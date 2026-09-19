İstanbul’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 16 kadın mağdur, 15 şüpheli gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul’un 7 ilçesinde sauna ve spa merkezlerine yönelik fuhuş soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar’da 20 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 16 kadın mağdur tespit edildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, 7 ilçede operasyon gerçekleştirildi.

Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde, örgütlü şekilde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 15 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, mahsus ev ve spa merkezi olarak kullanıldığı değerlendirilen 20 farklı adreste Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Operasyonda 16 kadın mağdur tespit edilirken, bu kadınlardan birinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda;

- 25 cep telefonu,

- 20 SIM kart,

- 1 dizüstü bilgisayar,

- 1 POS cihazı,

- 2 tabanca,

- 3 şarjör,

- 112 fişek,

- Cinsel ilişki sırasında kullanıldığı değerlendirilen 29 materyal,

- Türk lirası ve döviz cinsinden para,

- Altın,

- Üzerinde kadın ve masaj salonlarının isimlerinin yazılı olduğu 1 ajanda ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Başsavcılıkça, fuhuş faaliyetinde kullanıldığı değerlendirilen spa merkezleri ile tespit edilen kadınlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için ilgili birimlere talimat verildi.

Örgütlü şekilde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüphelinin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.