Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun yürüyüş yaparken şüpheli bir şekilde ışıkları yaklaşık 14 dakika söndürmesi ve yine Kozinoğlu'nun rahatsızlanıp hastaneye gider gitmez kahve içtiği bardağı yıkaması dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde, Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı, ortamın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı ve ardından ışıkların tekrar açıldığı tespit edildi. Bu esnada Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görüldü.

Işıkların açılmasının ardından Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıdı.

18 SANİYE ODASINDA KALDI

Soruşturma dosyasındaki tutanaklara göre, saat 18:57:10'da Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak üst kata çıktı. 18:57:20'de 5 numaralı odaya giren Yıldırım, 18:57:31'de bu odadan çıkarak Kaşif Kozinoğlu'na ait 4 numaralı odaya geçti.