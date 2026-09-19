Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümünden önce yaşanan son dakikalar, soruşturmanın yeniden odak noktası oldu. Şüpheli sıfatıyla dinlenen Hasan Atilla Uğur'a dil altı hapının kaynağı, cezaevi kamera görüntülerindeki 4 dakikalık zaman dilimi, elinde görüldüğü belirtilen cisim ve Kozinoğlu'nun odasından çıkarılan bardak soruldu.

Uğur, savcılığın kritik sorularına verdiği yanıtlarda birçok ayrıntıyı hatırlamadığını söyledi. Önceki dönemde hakim huzurunda verdiği imzalı beyanın kendisine ait olmadığını savunması da soruşturma dosyasındaki dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

DİL ALTI HAPININ KAYNAĞINI HATIRLAMADI

Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı sırada kendisine seslendiğini ve göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Uğur'un ifadesine göre Kozinoğlu, odasına geçtikten kısa süre sonra kendisine seslenerek "Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir" dedi.

Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini kabul eden Uğur, ilacı nereden temin ettiğini ise hatırlamadığını söyledi. Uğur, savcılıktaki ifadesinde şu beyanda bulundu:

"Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum."

Ölümden önce kullanılan ilacın ve tansiyon cihazının nereden getirildiğinin açıklanamaması, savcılığın üzerinde durduğu konular arasına girdi.