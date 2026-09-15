Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvuruldu. Senaristler, dün "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesine geldi.

"KAŞİFOĞLU KARAKTERİ İSTİHBARAT İÇİ ÇATIŞMALARI ANLATMAK İÇİN OLUŞTURULDU"

Savcılıkta uzun yıllar "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristliğini yaptığını anlatan Şaşmaz, dizinin belirli iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savundu. Şaşmaz, "Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu" ifadelerini kullandı.

Şaşmaz, kendileri hakkında ortaya atılan iddiaları reddederek, "Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kerelerle cevap verildi, bir kez daha verelim: Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır" dedi.