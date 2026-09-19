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Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada çok çarpıcı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun hastaneye kaldırılmasının hemen ardından koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın kahve bardağını yıkaması ve ölümden kısa süre önce yaşanan 14 dakikalık karanlık detayları zehirleme şüphelerini güçlendirdi.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 1

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına çarpıcı görüntüler girdi.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 2

Ulaşılan görüntülerde Kozinoğlu'nun Ergenekon soruşturmasından tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un görüntüleri ortaya çıktı.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 3

Sabah'ın haberine göre, koğuş sakinlerinin, Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kahve içtiği bardağı yıkaması dikkatlerden kaçmadı.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 4

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN IŞIK SÖNDÜ
2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaşarak hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kaldığı koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 5

Dava dosyasına giren kayıtlarda, Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın koğuş içindeki hareketleri ile şüpheli anlar saniye saniye yer aldı.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 6

Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun yürüyüş yaparken şüpheli bir şekilde ışıkları yaklaşık 14 dakika söndürmesi ve yine Kozinoğlu'nun rahatsızlanıp hastaneye gider gitmez kahve içtiği bardağı yıkaması dikkatlerden kaçmadı.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 7

Görüntülerde, Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı, ortamın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı ve ardından ışıkların tekrar açıldığı tespit edildi. Bu esnada Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görüldü.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 8

Işıkların açılmasının ardından Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıdı.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 9

18 SANİYE ODASINDA KALDI
Soruşturma dosyasındaki tutanaklara göre, saat 18:57:10'da Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak üst kata çıktı. 18:57:20'de 5 numaralı odaya giren Yıldırım, 18:57:31'de bu odadan çıkarak Kaşif Kozinoğlu'na ait 4 numaralı odaya geçti.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 10

18:57:49'da odadan çıkıp merdiven başına gelen Yıldırım, birkaç basamak indikten sonra durdu ve bir süre oyalandı. Ardından tekrar 4 numaralı odaya dönen Yıldırım, 18:58:20'de sağ elinde beyaz bir nesneyle odadan çıktı. Alt kata inen Yıldırım'ın, Hasan Atilla Uğur'un yanına uğrayarak mutfağa yöneldiği görüldü.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 11

BARDAĞI NEDEN YIKADILAR?
Görüntülerde en dikkat çeken ayrıntı Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından yaşanan bir an.

Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı 12

Kozinoğlu'nun koğuşuna giren Hasan Atilla Uğur'un, Kozinoğlu'na ait kahve bardağını yıkaması zehirleme şüphesini artırdı. Başsavcılık, elde edilen bu kritik kamera kayıtları üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

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