Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı: "İskender Büyük"lü savunma
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümünden yalnızca iki gün önce yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 136. bölümünde yer alan "Kaşifoğlu" sahnesi, soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Sahneyle ilgili dizinin üç senaristi "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında Raci Şaşmaz'ın savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Şaşmaz, dizideki "Kaşifoğlu" karakterinin tamamen kurgusal olduğunu söyledi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvuruldu. Senaristler, dün "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesine geldi.
"KAŞİFOĞLU KARAKTERİ İSTİHBARAT İÇİ ÇATIŞMALARI ANLATMAK İÇİN OLUŞTURULDU"
Savcılıkta uzun yıllar "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristliğini yaptığını anlatan Şaşmaz, dizinin belirli iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savundu. Şaşmaz, "Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu" ifadelerini kullandı.
Şaşmaz, kendileri hakkında ortaya atılan iddiaları reddederek, "Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kerelerle cevap verildi, bir kez daha verelim: Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır" dedi.
Dizinin senaryosunun nasıl oluşturulduğunu anlatan Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" diye konuştu.
Şaşmaz, Kozinoğlu ile ilişkilendirilen Kaşifoğlu karakterinin de kurgu olduğunu belirterek, "Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.
"BİRİNİN ÖLÜMÜNÜ ÖNCEDEN BİLME İHTİMALİMİZ YOKTUR"
Dizideki İskender Büyük karakterini de örnek gösteren Şaşmaz, "Şöyle ki İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş, ancak o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır" dedi.