Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntüleri ortaya çıktı: Koğuş 14 dakika karanlıkta kaldı, kahve bardağı yıkandı
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada çok çarpıcı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun hastaneye kaldırılmasının hemen ardından koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın kahve bardağını yıkaması ve ölümden kısa süre önce yaşanan 14 dakikalık karanlık detayları zehirleme şüphelerini güçlendirdi.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına çarpıcı görüntüler girdi.
Ulaşılan görüntülerde Kozinoğlu'nun Ergenekon soruşturmasından tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un görüntüleri ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, koğuş sakinlerinin, Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kahve içtiği bardağı yıkaması dikkatlerden kaçmadı.
YÜRÜYÜŞ YAPARKEN IŞIK SÖNDÜ
2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaşarak hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kaldığı koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi.
Dava dosyasına giren kayıtlarda, Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın koğuş içindeki hareketleri ile şüpheli anlar saniye saniye yer aldı.