüleri ve Hasan Atilla Uğur'un ifadeleri yeniden mercek altına alındı. Savcılık, kaynağı hatırlanmayan dil altı hapı, odadan çıkarılan bardak ve görüntülerde Uğur'un elinde bulunduğu belirtilen cismin ne olduğunu araştırıyor. Uğur'un konuyla ilgili çelişkili ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümünden önce yaşanan son dakikalar, soruşturmanın yeniden odak noktası oldu. Şüpheli sıfatıyla dinlenen Hasan Atilla Uğur'a dil altı hapının kaynağı, cezaevi kamera görüntülerindeki 4 dakikalık zaman dilimi, elinde görüldüğü belirtilen cisim ve Kozinoğlu'nun odasından çıkarılan bardak soruldu.
Uğur, savcılığın kritik sorularına verdiği yanıtlarda birçok ayrıntıyı hatırlamadığını söyledi. Önceki dönemde hakim huzurunda verdiği imzalı beyanın kendisine ait olmadığını savunması da soruşturma dosyasındaki dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
DİL ALTI HAPININ KAYNAĞINI HATIRLAMADI
Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı sırada kendisine seslendiğini ve göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Uğur'un ifadesine göre Kozinoğlu, odasına geçtikten kısa süre sonra kendisine seslenerek "Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir" dedi.
Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini kabul eden Uğur, ilacı nereden temin ettiğini ise hatırlamadığını söyledi. Uğur, savcılıktaki ifadesinde şu beyanda bulundu:
"Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum."
Ölümden önce kullanılan ilacın ve tansiyon cihazının nereden getirildiğinin açıklanamaması, savcılığın üzerinde durduğu konular arasına girdi.
İMZALI BEYANI İÇİN "BANA AİT DEĞİL" DEDİ
Savcılık, Uğur'a önceki ifadeleri arasındaki tansiyon değeri farklılıklarını da sordu. Daha önce hakim huzurunda verdiği belirtilen imzalı ifadede yer alan "Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır" şeklindeki beyanı kabul etmeyen Uğur, "O ifadeler bana ait değildir." dedi.
İmzalı tutanağın dosyada bulunmasına karşın Uğur'un beyanı reddetmesi, eski ve yeni ifadeler arasındaki farklılıkları soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline getirdi.
KAMERA KAYDINDAKİ 4 DAKİKA YENİDEN İNCELENDİ
Cezaevi kamera kayıtlarına göre Hasan Atilla Uğur, saat 18.40'ta Kaşif Kozinoğlu'nun odasına girdi ve burada yaklaşık 4 dakika kaldı. Uğur'un daha sonra elleri arkasında odadan çıktığı ve sağ elinde bir cisim bulunduğu belirtildi.
Kayıtlarda, Uğur'un odadan çıkmasından yaklaşık 6 saniye sonra Kozinoğlu'nun koğuşa girdiği ve sol eliyle kapıyı kapattığı görüldü. Savcılık, Uğur'a görüntülerde elinde bulunduğu belirtilen cismin ne olduğunu sordu.
Uğur bu soruya, "Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum." yanıtını verdi.